TMR analysiert die Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf den Markt für die Behandlung von Adrenoleukodystrophie

Markt für die Behandlung von Adrenoleukodystrophie: Einführung

• Eine seltene genetische Erkrankung, die die Ansammlung von langkettigen Fettsäuren (VLCFAs) im Gehirn verursacht, wird als Adrenoleukodystrophie (ALD) bezeichnet. Eine Mutation im ABCD1-Gen auf dem X-Chromosom führt zu ALD. Die zerebrale ALD im Kindesalter, die Adrenomyelopathie und die Addison-Krankheit sind die drei Arten der Adrenoleukodystrophie. Die zerebrale ALD im Kindesalter schreitet bei Kindern zwischen 3 und 10 Jahren sehr schnell fort und führt zu schweren Behinderungen und sogar zum Tod. Die Addison-Krankheit wird verursacht, wenn die Nebennieren nicht in der Lage sind, genügend Hormone zu produzieren. Es wird auch als Nebenniereninsuffizienz bezeichnet. Die Adrenomyelopathie betrifft hauptsächlich erwachsene Männer.

Haupttreiber, Einschränkungen und Chancen des globalen Marktes für die Behandlung von Adrenoleukodystrophie

• Das steigende Bewusstsein für seltene Krankheiten führt zu einer Erhöhung des Potenzials in der Forschungstherapie. Darüber hinaus tragen steigende Unterstützung und Mittel für die Erforschung neuer ALD-Behandlungen dazu bei, den Markt anzukurbeln.

• Ein Anstieg der Patientenzahl wird wahrscheinlich den Markt vergrößern. Zum Beispiel beträgt die Prävalenz der Adrenoleukodystrophie weltweit 1 von 20.000 bis 50.000 Personen gemäß der U.S. National Library of Medicine. 1 von 21.000 Männern und 1 von 16.800 Frauen, von denen angenommen wird, dass sie in den USA von ALD betroffen sind.

• Wichtige Akteure der Branche sind an der Entwicklung neuer Produkte beteiligt, indem sie aufgrund der steigenden Nachfrage nach Produkten in Forschung und Entwicklung investieren. Dies wiederum wird geschätzt, um den Markt anzutreiben. Viking Therapeutics führt beispielsweise ein klinisches Studienprogramm für das neuartige VK0214 durch. Im September 2020 startete Viking Therapeutics die klinische Phase-I-Studie mit steigenden Dosen von VK0214 zur Behandlung von Adrenoleukodystrophie (ALD). Im Juli 2018 startete NeuroVia, Inc. die klinische Phase-1/2-Studie zu NV1205 bei Patienten mit zerebraler Adrenoleukodystrophie (CCALD) im Kindesalter.

• Es wird jedoch erwartet, dass Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Stammzelltherapie und der Kortikosteroid-Ersatztherapie den Markt behindern

• Regierungsinitiativen in Entwicklungsländern zur Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur führen zu einem verbesserten Patientenzugang und bieten dadurch erhebliche Marktchancen. Darüber hinaus bieten die Investitionen wichtiger Akteure zur Deckung des ungedeckten medizinischen Bedarfs erhebliche Chancen auf dem Markt

Nordamerika wird großen Anteil am globalen Markt für die Behandlung von Adrenoleukodystrophie erobern

• Nordamerika wird voraussichtlich einen Großteil des weltweiten Marktes für die Behandlung von Adrenoleukodystrophie ausmachen. Es wird erwartet, dass es seine Dominanz während des Prognosezeitraums beibehält. Eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur und die Präsenz wichtiger Marktteilnehmer sind wichtige Faktoren, die den Markt voraussichtlich antreiben werden.

• Es wird geschätzt, dass der Markt für die Behandlung von Adrenoleukodystrophie im asiatisch-pazifischen Raum einen erheblichen Marktanteil hält. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund des steigenden Bewusstseins für seltene Krankheiten voraussichtlich schnell wachsen.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für die Behandlung von Adrenoleukodystrophie

Der globale Markt für Adrenoleukodystrophie ist aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure stark konzentriert. Eine Vielzahl von Herstellern hält in ihren jeweiligen Regionen einen großen Anteil. Die Nachfrage nach Produkten zur Behandlung von Adrenoleukodystrophie ist in Schwellen- und Industrieländern aufgrund einer steigenden Prävalenz von Adrenoleukodystrophie gestiegen. Wachstumsstrategien führender Akteure werden wahrscheinlich den Weltmarkt antreiben.

