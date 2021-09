Verständnis der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Autoimmunkrankheitsdiagnostik

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019–2027“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen im Jahr 2018 auf 14,4 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2019 bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,8 % wachsen.

Überblick

• Bei einer Autoimmunerkrankung greift das körpereigene Immunsystem seine eigenen gesunden Zellen an. Es gibt mindestens 80 Arten von Autoimmunerkrankungen. Die Diagnose von Autoimmunerkrankungen umfasst verschiedene Tests wie Antinuklear-Antikörper-Test, Autoantikörper-Test, komplettes Blutbild, umfassendes Stoffwechselpanel und Urinanalyse, die bei der Diagnose von Autoimmunerkrankungen helfen

• Nordamerika war 2018 der größte Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen, da das Bewusstsein für fortschrittliche Diagnosetechniken und zunehmende Regierungsinitiativen gestiegen ist. So initiierten beispielsweise die American Autoimmune Related Diseases Association, Inc. (AARDA) und die National Institutes of Health (NIH) verschiedene Programme zur Entwicklung und Weiterentwicklung der Behandlung und Diagnose von Autoimmunerkrankungen in den USA.

• Der asiatisch-pazifische Raum dürfte ein äußerst lukrativer Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen sein und im Prognosezeitraum mit einer hohen CAGR wachsen. Die Einführung neuer und hochentwickelter Technologien, Fortschritte bei Diagnosetechnologien und eine zunehmende Partnerschaft von Regierungen mit privaten Akteuren und klinischen Labors dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben. Die in Indien ansässige SRL Diagnostics hat sich beispielsweise mit den Regierungen der Bundesstaaten zusammengetan, um 24 Labore in großen staatlichen Krankenhäusern in verschiedenen Bezirken einzurichten und zu betreiben.

Wachsendes Bewusstsein der Menschen für Autoimmunerkrankungen und hohe Prävalenz von Autoimmunerkrankungen auf der ganzen Welt, um den Markt anzukurbeln

• Ein wachsendes Bewusstsein und Wissen über Autoimmunerkrankungen bei Patienten und Pflegepersonal würde erheblich zum Wachstum des Marktes für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen beitragen. Darüber hinaus ergreifen Regierungen in allen Ländern verschiedene Initiativen und organisieren Programme, um die Bevölkerung für Autoimmunerkrankungen zu sensibilisieren. So initiierten beispielsweise die American Autoimmune Related Diseases Association, Inc. (AARDA) und die National Institutes of Health (NIH) verschiedene Programme zur Entwicklung und Weiterentwicklung der Behandlung und Diagnose von Autoimmunerkrankungen in den USA.

• Die steigende Prävalenz von Autoimmunerkrankungen wird wahrscheinlich das Wachstum des Marktes für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen ankurbeln. Daher wurde die stetige Zunahme der Autoimmunpatientenpopulation auf der ganzen Welt als einer der Hauptfaktoren identifiziert, die den Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen antreiben.

Autoantikörper-Testsegment wird den Markt dominieren

• Basierend auf dem Testtyp wurde der globale Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen unterteilt in antinukleäre Antikörpertest, Autoantikörpertest, komplettes Blutbild (CBC), umfassendes Stoffwechselpanel, c-reaktives Protein (CRP)-Test, Erythrozytensedimentationsrate (BSG), Urinanalyse und andere.

• Das Autoantikörper-Testsegment dominierte 2018 den globalen Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Autoantikörpertests werden durchgeführt, wenn ein Patient an chronischen, fortschreitenden arthritischen Symptomen, Müdigkeit, Fieber und Muskelschwäche leidet. Zunächst wird ein antinuklearer Antikörper (ANA)-Test durchgeführt (ein primärer Test zur Beurteilung einer Person auf Autoimmunerkrankungen) und wird häufig mit anderen spezifischen Autoantikörpertests wie Anti-Sjögren-Syndrom A (Anti-SSA/Ro), Anti-Doppel- Strang-DNA (Anti-dsDNA), Anti-Sjögren-Syndrom B (Anti-SSB/La) und Anti-Ribonukleinsäure-Protein (Anti-RNP) usw.

• In einem von der American Association for Clinical Chemistry veröffentlichten Artikel heißt es, dass über 32 Millionen Menschen in den USA Autoantikörper haben, wobei antinukleäre Antikörper die häufigste und häufigste Art von Antikörpern bei Frauen, älteren Menschen und Afroamerikanern sind

Rheumatoide Arthritis als hochlukratives Segment

• In Bezug auf den Krankheitstyp wurde der globale Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen in Morbus Basedow, Hashimoto-Thyreoiditis, Multiple Sklerose, rheumatoide Arthritis, systemischer Lupus erythematodes, Typ-1-Diabetes und andere unterteilt.

• Das Segment Rheumatoide Arthritis dominierte den Diagnosemarkt für Autoimmunerkrankungen und wuchs im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Prävalenz von Krankheiten, der Zunahme der weltweiten Gesundheitsausgaben und des wachsenden öffentlichen Bewusstseins für Autoimmunerkrankungen mit der höchsten CAGR. Die jährliche Inzidenz von rheumatoider Arthritis in den USA und den nordeuropäischen Ländern wird auf etwa 40 pro 100.000 Einwohner geschätzt.

• Die Diagnose einer RA basiert auf dem Ergebnis von Gelenkröntgenaufnahmen und einem Rheumafaktor (RF). Die Laboruntersuchung zu Studienbeginn umfasst ein komplettes Blutbild (CBC) mit Differenzialblutbild, eine Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) und C-reaktive Proteintests.

Nordamerika wird den Weltmarkt dominieren

• In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen, gefolgt von Europa. Die Dominanz dieser beiden Regionen lässt sich auf die zunehmende Prävalenz von Autoimmunerkrankungen, das steigende Bewusstsein der Menschen für fortschrittliche Labortests und die steigenden Gesundheitsausgaben zurückführen.

• Nordamerika machte 2018 einen Großteil des weltweiten Marktes für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen aus, hauptsächlich aufgrund des hohen Bewusstseins für Verfahren und fortschrittliche Labortechniken, der Zunahme des Patientenpools und der hohen Gesundheitsausgaben. Die American Autoimmune Related Diseases Association, Inc. (AARDA) initiierte die Gründung des Center for Autoimmune Disease Research am Johns Hopkins University Medical Center und das NIH gründete Exzellenzzentren für Autoimmunerkrankungen.

• Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum bieten aufgrund von Faktoren wie dem Anstieg der Prävalenz von Autoimmunerkrankungen, der Zunahme der geriatrischen Bevölkerung, zunehmenden Regierungsinitiativen und dem Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur ein immenses Wachstumspotenzial

Wettbewerbslandschaft

• Der weltweite Markt für die Diagnose von Autoimmunerkrankungen ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt gehören Abbott Laboratories, Inc., Beckman Coulter, Inc., bioMérieux SA, Bio-Rad Laboratories, F. Hoffmann-La, Roche Ltd., Inova Diagnostics, Inc., Quest Diagnostics, SQI Diagnostics, Inc ., Siemens Healthcare u.a.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research:

