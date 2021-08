US-Markt für Sportböden erreicht bis 2031 eine Bewertung von 5,8 Mrd. us$: TRANSPARENCY MARKET RESEARCH

US-Markt für Sportböden: Einführung

Die Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse über den US-Markt für Sportböden. In Bezug auf den Umsatz wird der US-Markt für Sportböden im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den US-Markt für Sportböden gründliche Einblicke und Prognosen bietet, mit einer CAGR von 6% wachsen.

Der US-Markt für Sportböden wird weitgehend von Faktoren beeinflusst, darunter zunehmende Umweltbedenken. Laut Weltgesundheitsorganisation ist die Luftverschmutzung eine der größten Umweltbedrohungen für die menschliche Gesundheit. Neun von zehn Menschen weltweit atmen verschmutzte Luft ein, was jedes Jahr zu mehr als sieben Millionen vorzeitigen Todesfällen führt. Die bei der Herstellung, Verlegung und Entsorgung von Sportböden verursachte Verschmutzung wirkt sich nachteilig auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit aus. Dies wird voraussichtlich den US-Markt für Sportböden im Prognosezeitraum behindern.

US-Markt für Sportböden: Dynamik

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Sportböden in den USA für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Indoor- und Outdoor-Sportarten den US-Markt für Sportböden im Prognosezeitraum antreiben wird. In den USA hat der Indoor-Sport in den letzten Jahren stark zugenommen. Diese Aktivitäten umfassen Basketball, Kampfsport, Boxen, Tischtennis, Badminton, Volleyball und Gymnastik.

Die Nachfrage nach Sportböden ist im Indoor-Anwendungssegment des US-Marktes für Sportböden aufgrund extremer Wetterbedingungen gestiegen. Staatliche und private Sportvereine in den USA investieren erheblich in Indoor-Sportanlagen. Das wachsende öffentliche Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Gesundheit wird voraussichtlich auch Indoor-Sportaktivitäten vorantreiben. In den USA hat die Beteiligung an Indoor-Sportaktivitäten in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies ist auf den Anstieg des Haushaltseinkommens und die Zunahme der Ausgaben für Freizeitaktivitäten zurückzuführen. Dies wiederum dürfte den US-Markt für Sportböden im Prognosezeitraum antreiben.

Ein großer Teil der Bevölkerung in den USA gibt viel für Fitness-, Yoga-, Zumba- und Tanzaktivitäten aus. Nach Angaben der International Health, Racquet & Sportsclub Association werden in den USA jährlich mehr als 30 Mrd. Dieser Trend dürfte sich in naher Zukunft fortsetzen. Dies wird voraussichtlich den Markt für Sportböden in den USA ankurbeln.

Es wird erwartet, dass die Zunahme der Indoor-Sportaktivitäten die Entwicklung der Indoor-Sportinfrastruktur vorantreibt. Dies wird voraussichtlich die Nachfrage nach Sportböden in den USA im Prognosezeitraum ankurbeln.

Sportböden werden auch häufig bei Outdoor-Sportarten wie Baseball, Fußball, Fußball, Lacrosse und Tennis verwendet. Bodenbeläge, die bei diesen sportlichen Aktivitäten verwendet werden, müssen strapazierfähig genug sein, um widrigen Wetterbedingungen standzuhalten. Es sollte auch weiterhin Traktions- und Stoßdämpfungsfunktionen bieten.

US-Markt für Sportböden: Länderübersicht

Im Jahr 2020 haben zwei Faktoren die US-Sportindustrie erheblich beeinflusst: die COVID-19-Pandemie und die Bewegung für soziale Gerechtigkeit. Es wird erwartet, dass ein wachsendes Bewusstsein für Gesundheit und eine Zunahme der staatlichen Maßnahmen zur Förderung körperlicher Aktivitäten den gesamten Markt für körperliche Aktivität im Land ankurbeln werden. Der US-Markt für Sportböden wurde im Jahr 2020 auf 3079,9 Mio. US-Dollar geschätzt. Das Gesamtvolumen betrug 128,84 Millionen Quadratmeter. Der US-Markt für Sportböden wird voraussichtlich auf 5792,17 Mio. US-Dollar geschätzt. mit einem Gesamtvolumen von 235,17 Millionen Quadratmetern bis 2031.

US-Markt für Sportböden: Hauptakteure

Der Wettbewerb auf dem US-Markt für Sportböden war hoch, da im Jahr 2020 eine große Anzahl von Spielern auf dem Markt tätig war. Multinationale und nationale Akteure sind auf dem Markt tätig. Dabei handelt es sich um etablierte Unternehmen mit Präsenz in den USA. Betriebsgröße, Markenwert und Bereitschaft, sich an sich ändernde Marktdynamiken anzupassen, bestimmen die Rentabilität und den Marktanteil der Akteure.

Hauptakteure auf dem US-Markt für Sportböden sind Tarkett, LG Hausys Ltd., Bauwerk Boen Group, Mats Inc., SnapSports Athletic Surfaces, Conica AG, Aacer Flooring, LLC, Kiefer USA, Flexcourt Athletics, KLIKFLEX Flooring, Rephouse Ltd und Flexcourt Leichtathletik.

Unternehmen auf dem Markt für Sportböden haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

