Vakuumhautverpackungsmarkt – Globale Industrieanalyse, Treiber, Fesseln, Chancen, neueste COVID19-Auswirkungen

Für den globalen Markt für Vakuum-Skin-Verpackungen wird ein äußerst positiver Wachstumskurs prognostiziert. Laut einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) ist der Markt fragmentiert, wobei die 12 führenden Anbieter nur 12,0 % des Marktanteils ausmachen. Sealed Air Corp. ist der dominierende Player auf dem Markt und hält einen Anteil von knapp 3,5%. Die nächsten fünf Top-Player halten fast identische Aktien von etwa 1,4 % und die restlichen machen magere unter 1 % aus.

Der weltweite Geschäftsbereich Vakuum-Skin-Verpackungen wird bis 2025 voraussichtlich einen Wert von 36 Mrd.

Verpackungen für Frischprodukte entwickeln sich aufgrund hoher Nachfrage zum führenden Segment

Skin-Verpackungen werden verwendet, um verschiedene Arten von Lebensmitteln wie Cheddar, knusprige und behandelte Fleischprodukte, Geflügel, Fisch und Fisch, Leckerbissen und zubereitete Speisen zum Essen zu bündeln. Hautpackungen schützen Gegenstände vor schädlichen Gasen, Licht, Klebrigkeit und mechanischen Gefahren. APAC repräsentiert den größten Teil der gesamten Branche auf dem Markt für Skinverpackungen. Die Fähigkeit von Skin-Packs, Transportkosten erfolgreich zu senken und die Momentenübertragung zu fördern.

Die verschiedenen Endverbraucherbereiche auf dem weltweiten Markt für Vakuum-Skinverpackungen sind unter anderem Fleisch, Geflügel, Fisch, Milchprodukte, neue Lieferungen und zubereitete Abendessen. Von diesen wird erwartet, dass das Fragment von Crisp Create die größte CAGR von 7,1% in der Nähe von 2017 und 2027 aufweist, da es am meisten gerettet werden muss. Wie dem auch sei, es ist der Fleischverpackungsanteil, der das extremste Stück des Kuchens auf der Messe verzeichnet. In Zukunft wird man sich darauf verlassen, dass es sein vorherrschendes Angebot auf dem Markt hält, es jedoch beschneidet. Der Bericht von TMR geht davon aus, dass die Sektion bis 2025 einen Anteil von 27,9 % halten wird.

Höhere Haltbarkeitsanforderungen von verderblichen Waren als Wachstumsimpulse

Vakuumverpackung ist eine Methode, die überwiegend als Teil des Lebensmittelgeschäfts verwendet wird, mit der Absicht, die Verschlechterung der Nahrung zu verringern oder beizubehalten, was auf die eine oder andere Weise zu einem Verlust des Geschmacks und der strukturellen Qualität führen kann. Außerdem hält die Vakuum-Skin-Verpackung die gesunde Einschätzung der Nahrung tragfähig aufrecht. Die Ausweitung der Nutzung von Fleisch und Geflügel ist das wesentliche treibende Element des Marktes. Darüber hinaus beflügelt die Entwicklung in den Einzelhandelssegmenten/die wachsende Zahl der Einzelhandelsgeschäfte die Marktentwicklung zusätzlich. Das Einzelhandelssegment boomt, was auf Variablen wie beispielsweise positive Sozioökonomie, steigende Käufergehälter und Landverbesserungen, insbesondere die Entwicklung neuer Einkaufszentren, zurückzuführen ist. Auf jeden Fall,

Die in dieser Überprüfung präsentierten Daten und Informationen basieren auf einem TMR-Bericht mit dem Titel „ Markt für Vakuumhautverpackungen (Produkt – VSP-Folien (Filme, Beutel und Beutel) und Tablett und Folien; Material – PE (HDPE, LDPE und LLDPE)) , PVC, PP, EVAC, EVOH, PA, PET und PS; Barriere – niedrige Barriere, mittlere Barriere, hohe Barriere und ultrahohe Barriere; Schichttyp – Folie (Monoschicht, 3-Schicht, 5-Schicht und 7-Schicht) und Tabletts; Endverbrauch – Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Frischprodukte und Fertiggerichte) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2025 ”

Globaler Markt für Vakuumfolienverpackungen nach Produkt

VSP-Filme Filme Taschen Beutel

Tabletts & Folien

Globaler Markt für Vakuumfolienverpackungen nach Material

AN HDPE LDPE LLDPE

PVC

PP

EVAC

EVOH

PA

HAUSTIER

PS

Andere

Globaler Markt für Vakuumfolienverpackungen nach Barriere

Niedrige Barriere

Mittlere Barriere

Hohe Barriere

Ultrahohe Barriere

Globaler Markt für Vakuumfolienverpackungen nach Schichttyp

Film Monoschicht 3 Schicht 5 Schicht 7 Schicht

Tabletts (Monoschicht)

Globaler Markt für Vakuumfolienverpackungen nach Endanwendung

Fleisch

Geflügel

Meeresfrüchte

Milchprodukte

Frisches Erzeugnis

Fertiggerichte

Andere

Globaler Markt für Vakuumfolienverpackungen nach Regionen

Nordamerika

Lateinamerika

Europa

Asien

MEIN

