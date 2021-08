Unerweiterter Perlite-Markt: Aktuelle Daten und langfristige Prognosen bis 2018 und 2026

Die steigende Entwicklung in der Bauindustrie aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung, die die Nachfrage nach Sandstrahlanwendungen in der Industrie im asiatisch-pazifischen Raum wahrscheinlich erhöhen wird. Dies kann einer der Schlüsselfaktoren sein, die die Nachfrage nach dem globalen Markt für nicht expandiertes Perlit in den kommenden Jahren ankurbeln.

Andererseits weist das Produkt einen komplizierten Prozess auf und ist für das Extraktionsverfahren sehr teuer, und Rohperlit besteht aus feinen Partikeln, die den Menschen beeinträchtigen und Atemprobleme verursachen können. Steigende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Hersteller werden jedoch in naher Zukunft das Wachstum des globalen Marktes für nicht expandiertes Perlit vorantreiben.

Auf der Grundlage der Anwendung hat die Sandstrahlanwendung aufgrund der rauen Form und der geringen Dichte, die eine Schlüsselkomponente in Sandstrahlmaschinen darstellt, einen maximalen Anteil am globalen Markt für nicht expandiertes Perlit.

Der Bericht bietet eine Gesamtanalyse des globalen Marktes für nicht expandiertes Perlit sowie eine Segment- und regionale Analyse.

Globaler Markt für nicht expandiertes Perlit: Trends und Chancen

Die indische Regierung plant 100 Smart Cities, die das Wachstum des nicht erweiterten Perlit-Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben dürften. Das Produkt hilft bei der Entfernung der Verunreinigungen während des Sandstrahlprozesses und hat auch eine hohe Hitzebeständigkeit. Dies kann ein weiterer Faktoren sein, der zum Wachstum des globalen Marktes für nicht expandiertes Perlit beiträgt. Darüber hinaus gibt es keine giftigen Dämpfe oder gefährlichen Gasemissionen durch das beim Sandstrahlen verwendete Produkt. Dies ist ein weiterer Grund für das Wachstum des Marktes für nicht expandiertes Perlit in naher Zukunft

Die steigenden landwirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben aufgrund seiner hervorragenden Belüftungs- und Hydratationseigenschaften die Nachfrage nach Perlit in landwirtschaftlicher Qualität erhöht. Diese dürften sich im Verlauf des Prognosezeitraums positiv auf den Markt für nicht expandiertes Perlit auswirken.

Globaler Markt für nicht expandiertes Perlit: Regionaler Ausblick

Aus geografischer Sicht dominiert der asiatisch-pazifische Raum den globalen Markt für nicht expandiertes Perlit aufgrund der steigenden Verbreitung des Bauwesens und der zunehmenden Industrialisierung in dieser Region. Das Wachstum des Marktes für nicht expandiertes Perlit hängt von der umfangreichen Produktverwendung in den Sandstrahlprozessen ab. Dies sind nur wenige Faktoren, die das Wachstum des Gesamtmarktes in den kommenden Jahren unterstützen werden. Außerdem enthüllte China über 15 Bergleute im Land, die in naher Zukunft wahrscheinlich das Wachstum und die Expansion des nicht expandierten Perlitmarktes ergänzen werden.

Globaler Markt für nicht expandiertes Perlit: Erwähnte Unternehmen

In diesem Abschnitt des Berichts werden die wichtigsten Akteure vorgestellt, die in den kommenden Jahren auf dem globalen Markt für nicht expandiertes Perlit tätig sind. Zu den Akteuren auf dem globalen Markt für nicht expandierte Perlite gehören Gulf Perlite LLC, Dicalite Management Group, Imerys SA, Gulf Perlite LLC, Cornerstone Industrial Minerals Corporation, Midwest Perlite, Inc. und Hess Perlite Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um ihre Präsenz zu stärken und ihr Produktportfolio zu pflegen. Imerys SA hat beispielsweise 2016 ein neues Peeling-Produkt auf Basis von expandiertem Perlit namens ImerCare für die Kosmetikindustrie entwickelt.

