Verständnis der Auswirkungen von COVID-19 auf den Polypropylen-Katalysator-Markt

Der globale Markt für Polypropylen-Katalysatoren wurde im Jahr 2017 auf rund 1 Mrd : Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2018–2026.’

Muster anfordern:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=38747

Steigender Bedarf an Spezialqualitäten von Polypropylen

Polypropylen-Katalysatoren können dabei helfen, verschiedene Konfigurationen von Polypropylen zu erhalten. Verschiedene wichtige Parameter, die durch den Polypropylenkatalysator gesteuert werden, umfassen die c-Monomerverteilung, die Stereospezifität, den Linearitätsgrad usw. Führende Unternehmen, die in den Endverbraucherindustrien der Wertschöpfungskette des Polypropylen-Katalysatormarktes tätig sind, sind auf Spezialqualitäten angewiesen, die manchmal noch weiter verbessert werden, um ihren Anforderungen gerecht zu werden. Hochwertiges Polypropylen wird in thermoplastischen Polypropylen-Verbundwerkstoffen benötigt, die in Fahrzeuginnenteilen einschließlich Verkleidungen, Haupt- und Zusatzinstrumententafeln sowie Türverkleidungen und -säulen verwendet werden. Der Bedarf an hochwertigem Polypropylen bietet Herstellern von Polypropylen-Katalysatoren immense Möglichkeiten, ein Produkt zu liefern, das Polypropylen mit verbesserter Zähigkeit, Dicke und anderen wesentlichen Eigenschaften liefert.

Jetzt kaufen:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=38747

Schwierigkeiten von Polypropylenherstellern bei der Einführung des neuen Katalysators, der den Markt voraussichtlich behindern wird

Polypropylen-Katalysatoren spielen eine Schlüsselrolle bei der Definition der Eigenschaften von hergestelltem Polypropylen. Die Anforderungen an die Polypropyleneigenschaften ändern sich je nach Endanwendung. Die auf dem Polypropylen-Katalysatormarkt beobachtete Reihe von Entwicklungen ist aus Forschungssicht sehr interessant; aus Kostensicht haben es diese Entwicklungen jedoch für kommerzielle Polypropylenhersteller schwierig gemacht, ihren Katalysator zu wechseln. Obwohl Polypropylenhersteller keine Änderungen an ihrer Automatisierung vornehmen müssen, müssen Maschinen jedes Mal gereinigt und neu konfiguriert werden, wenn ein neuer Katalysatortyp auf den Markt kommt. Dies kann mehrere Tage dauern. Die Ausfallzeit kann zu Produktivitätsverlusten führen und die Kosten für die Neukonfiguration erhöhen. Der neue Katalysator muss vom Polypropylenhersteller zur Kostenberechnung getestet und auf vom Verbraucher definierte Eigenschaften für das spezifische benötigte Polypropylen überprüft werden.

Entdecken Sie die preisgekrönte Berichterstattung von Transparency Market Research über die globale Industrie:https://www.prnewswire.com/news-releases/strict-food-safety-regulations-in-north-america-and-europe-to-present-ample-business-opportunities-for-the-food-ingredients-sterilization-market-advent-of-technological-innovations-to-widen-scope-of-the-market-tmr-301268926.html

Konsolidierter Charakter des Polypropylen-Katalysatormarktes mit zwei Top-Playern mit einem Anteil von mehr als 60 %

Der globale Markt für Polypropylen-Katalysatoren ist konsolidiert, da die beiden größten Hersteller 2017 einen Anteil von mehr als 70 % am Weltmarkt hatten. Die wichtigsten Hersteller auf dem globalen Markt für Polypropylen-Katalysatoren sind WR Grace & Co.-Conn, INEOS, Mitsui Chemicals, Inc., Sinopec Corp. und Reliance Industries Limited. Akquisition regionaler Hersteller, Erweiterung bestehender Produktionsstandorte, Erschließung neuer regionaler Märkte und Erweiterung von Vertriebs- und Vertriebskanälen sind einige der wichtigsten Strategien der am Markt agierenden Hersteller.

Der globale Markt für Polypropylen-Katalysatoren wurde wie folgt unterteilt:

Markt für Polypropylen-Katalysatoren: nach Produkt (Volumen (Tonnen), Umsatz (Mio. USD); 2017–2026)

Ziegler-Natta-Katalysator

Metallocen-Katalysator

Andere

Über uns:

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.