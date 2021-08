Traubenkernöl Markt – Globale Branchenanalyse 2025

Traubenkernöl wird aus gepressten Traubenkernen gewonnen, die bei der Weinherstellung anfallen. Traubenkernöl ist eine Quelle für Linolsäure, Ölsäure, Stearinsäure, Alpha-Linolensäure, Palmitoleinsäure. Traubenkernöl enthält auch Phenole, Steroide, geringe Mengen an Vitamin E, gesättigte Fettsäuren und einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Traubenkernöl hat viele Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel, Kosmetik und Gesundheitswesen. Traubenkernöl wird auch bei der Herstellung von Massageölen, Balsamen, Feuchtigkeitscremes und Salben gegen Sonnenbrand verwendet. Traubenkernöl ist vorteilhaft bei Arthritis, Akne, Anti-Aging, Ödemen, Sonnenbrand, Stressabbau, Bluthochdruck, Gewichtsverlust, Diabetes, Sehbehinderung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen usw. Neben den Vorteilen gibt es auch Nebenwirkungen von Traubenkernöl, wenn es in übermäßig kochen.

Marktsegmentierung: Traubenkernöl

Der Markt für Traubenkernöl wird nach seiner Anwendung in verschiedenen Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Kosmetikindustrie, der Gesundheitsindustrie usw. segmentiert. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird es zur Weinherstellung als Speiseöl verwendet. In der Kosmetikindustrie wird es in verschiedenen Haut- und Haarpflegeprodukten verwendet. Verwendung von Traubenkernöl in Kosmetika als Anti-Aging, Faltenentfernung, Haarwuchs usw. Im Gesundheitswesen kann Traubenkernöl bei Herz- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden, indem es den Cholesterinspiegel senkt. Traubenkernöl ist ein starkes Antioxidans, das vor Zell- und Gewebeschäden schützt. Als Quelle für Linolsäure und essentielle Fettsäure hilft Traubenkernöl bei der Wundheilung.

Das Traubenkernöl wird nach der Art des Extraktionsverfahrens in mechanische Extraktion, chemische Extraktion und andere unterteilt. Bei der mechanischen Extraktion werden die Trauben mechanisch in einem Behälter gepresst. Die Schneckenpressung ist die effektivste Methode im mechanischen Extraktionsverfahren für Trauben zur Gewinnung von Traubenkernöl. Bei der chemischen Extraktion wird Traubenkernöl mit Chemikalien wie Hexan extrahiert. Traubenkernöl wird auch durch die Kombination von Hitze und Chemikalien in der Industrie gewonnen.

Der Markt für Traubenkernöl ist nach Regionen wie Nordamerika, Lateinamerika, Europa, APAC und ME unterteilt.

Globaler Markt für Traubenkernöl: Regionaler Ausblick

Abhängig von den geografischen Regionen ist der globale Traubenkernölmarkt in fünf Schlüsselregionen unterteilt: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, APAC und ME. Nordamerika, Europa, China, Japan, Südostasien und Indien sind führend auf dem Weltmarkt für Traubenkernöl in Bezug auf Produktion, Marktanteil und Herstellung. Der Traubenkernölmarkt wird voraussichtlich im Prognosezeitraum weltweit aufgrund der steigenden Nachfrage nach Traubenkernöl in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Kosmetik- und Gesundheitsindustrie wachsen.

Globaler Markt für Traubenkernöl: Treiber und Trends

Das Traubenkernöl ist ein gesundes Öl, da es ungesättigte Fette enthält, was es bei gesundheitsbewussten Verbrauchern beliebt macht. Gesundheitliche Vorteile wie Herzgesundheit, Senkung des Cholesterinspiegels, Diabetes, Koronarerkrankungen, Arthritis, Vorbeugung von einigen Krebsarten, Asthma, Akne, Wundheilung usw. gewinnen die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf Traubenkernöl, was wiederum dazu beiträgt, den globalen Markt für Traubenkernöl. Traubenkernöl wird in einer Vielzahl von kosmetischen Produkten wie Lippenbalsam, Cremes, Feuchtigkeitscremes, Sonnenschutzlotionen usw. verwendet. Traubenkernöl hilft bei der Förderung des Haarwachstums, um es glatt und weich zu machen. Traubenkernöl minimiert Anzeichen von vorzeitigem Anti-Aging, wenn es in Lotionen oder Cremes verwendet wird. Traubenkernöl wird im Gesundheitswesen verwendet, da es den Cholesteringehalt senkt, was auf dem Weltmarkt im Trend liegt, da die Verbraucher mehr um ihre Gesundheit besorgt sind, was den Weltmarkt für Traubenkernöl antreibt.

Globales Traubenkernöl: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren in der Wertschöpfungskette des globalen Traubenkernölmarktes gehören Mediaco Vrac, Tampieri Financial Group Spa, Borges Mediterranean Group, Henan Kunhua Biological Technology Co., Ltd, Olitalia Srl, Gustav Heess GmbH, Pietro Coricelli, Jinyuone Co. Ltd., Food & Vine, Inc., Oleificio Salvadori Srl, Hebei Xinqidian Biotechnology Co., Ltd. gehören dazu.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

