Veterinary Endoscopes Market anticipated to expand at a CAGR of 7.1% from 2019 to 2027 Markt für Veterinärendoskope

Veterinary Endoscopes Market anticipated to expand at a CAGR of 7.1% from 2019 to 2027

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für Veterinärendoskope – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019–2027“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für Veterinärendoskope im Jahr 2018 auf 458,3 Mio. USD geschätzt und wird von 2019 bis 2027 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % wachsen.

Überblick

• Die weltweit zunehmende Häufigkeit von Haustierkrankheiten warnt die Besitzer der Haustiere, um sie zu schützen. Um das Haustier vor einem verheerenden Gesundheitszustand gesund zu halten, sind häufige Gesundheitsuntersuchungen, Diagnosen und Behandlungen erforderlich. Die steigenden Kosten moderner Medizin und fortschrittlicher medizinischer Technologien sind eine Kostenbelastung für den Eigentümer.

• Auf dem Markt sind zwei Haupttypen von Veterinärendoskopen erhältlich: starre und flexible Endoskope.

• Sowohl die starren als auch die flexiblen Endoskope werden für diagnostische und chirurgische Verfahren verwendet. Aber dennoch haben sie einige Unterschiede. Der Körper eines flexiblen Endoskops ist mit einer speziellen flexiblen Hülle umhüllt und diese Hülle bietet eine Biegefähigkeit, die bei starren Endoskopen nicht möglich ist. Das starre Endoskoprohr besteht aus Edelstahl und ist nicht flexibel.

• Ein starres Endoskop ist einfacher im Design und kostengünstiger als das flexible Endoskop. Die flexiblen Endoskope bestehen aus mehreren Komponenten, haben jedoch größere Vorteile als starre Endoskope. Die flexiblen Endoskope sind von zwei Arten. Sie sind faseroptische Endoskope und Videoendoskope

• Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Veterinärendoskope, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. In einer von der University of Minnesota (USA) durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass Endoskopieverfahren effizient sind, um die Art von Krankheiten in den Genitalorganen von Hunden zu beurteilen. Diese Endoskopieverfahren waren auch bei der Visualisierung der inneren Organe von Tieren auf eine weniger invasive Weise nützlich. Daher expandiert der Markt für Veterinärendoskope in Nordamerika und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen.

• Der asiatisch-pazifische Raum ist wahrscheinlich ein sehr lukrativer Markt für Veterinärendoskope und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer hohen CAGR wachsen

Broschüre für Bericht anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=30518

Staatliche Finanzierung in Schwellenländern, um den Markt anzukurbeln

• Der Markt für veterinärmedizinische Endoskope in Schwellenländern wie Indien und China wächst aufgrund mehrerer Faktoren. Der Anstieg der Staatsausgaben für die Gesundheitsversorgung von Tierärzten ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum der Märkte für Veterinärendoskope.

• Gemäß dem 12. Fünfjahresplan der indischen Regierung (2012–2017) verschiedene Initiativen und Pläne zur Ausweitung der grundlegenden Gesundheitsversorgung auf das Vieh. Den verfügbaren Daten zufolge hat die indische Regierung im 12. Fünfjahresplan 2.209,2 Mio.

• Diese Faktoren haben den Markt belebt und es den Marktteilnehmern ermöglicht, sich auf Forschung und Entwicklung zu konzentrieren, um benutzerfreundliche Geräte und Medikamente zu niedrigen Kosten für die Rinderbehandlung bereitzustellen.

Segment der flexiblen Endoskope wird den Markt dominieren

• Basierend auf dem Produkttyp wurde der globale Markt für Veterinärendoskope in flexible Endoskope, starre Endoskope, Kapselendoskope und robotergestützte Endoskope unterteilt. Das Segment der flexiblen Endoskope wurde in faseroptische Endoskope und Videoendoskope aufgeteilt.

