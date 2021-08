Thiamin-Markt – Globale Branchenanalyse 2028

Ausblick für den Thiaminmarkt

Thiamin ist auch als Vitamin B1 oder Thiamin bekannt. Thiamin kommt auf natürliche Weise aus einigen Nahrungsquellen wie Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und einigen Fleisch- und Fischprodukten vor. Es wird auch als Nahrungsergänzungsmittel und Medikament hergestellt. Thiamin wird in verschiedenen Formen wie Kristallpulver, Tafeln und Kapseln hergestellt. Es kann leicht in Wasser löslich sein, aber nicht vollständig in den Alkohol gelangen. Thiamin wird nicht im menschlichen Körper erzeugt, sondern durch Nahrungsquellen oder Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen. Thiamin spielt eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel sowie beim Wachstum und der Entwicklung von funktionellen Zellen. Ein Mangel an Thiamin führt zu einem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, Gewichtsverlust und Anorexie und anderen psychischen Symptomen.

Signifikantes Wachstum des Thiaminmarktes aufgrund des hilfreichen Ergebnisses für den menschlichen Körper.

Der Haupttreiber des Thiamin-Marktes ist der Mangel an Thiamin beim Menschen, der Verwirrung, Gewichtsverlust, Gedächtnisverlust oder auch Symptome von schwachen Muskeln oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Körper verursachen kann. Diesen Problemen begegnet jeder Einzelne auf der ganzen Welt. Dies kann auf eine Änderung des Lebensstils oder der Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen sein. Dieser Faktor hilft dem Thiamin-Markt, sowohl im aktuellen als auch im prognostizierten Zeitraum zu wachsen. Daher gibt es derzeit nicht viele Menschen, die sich dieses Mangels in ihrem Körper bewusst sind. Dies kann den geringen Bedarf an Thiamin als Nahrungsergänzungsmittel verursachen. Geringes Bewusstsein für den Mangel, der die Zurückhaltung für den Marktteilnehmer verursacht, die Verbraucher zu gewinnen. Dies kann jedoch überwunden werden, indem ein Bewusstsein für den Nutzen von Thiamin für solche Probleme geschaffen wird. Die weltweit steigende Zahl gesundheitsbewusster Menschen führt auch zu einer steigenden Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln und Thiamin ist einer der besten Inhaltsstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln. Diese steigende Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln von gesundheitsbewussten Menschen und Menschen, die in den Berufen des Bodybuildings tätig sind, führt dazu, dass der Markt für Thiamin vorangetrieben wird, da Thiamin in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie verwendet wird.

Globaler Thiamin-Markt: Segmentierung

Auf der Grundlage der Anwendung wurde der globale Thiamin-Markt unterteilt in:

Essen und Getränke

Arzneimittel

Nahrungsergänzungsmittel

Auf der Grundlage der Form wurde der globale Thiamin-Markt unterteilt in:

Pulver

Kristalle

Kapseln

Tablets

Injektionslösung

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wurde der globale Thiamin-Markt unterteilt in:

Store-basiert

Pharmageschäfte

Online-Shop-basiert

Globaler Thiamin-Markt: Hauptakteure

Einige der wichtigsten Hersteller und Lieferanten, die auf dem globalen Thiaminmarkt tätig sind, sind HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD., DSM, BASF Human Nutrition, Tianjin Golden World Group, Xinfa Pharmaceutical Co., Ltd., Brother Enterprises Holding Co.Ltd., Nutricost , McCartan’s Pharmacies, Fortune Health Care Dies sind einige Akteure, die die große Nachfrage der bewussten Verbraucher mit lukrativem Wachstum in ihrem Geschäft genießen. Es gibt einen großen Spielraum für die neuen Akteure, in den Thiamin-Markt einzusteigen.

Chancen für Marktteilnehmer im Thiamin-Markt:

Der Thiamin-Markt ist im aktuellen Szenario voller Chancen. Die steigende Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln durch gesundheitsbewusste Menschen und ein hohes Konsumniveau helfen dem Markt, dem Thiamin-Marktteilnehmer die Möglichkeit zu geben, seinen Umsatz auf dem Nahrungsergänzungsmittelmarkt zu steigern. Außerdem verursacht der Mangel an Thiamin viele Probleme für den Menschen wie Diabetes, Herzinsuffizienz, Alzheimer-Krankheit (Tod von Neuronen, Plaquebildung, Gedächtnisverlust und Veränderungen im Glukosestoffwechsel, all dies sind die Entwickler von Alzheimer). Um mit einer solchen Krankheit zu kämpfen, bevor sie die nächste Stufe erreicht, muss der Verbraucher mit der Einnahme von Thiamin über die Nahrung oder durch Nahrungsergänzungsmittel beginnen. Diese Eigenschaft von Thiamin trägt dazu bei, den Marktteilnehmern mehr Möglichkeiten zu bieten und ihren Umsatz zu steigern. Derzeit gibt es eine geringere Anzahl von Akteuren auf dem Thiaminmarkt, was die Möglichkeit für den neuen Spieler zeigt, mit einer neuen Marketingstrategie oder Werbeaktion in den Markt einzusteigen, um die Menschen auf die Vorteile von Thiamin aufmerksam zu machen.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

