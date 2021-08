TMR analysiert die Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf den Markt für Flaschenetikettierer

Flaschenetiketten verleihen einem Produkt Identität. Sie fungieren als wichtiges Werbemittel für das Produkt. Sie sind auch für die Kunden wertvoll, da sie ihnen helfen, Waren voneinander zu unterscheiden. Flaschenetiketten werden mit Hilfe verschiedener Rohstoffe hergestellt und sind in verschiedenen Formen erhältlich. Einige der anderen Informationen, die auf Flaschenetiketten zu finden sind, sind das Firmensymbol, das für die Kunden hilfreich sein kann, um das Produkt leicht zu identifizieren. Flaschenetiketten sind hilfreich, um ein unverwechselbares Image zu generieren und einen Markennamen auf dem Markt zu schaffen. Flaschenetiketten sind einfach, bunt, raffiniert und enthalten viele für die Kunden wichtige Informationen (wie Herstellungsdatum, Inhaltsstoffe, Verfallsdatum und Preis des Produkts).

Anfangs wurden Flaschen manuell etikettiert; Als jedoch die Nachfrage nach abgefüllten Produkten zunahm, entstanden Flaschenetikettierer. Seitdem verwenden alle kleinen, mittleren und großen Industrien Flaschenetikettierer zum Aufbringen und Spenden von Etiketten auf den Flaschen. Diese Flaschenetikettierer sind in der Lage, die Etiketten an einer bestimmten Position zu platzieren. Flaschenetikettierer sind einfach zu bedienen, leicht und tragbar. Mit Flaschenetikettierern können Flaschen in verschiedenen Größen und Formen etikettiert werden. Flaschenetikettierer können Wrap-Around-Etiketten, Front-Back-Etiketten und Einzeletiketten auf praktisch jedes zylindrische Produkt aufbringen. Der Flaschenetikettiervorgang kann einfach und schnell durchgeführt werden, wodurch Energie und Zeit gespart werden. Flaschenetikettierer werden verwendet, um Inhaltsbeschreibungsetiketten, Strichcodes und pharmazeutische Etiketten anzubringen.

Flaschenetikettierer werden in Branchen eingesetzt, in denen Produkte in verpackten Flaschen an Kunden angeboten werden. Gerade Flaschenetikettierer werden in Branchen wie Farben, Chemikalien, Lebensmittel und Saucen, Kosmetik und Pharmazie eingesetzt. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Flaschenetikettierern: automatische und manuelle. In den automatischen Flaschenetikettierern werden die Flaschen kontinuierlich zur Etikettierstation gebracht, wo sie etikettiert und zum nächsten Prozess auf das Förderband transportiert werden. Wenn ein Fehler auftritt, wird der Prozess automatisch gestoppt, um weitere Verschwendung und Verluste zu vermeiden. Bei manuellen Flaschenetikettierern wird die Flasche in die Etikettiermaschine gestellt und der Schalter aktiviert. Sobald die Etikettierung abgeschlossen ist, kann der Bediener die nächste Flasche zum Etikettieren platzieren. Ein gemeinsamer Nachteil der manuellen Etikettierung ist der Zeitaufwand.

Der globale Markt für Flaschenetikettierer ist nach Technologie und Produkttyp segmentiert. Nach Technologie wurde es in Kaltleim-Etikettiermaschinen, Heißleim-Etikettiermaschinen und selbstklebende Etikettiermaschinen unterteilt. Nach Produkttyp wurde es in automatische Etikettiermaschine und manuelle Etikettiermaschine unterteilt.

Geografisch ist der globale Markt für Flaschenetikettierer in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) sowie den Nahen Osten und Afrika (MEA) unterteilt. Die Einführung innovativer Produkte in Nordamerika belebt den Markt für Flaschenetikettierer in der Region. Für den asiatisch-pazifischen (APAC)-Markt wird aufgrund des sich ändernden Lebensstils und des steigenden Verbrauchs von Flaschenprodukten wie FMCG und Kosmetika in der Region in Zukunft ein Wachstum erwartet. In letzter Zeit hat sich APAC aufgrund der großen Verbraucherbasis und der minimalen Rohstoffkosten in der Region zu einem Hub für Getränkeverpackungen entwickelt.

