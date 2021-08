Tragbarer Projektor Marktumfang und Chancenanalyse 2020-2030

Einführung:

Tragbare Projektoren beziehen sich auf kleine Hardwaregeräte, mit denen Inhalte von einem Smartphone, einer Kamera, einem Notebook oder einem Speichergerät auf jede Art von Oberfläche projiziert werden können, um Inhalte oder Präsentationen anzuzeigen. Dies sind drahtlose technologische Geräte, die problemlos im Freien getragen werden können. Diese projektoren kommt mit bequem USB, HDMI, MHL ports etc und sind eingebaute in verschiedenen geräten. Diese können mit dem Internet verbunden werden und können aufgrund des Vorhandenseins von Speichergeräten relevante Daten speichern. Diese werden häufig in den Bereichen Automobil, Gesundheitswesen, Luft-und Raumfahrt, Verteidigung, Spiele, Einzelhandel, Bildung und Elektronik verwendet, um Informationen zu einem bestimmten Thema auf jede Art von Oberfläche zu projizieren. Hersteller bevorzugen diese tragbaren Projektoren im Vergleich zu anderen Projektoren, da diese den Benutzern helle und klare Bilder bieten.

Holen Sie sich eine Beispielkopie des Berichts @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=7336

Die Investitionen in diesen Markt steigen weltweit aufgrund seiner breiten Anwendungen in der Wirtschaft sowie in Bildungseinrichtungen. Es bietet bunte und helle Bildqualität, ist leicht zu tragen, stressfrei, praktischer und bietet hohe Speicherkapazität .

Der Markt weist weltweit ein hohes Wachstumspotenzial auf und es wird erwartet, dass sein Marktfortschritt aufgrund der zunehmenden Digitalisierung sowie der zunehmenden Einführung hochautomatisierter Technologien zusammen mit einer stetigen CAGR erheblich zunimmt.

Wichtige Wachstumsfaktoren:

Die steigende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik bietet zahlreiche Möglichkeiten für das Marktwachstum dieser tragbaren Projektoren. Diese sind leicht zu tragen und bietet hohe lagerung und helligkeit für die benutzer schaffen erhebliche attraktion unter ihnen.

Verbraucher entscheiden sich heutzutage für neueste und automatisierte Technologien. Tragbarer Projektor ist eine hochentwickelte Technologie entwickelt, um eine Leichtigkeit für die Kunden zu schaffen. Dieser Faktor, dass die Kunden aktualisierte Technologien bevorzugen, treibt das Wachstum weltweit an.

Wachsende Anforderungen von verschiedenen Wirtschaftsorganisationen und

bildungseinrichtungen für Trainings -, Leit-und Präsentationszwecke tragen zur Steigerung des Marktfortschritts bei.

Der wachsende Bedarf, die Streitkräfte mit 3D-Projektion von Echtzeit-Standort von feindlichen Einsätzen, Bunkerstandorten und Diagrammen von landgestützten Feinden in Verteidigungssektoren zu unterstützen, stellt weltweit hohe Anforderungen an tragbare Projektoren. Diese Projektoren, wenn sie mit Geräten wie HUDs verbunden sind, können Militär-und Verteidigungsbehörden zu Sicherheits-und Schutzzwecken unterstützen.

Lesen Sie umfassende Übersicht über Report @ https://www.tmrresearch.com/portable-projector-market

Key Restraints:

Flachbildschirme dienen als Ersatz für diese tragbaren Projektoren. Die Verwendung von Flachbildschirmen nimmt zu und stellt eine potenzielle Herausforderung für den Fortschritt dieses Marktes dar.

Die Covid-19-Pandemie hat den Fortschritt dieses Marktes weltweit aufgrund von Beschränkungen bei Import-Export-Aktivitäten, Stilllegung von Produktionseinheiten und Transportbarrieren gestört. Die kleinen Hersteller befinden sich in einer akuten Finanzkrise, die zu einem weiteren Rückgang des Marktwachstums führt.

Es wird erwartet, dass hohe Kosten und begrenzte Funktionen tragbarer Projektoren das Marktwachstum möglicherweise behindern.

Auswirkungen von COVID-19:

Der Markt für tragbare Projektoren verzeichnete aufgrund der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie einen starken Wachstumsrückgang. Die Pandemie hat den Betrieb produzierender Unternehmen negativ beeinflusst, indem sie ihre Produktion und ihren Vertrieb gestört hat und hohe Verluste für die Marktteilnehmer verursacht hat. Die finanzielle sowie Marktposition mehrerer Hersteller in diesem Markt wurde zerstört. Die Finanzkrise führt zu einer Verringerung der Annahme dieser Technologien. Die Aufhebung der Sperrung verbessert langsam die Import-Export-Aktivitäten, Transporte, Verkäufe und Rentabilität und bringt wenig Fortschritte für das tägliche Marktwachstum dieser Projektoren. Die Marktteilnehmer wenden verschiedene Taktiken an, um in einem restriktiven Umfeld zu agieren. Analysten zufolge wird der Markt für tragbare Projektoren bis 2030 florieren, was trotz der Pandemie zu einem stetigen Anstieg der Wachstumsrate führen wird.

Regionale Prognose:

Nordamerika erlebt ein enormes Wachstum in diesem Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach elektronischen Geräten aus Kanada, den USA und Mexiko und wird voraussichtlich den Weltmarkt für tragbare Projektoren dominieren. Die Vereinigten Staaten und Kanada investieren in diesen Markt, da diese Regionen über einen riesigen Markt für Unterhaltungselektronik verfügen, der zu hohen Wachstumsraten in dieser Region führt. Die Präsenz führender Akteure in den USA trägt zum steigenden Marktfortschritt bei. Diese führenden Akteure investieren in neueste Technologien, um den Benutzern hochautomatisierte Produkte bereitzustellen. Der Bildungssektor in Kanada bevorzugt alle einzigartigen Möglichkeiten, die Schüler in ihren Schulen, Hochschulen und Universitäten für Lehr-und Präsentationszwecke zu erziehen, was hohe Wachstumschancen für die Marktanbieter schafft, um ihre Kundenbasis und Marktpositionen zu erweitern.

Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum bis 2030 eine stabile CAGR erreicht, mit bemerkenswerten Fortschritten in diesem Markt, der ihn nach Nordamerika zum zweitgrößten Marktführer macht. Der wachsende Fokus auf die Einführung der neuesten Technologien in Indien schafft Anforderungen an tragbare Projektoren. Gesundheits -, Industrie-und Bildungssektoren in Indien und China verbessern den Fortschritt erheblich, indem sie in diesen Markt investieren. Smart-Watch-Hersteller integrieren diese tragbaren Projektoren in Smartwatches, um den Arm des Trägers in einen Touchscreen in Smartphone-Größe zu verwandeln. Darüber hinaus fördern das steigende verfügbare Einkommen und die wachsende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik den Fortschritt im asiatisch-pazifischen Raum.

Europa hingegen steht vor hohen Anforderungen aus Deutschland und Italien, was zu einer weltweit am schnellsten wachsenden CAGR führt. Die zunehmende Integration von tragbaren Projektoren mit Smartphones treibt den Fortschritt in Deutschland voran. Verbraucher bevorzugen diese tragbaren Projektoren, da sie leicht zu tragen sind und eine hohe Speicherkapazität haben. Die Medien-und Unterhaltungssektoren übernehmen diese Technologie für Spiele und andere Zwecke. Es wird geschätzt, dass der Markt bis 2030 aufgrund steigender Anforderungen aus den Bereichen Industrie, Unterhaltung und Luft-und Raumfahrt stark ansteigen wird.

TOC des Berichts anfordern @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=7336

Darüber hinaus fördert der Anstieg der Popularität von tragbaren Projektionsleinwänden zu Hause bei den Nutzern das Wachstum in der Türkei, Saudi-Arabien und Bahrain. Die wachsende Nachfrage aus den Bereichen Automobil, Banken, Luft-und Raumfahrt und Gesundheitswesen begünstigt das Wachstum im Nahen Osten und in Afrika.

Marktsegmentierung:

Nach Produkttyp:

Stativ

Stehender Bildschirm

Pico

Tischplatte

Aufblasbar

Durch Technologie:

DLP (Digitale Lichtverarbeitung )

LCD (Flüssigkristallanzeige)

LCoS ( Flüssigkristall auf Silizium)

Durch Lumen:

Unter 500 Lumen

Zwischen 500 bis 3000 Lumen

Über 3000 Lumen

Durch Dimension:

2D

DREIDIMENSIONAL

Nach Produkt :

Embedded

Nicht eingebettet

USB

Durch Kompatibilität:

Laptop

Smartphone

Digitalkamera

Tragbare Media-Player

Others

Durch Anwendung:

Luftfahrt

Verteidigung

Gesundheitswesen

Unterhaltungselektronik

Others

Nach Region:

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

Lateinamerika

Wettbewerbsumfeld:

Der Markt für tragbare Projektoren ist stark fragmentiert. Einige der führenden Anbieter in diesem Markt sind: Sony Corporation, Philips NV Koninklijke Corporation, LG Electronics Incorporation, Epson Gründung, Canon, Dell, HP, Acer, Kodak Limited, Panasonic, Asus Corporation, Vivitek Corporation, Optoma Corporation, Texas Instruments, Casio, Xiaomi, Ricoh, Infocus, Nec Group Limited, BenQ Corporation, Aaxa Technologies, Anker Corporation, Vankyo Unternehmen, Hotack Corporation, Magnasonic Technologies Limited, Miroir Corporation, Celluon Gründung, Syndiant Unternehmen, Aiptek International, St Microelectronics NV, ZTE Corporation, Coretronic Corporation, Lemoptix Sa Corporation etc.

Die industriellen Akteure in diesem Markt implementieren verschiedene Strategien wie neue Produkteinführungen, Produktverbesserungen, Erweiterungen, Partnerschaftsvereinbarungen, Joint Ventures sowie Kooperationen mit anderen Unternehmen, um den zunehmenden Wettbewerb zu bekämpfen und die Kundenbasis zu erweitern. Die Gründung von Forschungs – und Entwicklungsinstituten sowie die Einführung neuester Technologien stehen im Mittelpunkt der Hersteller. Zum Beispiel stellte Philips einen neuen tragbaren Projektor mit einer Helligkeit von 170 Lumen und der Fähigkeit vor, Bilder diagonal bis zu 120 Zoll zu projizieren.Das Produkt ist kompatibel mit Android, Windows-Betriebssystem sowie iOS ermöglicht es Benutzern, die Inhalte zu teilen. Neben Philips erweiterte die Epson Corporation ihre Produktlinie um drei Streaming-Laserprojektoren, nämlich Epson EpiqVision Ultra LS300, Epson WEpiqVision Mini EF12 und Mini EF11, um den Benutzern beim Streaming und Spielen ein episches Seherlebnis zu bieten. Die Einführung dieser Produkte hat den Kundenstamm und die Marktpräsenz des Unternehmens erweitert. Darüber hinaus hat Canon den Rayo S1-Projektor im Taschenformat auf den Markt gebracht, mit dem sowohl Geschäftsleute als auch Kunden ihre Smarphones spiegeln, Fotos, Dokumente, Videos usw. projizieren können, was zu einer Verbesserung des Marktbildes und der Position führt.

Über TMR Research:

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen, neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815