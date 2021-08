Undurchsichtige Polymermarktdynamik mit umfassender Analyse, Umfang und Chancen 2028 / Croda International, En-Tech Polymer, Ashland, Arkema, Indulor Chemie, Hankuck,

Die Nachfrage auf dem globalen Markt für opake Polymere steigt aufgrund der Fortschritte in der Bauindustrie. Die Nachfrage nach opakem Polymer kommt hauptsächlich von Herstellern von Wandfarben und Ölen. Opake Polymere haben Titandioxid bei der Herstellung von Ölfarben ersetzt, und dieser Faktor hat das Marktwachstum unterstützt. Kartonbeschichtungen werden in einem breiten Spektrum von Branchen eingesetzt, was auch das Marktwachstum unterstützt hat.

Der Gesamtumsatz auf dem globalen Markt für opake Polymere wird in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen. Dies ist hauptsächlich auf die Notwendigkeit der Deckkraft bei mehreren Malanwendungen zurückzuführen.

Die Beliebtheit von opaken Gläsern, die mit speziellen Polymerfarben beschichtet sind, hat eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Marktnachfrage gespielt. Darüber hinaus hat das Bestreben der Farbenhersteller, ihr Produktportfolio um neue Farbtypen zu erweitern, die Nachfrage angetrieben.

Die Verwendung undurchsichtiger Polymere zur Durchführung einer Reihe chemischer Experimente ist eine weitere wichtige Dynamik des Marktwachstums. Die zunehmende Anzahl von Forschungslabors, die Polymereigenschaften untersuchen, hat auch das Marktwachstum unterstützt.

Antiquitäten und Gegenstände für die Inneneinrichtung werden oft mit Emulsionsfarben beschichtet, was auch dem Wachstum des opaken Polymermarktes einen Schub gegeben hat.

Der globale Markt für opake Polymere wächst auf der Rückseite einer robusten Lieferkette für die Lieferung von Farben und Distempern. Der opake Polymermarkt in Europa wächst in einem Sternentempo, hauptsächlich aufgrund der Beliebtheit der Wandmalerei in der Region. Der Markt für opake Polymere im asiatisch-pazifischen Raum wächst mit einer zunehmenden Anzahl von Bauprojekten.

Opake Polymere, die häufig in Formulierungen von Emulsionsfarben verwendet werden, sind am gefragtesten, um Farben und Beschichtungen eine verbesserte Opazität zu verleihen. Da die Bauindustrie weltweit floriert, insbesondere in den sich entwickelnden regionalen Märkten, ist es wahrscheinlicher, dass opake Polymere weiterhin eine erhebliche Nachfrage im Segment Farben und Lacke verzeichnen werden. Der infrastrukturelle Boom, gepaart mit der wachsenden Akzeptanz von Innendekorationsprodukten wie dekorativen Farben und Beschichtungen, dürfte in den kommenden Jahren auch das Verbrauchsvolumen von opaken Polymeren ankurbeln.

Neue Produkteinführungen, um das Rampenlicht in der Wettbewerbslandschaft zu gewinnen

The Dow Chemical Company hat kürzlich einen International anerkannten Edison Award für ein paar Neuheiten vorgestellt, die das Unternehmen in den letzten Jahren. Eine dieser Innovationen umfasst das neu eingeführte Produkt von Dow in der Kategorie opake Polymere – ROPAQUE™. Während dieses Produkt Hohlkugel-opake Polymerpigmente enthält, wird behauptet, dass es eine revolutionäre Ergänzung der opaken Polymerlandschaft ist. Mit erweiterten Anwendungen in Metall sowie Papier und Pappe wird ROPAQUE™ in den kommenden Jahren aufgrund einer Reihe neuartiger Eigenschaften, darunter ammoniakfreie Struktur, hohe Haltbarkeit im Außenbereich, hervorragende Scheuerfestigkeit, hohe Kompatibilität mit mehreren Extendern und Pigmenten, geringer VOC-Gehalt (Volatile Organic Compounds) und Kosteneffizienz, eine robuste Traktion erleben.

Neben Dow ist der Markt für opake Polymere Zeuge eines aktiven Wettbewerbs unter einigen der prominentesten Teilnehmer der chemischen Industrie. Ein paar wichtige Spieler, die im Wettbewerb Opak-polymer-Markt umfassen Croda International, En-Tech Polymer, Ashland, Arkema, Indulor Chemie, Hankuck, Interpolymer Corporation, Junneng Chemikalien, Organik Kimya, Latices, und Visen Industries.

