Touchscreen-Panels bieten bis 2025 eingehende Einblicke

Globaler Markt für Touchscreen-Panels: Überblick

Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablet-PCs hat die Nachfrage nach Touchscreen-Panels erheblich gesteigert. Dies hat zum Aufstieg vieler neuer Hersteller von Touchscreens geführt, was den Wettbewerb auf dem Markt erhöht hat, was wiederum buchstäblich einen Preiskampf ausgelöst hat.

Die verschiedenen Berührungssensortechnologien sind projiziert kapazitiv, in-cell, resistiv und On-Cell. Neben der Anwendung in Smartphones und Tablet-PCs finden Touchscreens auch in tragbaren Mediaplayern (PMPs), tragbaren Spielgeräten, Notebooks, persönlichen Navigationsgeräten (PNDs), persönlichen digitalen Assistenten (PDA), Camcordern, E-Book-Readern Anwendung, Digital Signage, Automobil, medizinische Geräte, tragbare Geräte und andere medizinische Verbrauchergeräte.

Eine Herausforderung für den Markt für Touchscreen-Panels sind Probleme im Zusammenhang mit der technischen Kompatibilität der Touchscreen-Panels in Bezug auf Bildwiederholfrequenz, Reaktionszeit und Stromverbrauch. Um auf einem großen Bildschirm schnell aktualisieren zu können, muss das Touchscreen-Panel eine beträchtliche Oberfläche abdecken und Daten von allen Kreuzungen sammeln, bevor es verarbeitet wird. Der Stromverbrauch eines Touchscreen-Panels ist ein weiterer Faktor, der schnellere Bildraten einschränkt.

Aus geografischer Sicht ist der asiatisch-pazifische Raum der attraktivste Markt für Touchscreen-Panels, der in naher Zukunft auf einem gesunden Niveau wachsen wird. Dies liegt an den Nationen China und Indien, die einen erheblichen Verkauf von Smartphones ausmachen, und auch an den zahlreichen Elektronikproduktionsstätten in Taiwan, China und Südkorea. Europa, Nordamerika und Lateinamerika sind weitere Schlüsselmärkte mit einem stetigen Anstieg der Nachfrage.

Globaler Markt für Touchscreen-Panels: Momentaufnahme

Mit der steigenden Nachfrage nach Smartphones und Tablet-PCs hat der Markt für Touchpanels, insbesondere kapazitive Touchpanels, ein deutliches Wachstum erfahren. Die Branche erlebt den Eintritt mehrerer neuer Akteure, die zu einem Preiskampf führen, und dies ist ein Problem für die Marktteilnehmer. Darüber hinaus wurde mit der Einführung von Windows 8 der Schwerpunkt verstärkt auf die Bereitstellung von Touch-Funktionen für Laptops und PCs gelegt, was eine Wachstumschance für den Markt für Touchpanels darstellt. Verschiedene Anwendungssegmente von Touchpanels umfassen Smartphones, Tablet-PCs, tragbare Spielgeräte, persönliche Navigationsgeräte (PNDs), tragbare Mediaplayer (PMPs), persönliche digitale Assistenten (PDA), Notebooks, E-Book-Reader, Digital Signage, Camcorder, Automobil, medizinische Geräte und andere medizinische Verbrauchergeräte.

Verschiedene Berührungssensortechnologien umfassen projizierte kapazitive, resistive, In-Cell-und On-Cell-Technologien. Abhängig von der Position der Sensorschicht umfassen verschiedene Kategorien von kapazitiven Touchpanels Cover Window Integrated Touch, Display Integrated Touch und Add-Ons. Die Endbenutzer kommen aus einer Vielzahl von Branchen wie Unterhaltungselektronik, Bankwesen, Automobil, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Industrie und vielen anderen.

Für den globalen Markt für Touchscreen-Panels wird im Prognosezeitraum von 2017 bis 2025 eine robuste Wachstumsrate prognostiziert. Dieser Bericht ist eine umfassende Analyse des Marktes in seiner jetzigen Szenario und stellt figurate Einschätzungen der Möglichkeiten im Laufe der nächsten neun Jahre. Der Bericht Touch Screen Panels Market stellt auch einige der derzeit wichtigsten Anbieter vor und präsentiert deren Marktanteil, Produktportfolio und strategische Entwicklungen.

Globaler Markt für Touchscreen-Panels: Trends und Perspektiven

Laut einem Bericht von Cisco vom Februar 2016 ist die Zahl der mobilen Benutzer seit der Einführung des ersten Kamerahandys im Jahr 2000 exponentiell gestiegen, und die Zahl wird bis 2020 auf 5,5 Milliarden geschätzt, was 70% der Weltbevölkerung entspricht. Die Nachfrage dieser großen Bevölkerung ist der Haupttreiber auf dem globalen Markt für Touchscreen-Panels. Die zunehmende Anwendung von Touchscreens in tragbaren Geräten und Automobilen ist ein weiterer Faktor, der den Markt positiv beeinflusst. Darüber hinaus sind die wachsenden Trends von Touchscreens im Bildungs-und Bankensektor sowie im Internet der Dinge (IoT) eine weitere große Zukunftschance für die Touchscreen-Panels.

Umgekehrt wird erwartet, dass Probleme im Zusammenhang mit technischen Kompatibilitäten der Touchscreen-Panels in Bezug auf Bildwiederholfrequenz, Reaktionszeit und Stromverbrauch die Wachstumsrate behindern. Um schnelle Bildwiederholraten in einem großen Bildschirm aufrechtzuerhalten, muss das Touchscreen-Panel eine größere Oberfläche fegen und Daten von allen Kreuzungen sammeln, bevor es verarbeitet wird. Der Stromverbrauch eines Touchscreen-Panels ist ein weiterer Faktor, der schnellere Bildraten einschränkt.

Globaler Markt für Touchscreen-Panels: Geografische Aussichten

Der asiatisch-pazifische Raum ist derzeit der lukrativste und schnell wachsende Markt für Touchscreen-Panels, der durch ein deutlich hohes Wachstum der Smartphone-Verkäufe und eine schnelle Expansion des Elektronikherstellungssektors, insbesondere in den Regionen China, Taiwan und Südkorea, angetrieben wird. Nordamerika, Europa und Lateinamerika verzeichnen ebenfalls ein deutliches Nachfragewachstum.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Touchscreen-Panels gehören AU Optronics Corp., Cando Corp. und Chunghwa Picture Tubes Ltd. DMC Co., Ltd., JTOUCH Corporation, Cermate Technologies, Inc., SPK Electronics Co., Ltd. Top-Touch-Elektronik Co., Ltd., Innolux Corporation, Shantou Goworld Display Co. Ltd., HannsTouch Solution Incorporated und LG Innotek, Ltd. unter anderem.

