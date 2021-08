Verständnis der Auswirkungen von COVID-19 auf den Nicht-Lederprodukte-Markt

Laut einem neuen Bericht „Non-Leather Products – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2018–2026, veröffentlicht von Transparency Market Research (TMR) wurde der globale Markt für Nicht-Lederprodukte mit etwa US bewertet 250 Mrd. USD im Jahr 2017 und wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,61% wachsen. Die steigende Nachfrage nach kostengünstigen und stilvollen Produkten treibt den Weltmarkt an. Wertmäßig wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 6,4% wachsen.

Muster anfordern:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=61836

Schuhsegment wird den globalen Markt für Nicht-Lederprodukte dominieren

Schuhe sind das Hauptsegment des Marktes für Nicht-Lederprodukte. Es wird geschätzt, dass der Markt für Nicht-Lederprodukte im Prognosezeitraum vorangetrieben wird. Nicht-Lederprodukte werden gegenüber herkömmlichen Lederprodukten bevorzugt. Schuhe bestehen aus Kunstleder, veganem Leder, Verbundstoffen, Gummi usw. Handtaschen und Geldbörsen machen ebenfalls einen wichtigen Anteil am globalen Markt für Nicht-Lederprodukte aus. Das Segment Handtaschen und Portemonnaies wird von der steigenden Nachfrage nach diesen in der Modebranche getrieben. Frauen sind die prominenten Nutzer von Handtaschen und Portemonnaies. Handtasche ist ein wesentlicher Bestandteil des Outfits einer Frau. Verschiedene Handtaschen und Geldbörsen werden für verschiedene Anlässe verwendet. Nicht-Lederprodukte sehen gut aus und sind in großer Vielfalt und Farben erhältlich. Das Segment Gepäcktaschen macht auch einen wichtigen Anteil am Markt für Nicht-Lederprodukte aus.

Jetzt kaufen:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=61836

Breite Kundenbasis in Entwicklungsländern zur Präsentation von Wachstumschancen

Basierend auf der Region wurde der globale Markt für Nicht-Lederprodukte in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum haben einen großen Anteil am globalen Markt für Nicht-Lederprodukte, da die meisten Unternehmen in diesen Regionen gut etabliert sind und fast 90 % ihrer Produkte exportieren. Der asiatisch-pazifische Raum macht einen bedeutenden Anteil des Weltmarktes aus. Der Anstieg des verfügbaren Einkommens der Bevölkerung und die Präsenz wichtiger Akteure in Entwicklungsländern wie China, Japan und Indien werden den Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Der Markt für Nicht-Lederprodukte in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen, angeführt von der steigenden Nachfrage nach veganen Produkten in den Ländern der Region. Der Markt für Nicht-Lederprodukte in Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika wird in naher Zukunft voraussichtlich in moderatem Tempo wachsen.

Entdecken Sie die preisgekrönte Berichterstattung von Transparency Market Research über die globale Industrie:https://www.prnewswire.com/news-releases/significant-rise-in-demand-for-rustic-foods-for-nutritional-value-conventional-methods-of-production-paves-way-for-growth-of-bambara-beans-market-growth-estimated-at-healthy-5-8-cagr-from-2020–2030-tmr-301289932.html

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Nicht-Lederprodukte sind Pou Chen Corporation, Nike, Inc., PUMA SE, Adidas AG, ASICS Corporation, Samsonite International SA, The LVMH Group, VF Corporation, VIP Industries Ltd., Gabriel A/S , Inditex Group, Dicitex Furnishing, Kvadrat A/S, MATT & NAT, Delsey SA und Decathlon Group.

Der globale Markt für Nicht-Lederprodukte wurde wie folgt unterteilt:

Globaler Markt für Nicht-Lederprodukte nach Produkt

Schuhwerk

Sportschuhe

Canvas-Schuhe

PVC-Schuhe

EVA-Sandalen

Andere

Über uns:

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.