• Das Segment der flexiblen Endoskope dominierte 2018 den globalen Markt für Veterinärendoskope und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Der Vorteil eines flexiblen Endoskops besteht darin, dass es um die komplizierten Abschnitte gelenkt werden kann, in denen starre Endoskope nicht fahren können. Flexible Endoskope sind nützlich, um das Innere des Magens und des Darms zu betrachten, wo das Endoskop eine lange Strecke zurücklegen muss.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID19 auf den Markt für Veterinär-Endoskope –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=30518

Diagnostische Anwendung als hoch lukratives Segment

• In Bezug auf die Anwendung wurde der globale Markt für Veterinärendoskope in Diagnose und Chirurgie unterteilt.

• Das Segment Diagnostik dominierte den Markt der Veterinär-Endoskope. Weltweit nehmen die Magen-Darm-Probleme bei Haustieren zu und es ist sehr schwierig, ohne die innere Untersuchung die eigentliche Ursache der Krankheit beim Haustier zu finden. Laut Tierärzten ist die Endoskopie eines der nützlichsten Verfahren, um das Magen-Darm-Problem zu finden. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach laparoskopischen Verfahren bei der Diagnose von Magen-Darm-Beschwerden. Daher ist der Marktanteil des diagnostischen Segments höher als der des chirurgischen Segments auf dem globalen Markt für Veterinärendoskope.

Begleittiere dominieren den Weltmarkt

• In Bezug auf die Tierart wurde der globale Markt für Veterinär-Endoskope in Begleit- und Nutztiere unterteilt.

• Veränderungen im Verbraucherverhalten und die Zunahme des Haustierbesitzes führen zu einer „Humanisierung“ von Haustieren. In den letzten Jahren haben Haustiere eine Position als Mitglied der Familie des Haustierbesitzers gewonnen. Dies hat dazu geführt, dass Tierhalter dazu neigen, mehr für Heimtierbedarf, hochwertigeres Futter und teurere medizinische Behandlungen auszugeben

Marktbericht für Veterinärendoskope kaufen –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=30518<ype=S

Nordamerika wird den Weltmarkt dominieren

• In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Veterinär-Endoskope in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Veterinärendoskope, gefolgt von Europa.

• Nordamerika machte 2018 einen Großteil des weltweiten Marktes für Veterinärendoskope aus. Einer der Treiber für den Markt für Veterinärendoskope in Nordamerika ist die zunehmende Verbreitung von Haustieren in der Region. Laut einer Regierungsquelle besitzen mehr als 50 % der Haushalte in Kanada ein Haustier. Dazu gehören fast sechs Millionen Hunde (mehr als 30 % der Haushalte besitzen mindestens einen Hund) und fast acht Millionen Katzen (mehr als 35 % der Haushalte besitzen mindestens eine Katze). Dieselbe Quelle weist auch darauf hin, dass die Zahl der Haushalte in Kanada, die mindestens ein Haustier besitzen, zunimmt. Darüber hinaus sind das steigende Interesse an der Heimtierpflege, entwickelte Pflegestandards, die Verfügbarkeit von Heimtierversicherungen und technologische Durchbrüche weitere Faktoren, die den Markt für Veterinärendoskope in Nordamerika antreiben.

Wettbewerbslandschaft

• Der globale Markt für Veterinärendoskope ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt gehören Harvard Bioscience Infiniti Medical, Olympus Corporation, Fujifilm Holdings Corporation, KARL STORZ SE & Co. KG, Richard Wolf GmbH, STERIS plc.,ESS, Inc., Jorgen Kruse A/S, HOYA Corporation (PENTAX Medizin), unter anderem

Weitere Marktberichte durchsuchen:

Markt für ästhetische Laser- und Energiegeräte

https://www.transparencymarketresearch.com/aesthetic-laser-energy-devices-market.html

Markt für Prothetik und Orthesen

http://www.transparencymarketresearch.com/prosthetics-orthotics-market.html

Markt für Biowissenschaften-Tools

https://www.transparencymarketresearch.com/life-sciences-tools.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet zukunftsweisende Einblicke für mehrere Entscheidungsträger. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, damit es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/