Die Produktinnovationsstrategien der Mehrheit der Hersteller und Lieferanten im opaken Polymermarkt konzentrieren sich auf die Entwicklung nachhaltiger und kostengünstiger Alternativen, die für ein breites Anwendungsspektrum geeignet sind. Vor dem Hintergrund der steigenden Beliebtheit von dekorativen Farben sowie von Innenfarben und Beschichtungsprodukten setzen eine Reihe von opaken Polymerherstellern auf Kooperationsvereinbarungen mit führenden Herstellern von Farben und Beschichtungen, insbesondere solchen, die der Bauindustrie dienen.

Bau und Infrastruktur bleiben Hauptverbraucher von opaken Polymeren

Moderne infrastrukturelle Designs erfordern zunehmend eine glänzende Oberfläche in Kombination mit Weißgrad und überlegenen optischen Eigenschaften, die von opaken Polymeren leicht erreicht werden, da sie speziell entwickelt wurden, um verbesserte Deckeigenschaften zu liefern. Dies wird laut Forschung ein wesentlicher Faktor bleiben, der den Verbrauch von opaken Polymeren durch Farben-und Lackhersteller fördert. Eskalierende Investitionen in Bau und Infrastrukturentwicklung durch Regierungen sowie private Einrichtungen werden als ein weiterer starker Faktor angeführt, der für das Umsatzwachstum des undurchsichtigen Polymermarktes verantwortlich ist.

Zusätzliche funktionelle Vorteile von opaken Polymeren wie effiziente Isolierung, Reflexion, überlegene Wärmeleitung, hohe Lichtabsorption und Rutschfestigkeit positionieren opake Polymere weit über die ästhetischen Produkte hinaus, die in Farben und Beschichtungen enthalten sind. Dies führt eher zu einem erhöhten Verbrauch von opaken Polymeren für verschiedene andere Anwendungsbereiche als Bauwesen und Infrastruktur wie Automobil, Luft-und Raumfahrt, Elektronik wie Leiterplatten und Mikrochips sowie Haushaltsgeräte.

Opake Polymer Vs Titanoxid-Was lockt Farben & Beschichtungen Unternehmen mehr?

Angesichts der steigenden Preise für Titanoxid (TiO2) ermöglicht die bevorzugte Verwendung von opaken Polymeren gegenüber TiO2 den Herstellern von Farben und Beschichtungen, aufgrund reduzierter Rohstoffpreise Kosteneffizienz zu erzielen. Die Preisunsicherheit bei Rohstoffen wird laut Forschung jedoch ein langjähriges Hindernis für das Wachstum des Marktes für opake Polymere bleiben.

Während sich undurchsichtige Polymere als beliebte Alternative zu TiO2 herausgestellt haben, werden die überlegenen Eigenschaften des ersteren wie Schmutzbeständigkeit, hohe Folienbeständigkeit und Tönungsretention voraussichtlich den Markt für undurchsichtige Polymere in den kommenden Jahren vorantreiben. Die hohe Verträglichkeit von opaken Polymeren mit wasserlöslichen und lösungsmittellöslichen Farben und Beschichtungen wird ebenfalls als wesentlicher Faktor für ihre Akzeptanz gegenüber TiO2 angeführt.

Wird der Anstieg natürlicher Alternativen die Nachfrage nach opaken Polymeren beeinflussen?

Die Entstehung überlegener, kostengünstiger und natürlich hergestellter Ersatzstoffe für undurchsichtige Polymere wie blitzkalziniertes Kaolin hat in letzter Zeit einen harten Wettbewerb zwischen den beiden auf dem Markt für undurchsichtige Polymere ausgelöst. Während beide vorgenannten Materialien als lobenswerte Streuquellen angeführt werden, die eine hohe Trockenfilmtrübung ausmachen, wäre es interessant, die Marktleistung beider Materialien auf der Grundlage ihres Einflusses auf die optischen Gesamteigenschaften von Farben und Beschichtungen zu beobachten.

Globale Markttaxonomie für opake Polymere

Basierend auf dem Feststoffgehalt wurde der opake Polymermarkt gegabelt in –

30% Feststoffgehalt

40% Feststoffgehalt

Auf der Grundlage der Endanwendung wird die opake Polymerlandschaft kategorisiert in-Farben und Beschichtungen

Waschmittel

Persönliche und häusliche Pflegeprodukte

Automotive

Elektronik

