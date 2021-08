Ursolsäuremarkt soll bis 2030 eine Bewertung von 16,8 MIO US$ erreichen: TRANSPARENZ MARKTFORSCHUNG

Ursolsäure-Markt: Einführung

Der weltweite Ursolsäuremarkt wird voraussichtlich im Jahr 2020 auf 8,2 Mio.

Aufgrund laufender Innovationen und Kundentrends erfährt die Forschung und Entwicklung im Bereich Lebensmittel- und Getränkezutaten eine deutliche Expansion. Infolgedessen haben sich Produktentwickler neuen Geräten in den Bereichen Digitaltechnologie, Big Data, künstliche Intelligenz und Bioinformatik zugewandt, um mit Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, die kreative, einzigartige Ideen benötigen, um ihre Produkte schnell zu vermarkten, in Verbindung zu bleiben. Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen konzentrieren sich auch auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um das ernährungsphysiologische und multifunktionale Profil von Lebensmitteln zu verbessern, um einen hohen Gesundheitsnutzen zu bieten. Daher wird erwartet, dass die ständig steigende Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen im Prognosezeitraum zu deutlich hohen Verkäufen von Produkten auf Fischproteinbasis führen wird. Inzwischen fordern die US-amerikanischen Käufer natürliche und gesunde Zutaten in Lebensmitteln und Getränken.

Wachsende Neigung zu nicht modifizierten funktionellen Inhaltsstoffen

Die Zunahme der gesundheitsbewussten Bevölkerung hat die Nachfrage nach gentechnikfreien Lebensmittelzutaten erheblich angeheizt. In der globalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie zeigt der Trend den Bedarf an Herstellern, ihren Kunden nicht-GVO-zertifizierte Produkte anzubieten. Eltern machen sich zunehmend Sorgen über die in Babyprodukten verwendeten Zutaten, was eine Nachfrage nach gentechnikfreien Lebensmittelzutaten schafft, was dazu führt, dass nicht modifizierte funktionelle Zutaten bevorzugt werden. Dies wirkt sich auf das Marktwachstum aus.

Marktsegmentierung für Ursolsäure

Ursolsäure-Markt nach Produkttyp

25% Ursolsäure

50% Ursolsäure

90% Ursolsäure

98% Ursolsäure

Andere

Ursolsäuremarkt nach Form

Pulverförmiger Extrakt

Flüssigextrakt

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

