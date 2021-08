Unglaubliches Potenzial des Marktes für Rechenzentrums-Energiemanagementlösungen im neuen Forschungsbericht 2018-2026 untersucht

Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren : Überblick

Rechenzentren sind eine Art physische oder virtuelle Infrastruktur, die von Unternehmen verwendet wird, um verschiedene Computer, Server und Netzwerksysteme zusammen mit Komponenten zum Speichern und Verarbeiten großer Datenmengen und deren Bereitstellung für Clients in einer Client-zu-Server-Architektur unterzubringen. Diese Rechenzentren dienen im Wesentlichen als Hauptspeicher für IT-Geräte, zu denen Server, Netzwerk-Switches, Speichersubsysteme, Router und Firewalls gehören. Das Energiemanagement des Rechenzentrums stellt die Aufrechterhaltung zuverlässiger Verbindungen zwischen dem Rechenzentrum und Unternehmen sicher, die kritische Informationen enthalten, die bereits im Zentrum gespeichert sind. Rechenzentren sind eine Einrichtung, die aus mehreren vernetzten Computern und Speichergeräten besteht, die von Organisationen verwendet werden, um große Datenmengen zu organisieren, zu speichern, zu verarbeiten und zu verteilen. Jedes Unternehmen ist für seinen täglichen Betrieb stark auf Daten angewiesen. Die kritischsten Prozesse des Unternehmens finden in Rechenzentren statt. Aus all diesen Gründen besteht die Notwendigkeit, die Energie im Rechenzentrum zu verwalten, um den Energieverbrauch des Rechenzentrums zu reduzieren. Mehrere Unternehmen wie Apple Inc. und IBM haben innovative Techniken entwickelt, um den nicht erneuerbaren Energiebedarf für ihre Rechenzentren zu reduzieren. Diese Unternehmen nutzen erneuerbare Energieressourcen, um den Energie-Fußabdruck des Rechenzentrums zu reduzieren. Rechenzentrumsunternehmen möchten ihre Rack-Designs für das Energiemanagement verschiedener in Rechenzentren eingesetzter Geräte so verbessern, dass Racks auf natürliche Weise als Kühlkörper fungieren und die auf diesen Racks platzierten Server und Speichergeräte kühlen können.

Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren : Treiber und Einschränkungen

Der steigende Bedarf an Speicherplatz, Rechenleistung, erhöhten Bandbreiten und der Bedarf an Datenredundanz haben zu einer verstärkten Nutzung von Rechenzentren geführt. Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien in Rechenzentren ist der Schlüsselfaktor für den Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren. Es gibt auch verschiedene andere Faktoren, wie z. B. strenge staatliche Vorschriften zur CO2-Bilanz, die zu einer verstärkten Nutzung von Energiemanagementsystemen in Rechenzentren führen können. Es gibt jedoch bestimmte Einschränkungen, wie beispielsweise die hohen anfänglichen Einrichtungskosten für Geräte für erneuerbare Energien, die den Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren behindern können.

Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren : Schlüsselsegmente

Der Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren wurde nach Bereitstellung, Unternehmensgröße und Region segmentiert. Basierend auf der Bereitstellung wird der Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren in Cloud-basierte und On-Premise-Bereitstellungsmodelle unterteilt. Das Segment der Cloud-basierten Bereitstellungsmodelle wird voraussichtlich schneller wachsen. Dies wird auf die zunehmende Akzeptanz Cloud-basierter Technologien in Verbindung mit der zunehmenden Skalierbarkeit dieser Technologien zurückgeführt.

Nach Unternehmensgröße ist der Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren in große, kleine und mittlere Unternehmen unterteilt. Es wird geschätzt, dass große Unternehmen aufgrund ihrer steigenden Investitionen einen großen Anteil am globalen Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren haben.

Geografisch ist der Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren in den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Es wird erwartet, dass Nordamerika den Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren unter den anderen Regionen dominieren wird. Nordamerika wird voraussichtlich einen großen Anteil am Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren haben, da die meisten Unternehmen der Datennetzwerk- und Datensicherheitstechnologie in dieser Region ansässig sind.

Auch Anbietern von Energiemanagementlösungen für Rechenzentren mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum bieten sich in den kommenden Jahren große Chancen. Länder wie Indien und China zeigen in ihrer aktuellen Industrialisierungsphase einen enormen Umfang bei der Implementierung von Energiemanagementlösungen für Rechenzentren. Die Fokussierung von mehr Stromerzeugung auf einen effizienten Energieverbrauch ist in dieser Region das Gebot der Stunde, da der Energieverbrauch bereits Rekordhöhen überschreitet. China ist der größte Energieverbraucher der Welt und seine Regierung verabschiedet schnell Richtlinien und Vorschriften, um den nationalen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Energiemanagement-Software, die mit Sensoren verbunden ist, die helfen, den Stromverbrauch eines Standorts zu überwachen und zu steuern.

Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren : Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Energiemanagementlösungen für Rechenzentren gehören Apple Inc., IBM, Cisco Systems, Equinix, FUJITSU, Eaton, NTT Communications, Digital Realty Trust, Global Switch, Du Pont Fabros-Technologie, CyrusOne, China Telecomm und so weiter. Diese Unternehmen verwenden grüne Energie für ihren Energiebedarf für Rechenzentren. Diese Unternehmen investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Energieeffizienz zu verbessern, um den Energiebedarf von Rechenzentren zu decken.

