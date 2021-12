Trauma-Fixierungsmarkt wird wahrscheinlich von 2021-2028 mit einer CAGR von 5.58% wachsen

Marktanalyse und Erkenntnisse : Globaler Trauma-Fixierungsmarkt

Data Bridge Market Research analysiert, dass der Traumabefestigungsmarkt im Prognosezeitraum 2021-2028 mit einer CAGR von 5.58% wachsen wird.

Trauma ist ein assoziierter Grad von körperlichen Verletzungen, die durch eine äußere Kraft wie Unfälle, Verrenkungen, Verbrennungen, Brüche, Dehnungen und Verstauchungen verursacht werden. Trauma Fixierung in der Hauptsache Knochenbrüche. Trauma Fixation Area Unit für die Behandlung von körperlichen Traumata verwendet. Es ist eine notwendige Behandlung für Knochenbrüche und Gewebedegeneration. Traumafixierungsvorrichtungen ermöglichen eine Immobilisierung an der Frakturstelle, skalieren den Spalt zurück und ermöglichen die erste Knochenheilungsmethode durch Kallusbildung.

Die zunehmende Inzidenz von Traumafällen wie Verbrennungen, Frakturen, Luxationen, Verstauchungen, Zerrungen und steigende geriatrische Populationen sind wichtige Probleme, die das Marktwachstum vorantreiben. Im Gegensatz dazu kann ein hohes Pathologierisiko die Nachfrage nach dem Markt erhöhen, eine günstige Entschädigungspolitik und ein wachsendes Bewusstsein für die neueste technologische Entwicklung bei Traumafixierungsgeräten können das Marktwachstum ankurbeln.

Steigende Innovationen und Akzeptanz sowie ständiger Wettbewerb unter den bestehenden Akteuren haben zu technologischer Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie geführt, was weitere vorteilhafte Möglichkeiten für das Marktwachstum bietet.

Führende Unternehmen, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene:

Wettbewerbslandschaft und Analyse des Marktanteils von Traumafixierungen

Die Wettbewerbslandschaft des Trauma-Fixierungsmarktes bietet Details nach Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Fixierungsmarkt.

Die wichtigsten Akteure im Trauma Fixation Market Report sind Johnson & Johnson Services Inc., Smith & Nephew, Stryker, Zimmer Biomet, Integra Lifesciences Corporation, Medtronic, Bioretec Ltd., B. Braun Melsungen AG, Arthrex, Inc., Corin, Orthofix Medical Inc., Acumed LLC, Wright Medical Group N. V., NuVasive Inc., Advance Orthopaedic Solutions, Arthrosurface und CONMED Corporation unter anderen nationalen und globalen Akteuren. Marktanteilsdaten sind für Global, Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Mittlerer Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika separat verfügbar. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Produktrückruf ist das Verfahren zum Rückruf des eingeführten Produkts vom Markt aufgrund häufiger Ursachen im Zusammenhang mit der Qualität der Produkte, dem Gerätedesign, der Software und nichtkonformen Material- oder Komponentenproblemen und Fragen zur Sicherheit von Menschen. Daher stellt der Rückruf eine erhebliche Einschränkung für die Medizinprodukteindustrie dar.

Verschiedene Produkte werden von der FDA aus verschiedenen Gründen wie Herstellungsfehlern oder der Sicherheit oder Qualität der Produkte vom Markt zurückgerufen.

Produktrückrufe werden für Produkte mit Problemen durchgeführt, die die Sicherheit des Verbrauchers beeinträchtigen könnten. Dieser Rückruf der Ware wird von Händlern durchgeführt

Im November 2018 rief Red Bull Nordamerika zwei Chargen seines Red Bull Energy Drinks zurück. Dies liegt an degradierten Produkten, die eine Farbe und einen Geschmack sowie erhöhte Konzentrationen einiger Inhaltsstoffe erzeugen.

Im Juni 2015 ordnete die Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) an, die Restless-Trauma-Fixierung zurückzurufen, da festgestellt wurde, dass die Getränke für die Verbraucher „unsicher“ sind. Diese Traumafixierung sind Monster, Tzinga und Cloud 9, die unter Verwendung unsicherer Inhaltsstoffe hergestellt wurden.

Globaler Traumafixierungsmarktumfang und Marktgröße

Der Markt für Traumafixierungen ist nach Produkt, Implantattyp, Ort, Materialien, Anwendung, Resorbierbarkeit, Gerätetyp und Endverwendung segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten wird Ihnen helfen, magere Wachstumssegmente in den Branchen zu analysieren und den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke zu geben, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Auf der Grundlage des Produkts wird der Trauma-Fixierungsmarkt in ein MF-Platten- und Schraubenfixierungssystem, ein Schädelklappenfixierungssystem, ein CMF-Distraktionssystem, ein Kiefergelenkersatzsystem, ein Thoraxfixierungssystem und ein Knochentransplantatersatzsystem unterteilt.

Basierend auf dem Implantattyp ist der Markt für Traumafixierungen in Standardimplantate und kundenspezifische / patientenspezifische Implantate unterteilt.

Je nach Standort ist der Trauma-Fixationsmarkt in interne Fixatoren und externe Fixatoren unterteilt.

Basierend auf Materialien ist der Traumabefestigungsmarkt in Metalle, bioabsorbierbare Materialien, Keramiken und Polymere unterteilt.

Basierend auf der Anwendung ist der Markt für Traumafixierung in Trauma-Rekonstruktionschirurgie, orthognathe Chirurgie und plastische Chirurgie sowie Trauma-Rekonstruktionschirurgie unterteilt. Die Trauma-Rekonstruktionschirurgie wurde weiter in Schädelchirurgie, Mittelgesichtschirurgie, Unterkieferchirurgie und Orbitalbodenrekonstruktionschirurgie unterteilt.

Basierend auf der Resorbierbarkeit wird der Traumafixierungsmarkt in resorbierbare Fixatoren und nicht resorbierbare Fixatoren unterteilt.

Basierend auf dem Gerätetyp ist der Markt für Traumafixierung in Geräte für Rekonstruktionschirurgie und Geräte für Unfallchirurgie unterteilt.

Der Markt für Traumafixierungen ist auch auf der Grundlage der Endnutzung in Krankenhäuser und ambulante Operationszentren unterteilt.

