UNS. Marktprognose-Forschungsberichte für Engineered Quartz Surface bieten wichtige Einblicke

UNS. Markt für technische Quarzoberflächen: Einführung

Der Markt für technische Quarzoberflächen in den USA wurde 2019 auf 6,4 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von ~4% wachsen. Der Markt für technische Quarzoberflächen in den USA wird durch die steigende Nachfrage nach Bautätigkeiten im Land getrieben. Die steigende Nachfrage nach Arbeitsplatten im Neubau sowie im Bestand beflügelt den Markt für technische Quarzoberflächen in den USA.

Die Bauindustrie in den USA stark expandiert, vor allem aufgrund des Anstiegs des privaten Bauens im Land. Auch der öffentliche Bau hat in den USA einen großen Anteil am Baumarkt. Die Hinzufügung neuer Gebäude und Strukturen, Erweiterungen, Umbauten und Renovierungen in den USA steigern die Nachfrage nach technischen Quarzoberflächen im ganzen Land.

Die Value of Construction Put in Place Survey (VIP) liefert monatliche Schätzungen des Gesamtwerts der in den USA durchgeführten Bauarbeiten. Die Erhebung umfasst monatliche Bauarbeiten an neuen Bauwerken oder Verbesserungen bestehender Bauwerke für den privaten und öffentlichen Sektor. Die Datenschätzungen umfassen die Arbeits- und Materialkosten, die Kosten für Architektur- und Ingenieurarbeiten, Gemeinkosten, Zinsen und Steuern, die während des Baus gezahlt werden, sowie die Gewinne der Auftragnehmer.

Die Bauausgaben in den USA lag im Juni 2020 bei 1.355,2 Mrd. US-Dollar und damit 0,7 % unter der revidierten Schätzung von 1.364,7 Mrd. US-Dollar im Mai 2020. Der Wert für Juni 2020 lag 0,1% über der Schätzung vom Juni 2019 von 1.354,1 Mrd. US-Dollar. Im ersten Halbjahr 2020 lagen die Bauausgaben bei 667,9 Mrd. US$, 5,0% (±1,2%) über den 636,0 Mrd. US$ im gleichen Zeitraum des Jahres 2019. Damit steigen die Bauausgaben in den USA. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach technischen Quarzoberflächen in naher Zukunft steigen wird.

Hohe Nachfrage nach Arbeitsplatten, um den USA lukrative Möglichkeiten zu bieten Markt für technische Quarzoberflächen

Engineered Quarzoberfläche wird in verschiedenen Anwendungen verwendet. Arbeitsplatten sind jedoch das dominierende Anwendungssegment. Arbeitsplatten mit Quarzoberflächen sind in letzter Zeit aufgrund ihrer Haltbarkeit und Fleckenbeständigkeit sehr beliebt geworden. Quarz-Arbeitsplatten sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich. Quarzarbeitsplatten sind billigere Alternativen zu Natursteinen wie Marmor- und Granitarbeitsplatten. Quarz-Arbeitsplatten sind nicht nur kratz- und schmutzabweisend, nicht saugfähig und sehr hygienisch, sondern auch äußerst vielseitig und für alle Arten von Innen- und Außenanwendungen geeignet. Häufige Einsatzgebiete von Quarz-Arbeitsplatten sind Budget-Apartmenthäuser, Budget-Hotels und Seniorenwohnungen.

Quarzarbeitsplatten können hauptsächlich für Küchenarbeitsplatten, Badezimmerarbeitsplatten und Außenanwendungen verwendet werden, da sie langlebig und nicht saugfähig sind. Sie sind schmutzabweisend und beherbergen keine schädlichen Bakterien. Daher wird geschätzt, dass das Wachstum der Bau- und Bauaktivitäten die Nachfrage nach Quarzarbeitsplatten ankurbelt. Dies wiederum soll den Markt für technische Quarzoberflächen vorantreiben.

Konkurrenz von anderen festen Oberflächen zu Behinderungen in den USA Markt für technische Quarzoberflächen

Solid Surface wurde erstmals 1967 von DuPont unter dem Namen Corian eingeführt. Seit Ablauf ihres Patents haben andere Hersteller ihre Marken eingeführt. Solid Surface ist preislich vergleichbar mit Naturstein- oder Quarzoberflächen. Es ist in vielen Farben und Mustern erhältlich. Das Material kann in Form gebracht werden, was es für Gewerbe- und Industriedesigner attraktiv macht. Ein weiterer großer Reiz von Solid Surface ist seine Undurchlässigkeit. Technisch hergestellte Verbundwerkstoffe haben eine Gelcoat-Oberflächenveredelung, die sie unempfindlich gegen Bakterien, Flecken und die meisten der mit Naturstein verbundenen Probleme macht. Mineralwerkstoffspülen können lückenlos mit der Arbeitsplatte verbunden werden. Dadurch werden Bereiche eliminiert, in denen sich Wasser sammeln kann.

