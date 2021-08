US-Bunkerkraftstoffmarkt soll bis 2027 8,6 MRD. US$ erreichen: TRANSPARENZ MARKTFORSCHUNG

US-amerikanischer Bunkerkraftstoffmarkt: Einführung

Der Markt für Bunkerkraftstoff in den USA wurde im Jahr 2019 auf 7,8 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~1% wachsen. Basierend auf der Kraftstoffqualität hielt das IFO 380-Segment 2019 den dominierenden Anteil am Bunkerkraftstoffmarkt in den USA, da IFO 380 aufgrund seines niedrigeren Preises als andere Kraftstoffarten ein weit verbreiteter Bunkerkraftstoff von Flottenbesitzern ist. In Bezug auf den Verkäufertyp machte das Segment der führenden unabhängigen Händler den dominierenden Anteil am Bunkerkraftstoffmarkt in den USA im Jahr 2019 aus. Führende unabhängige Händler verfügen über eine gut etablierte Einrichtung, die Mischanlagen, Lagerterminals und eigene physische Vermögenswerte umfasst. Basierend auf der Anwendung machte das Tankerflottensegment 2019 aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rohöl, Erdölprodukten, Chemikalien und flüssigen Rohstoffen in verschiedenen Regionen einen herausragenden Anteil am Bunkerkraftstoffmarkt in den USA aus. Das Segment der Tankerflotten umfasst spezialisierte Spezialschiffe, die für die Beförderung von Flüssiggas (LPG) oder Flüssigerdgas (LNG) unter Druck ausgelegt sind. Der Bunkerkraftstoffmarkt in der Ostküstenzone der USA dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des Anstiegs der Containertransporte in der Zone erheblich wachsen.

Haupttreiber des US-amerikanischen Bunkerkraftstoffmarktes

Der Anstieg des internationalen Seehandels belebt den Bunkerkraftstoffmarkt in den USA. Der Seehandel des Landes entwickelt sich gut, unterstützt durch den Aufschwung der Wirtschaft. Der Seehandel umfasst die Schifffahrt, den interkontinentalen Handel, den Massentransport von Rohstoffen und den Import/Export von erschwinglichen Nahrungsmitteln und Industriegütern. Es wird geschätzt, dass die Zunahme der Offshore-Exploration und -Produktion aufgrund der steigenden Nachfrage nach Ressourcen wie Rohöl, Kohle, Stahl und Eisen die Nachfrage nach Bunkerbrennstoff in naher Zukunft ankurbeln wird. Die rasante technologische Entwicklung hat die Öl- und Gasexplorationsaktivitäten an tiefen Offshore-Standorten und anderen marginalen Öl- und Gasfeldern gefördert. Unternehmen, die Bunkerkraftstoff liefern, haben strategisch Bunkerabteilungen in Häfen eröffnet, die in der Nähe großer Offshore-Kohlenwasserstoffbecken liegen, da der Bunkerbedarf für einige Offshore-Versorgungsschiffe sehr hoch ist. Daher wird prognostiziert, dass das Wachstum der Offshore-Explorations- und -Produktionsaktivitäten den Bunkerkraftstoffmarkt in den USA in naher Zukunft ankurbeln wird.

Ostküstenzone bietet lukrative Möglichkeiten im US-amerikanischen Bunkerkraftstoffmarkt

Die Ostküstenzone wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine hochattraktive Zone des Bunkerkraftstoffmarktes in den USA sein. Der Bunkerkraftstoffmarkt in der Zone wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen. Der Markt in der Ostküstenzone wird durch den Anstieg der Containertransporte aus Ostasien angetrieben. Charleston und Jacksonville haben zwischen den Häfen in der Ostküstenzone große Zuwächse bei den Lieferungen verzeichnet. Die Westküstenzone machte 2019 einen erheblichen Anteil am Bunkerkraftstoffmarkt in den USA aus. Darüber hinaus hat die Westküstenzone die größten und verkehrsreichsten Häfen in den USA.

Prominente Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Bunkerkraftstoffmarkt

Am 3. Juli 2019 führte ExxonMobil EMF.5 ein, eine Reihe von technischen Schiffskraftstoffen, die vor der globalen Schwefelobergrenze von 0,50 % der International Maritime Organization (IMO) entwickelt wurden. Alle Kraftstoffe dieser Reihe wurden speziell entwickelt, um Schiffsbetreibern zu helfen, die Vorschriften von 2020 einzuhalten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Im Oktober 2019 hat Total sein erstes großes Bunkerschiff für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Dienst gestellt. Das Bunkerschiff soll in Nordeuropa operieren und LNG an Handelsschiffe liefern. Durch den Einsatz von LNG werden die Emissionen von Schiffen stark reduziert, was zu einer deutlichen Verbesserung der Luftqualität insbesondere für Gemeinden in Küstengebieten und Hafenstädten führt.

Wettbewerbslandschaft des US-amerikanischen Bunkerkraftstoffmarktes

Der Bunkerkraftstoffmarkt in den USA ist stark fragmentiert. Große, multinationale und kleine Unternehmen dominieren den Bunkerkraftstoffmarkt in den USA Zu den wichtigsten Anbietern auf dem Bunkerkraftstoffmarkt in den USA gehören BP, LUKOIL, BP SINOPEC MARINE FUELS., Chevron USA Inc., Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell plc, Aegean Marine Petroleum Network Inc., World Fuel Services Corporation, GAC, BUNKER HOLDING und KPI BRIDGE OIL.

