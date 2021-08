Therapeutisches Marktsegment für Gehirnmetastasen Schlüsselakteure, Treiber, regionale, Wettbewerbslandschaft und Prognose bis 2030 / COVID-19-Auswirkungen

Therapeutischer Markt für Hirnmetastasen: Momentaufnahme

Die Global Brain Metastasis Therapeutischen Markt wird erwartet, dass Zeugen von einem signifikanten Wachstum in den kommenden Jahren aufgrund der erhöht die Anzahl der Gehirn-Krebs-Fälle weltweit. Gehirnmetastasen sind eine Krebsart, die später zu Mortalität und Morbidität bei Krebspatienten führen kann. Einige häufige Krebsarten, die sich auf das Gehirn ausbreiten, sind Brustkrebs, Lungenkrebs, Melanom, Nierenzellkarzinom und Dickdarmkrebs. Der Krebs kann sich auf jeden Teil des Gehirns ausbreiten, ist jedoch häufig im Großhirn des Gehirns vorhanden. Kleinhirn und Stammzellen sind selten von Hirnmetastasen betroffen. Gehirnmetastasen können ein einzelner Tumor oder mehrere sein, obwohl mehrere Gehirnmetastasen häufig sind. Die mit Hirnmetastasen verbundenen Symptome sind Ödeme, Krampfanfälle und starke Kopfschmerzen. Daher ist die erste Behandlungslinie für Hirnmetastasen die Behandlung der Symptome.

Der Bericht bietet einen 360-degre überblick über den Markt für Gehirn-Metastasen Therapeutika und die wichtigsten Faktoren, die Beihilfe zu dessen ausbau. Zu den Schlüsselfaktoren, die sich auf diesen Markt auswirken, gehören Treiber, Einschränkungen, Herausforderungen und bevorstehende Chancen. Der Bericht untersucht auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt und die Möglichkeit, im Prognosezeitraum 2020-2030 signifikante Umsätze zu erzielen. Darüber hinaus werden die auf dem Markt tätigen Anbieter und ihre jüngsten Innovationen in den letzten Jahren hervorgehoben.

Die Globale hirnmetastase-Therapeutika Markt kategorisiert auf der Grundlage der Behandlung, Endbenutzer und Regionen. In Bezug auf die Behandlung wird der Markt in Kortikosteroide, Antikonvulsiva, gezielte Therapie, Chemotherapie und Strahlentherapie eingeteilt. In Bezug auf die Endnutzung ist der Markt in Krebsforschungszentren, Krebskrankenhäuser, Kliniken und andere gruppiert.

Therapeutischer Markt für Hirnmetastasen: Wettbewerbslandschaft

Die Art des globalen therapeutischen Marktes für Hirnmetastasen ist aufgrund der Anwesenheit mehrerer Akteure fragmentiert. Zu den wichtigsten Strategien der Akteure, um im Marktwettbewerb die Oberhand zu behalten, gehören Produkteinführungen, Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures und andere gemeinsame Anstrengungen. Zu den Akteuren auf dem globalen Markt für die Behandlung von Hirnmetastasen gehört F. Hoffmann-La Roche Ltd., GlaxoSmithKline, Eli Lilly & Ampere; Unternehmen, Merck &Ampere;Co., Inc. Bayer AG, AngioChem Inc., Novartis AG, Pfizer Inc., , AstraZeneca, Sanofi und andere.

Therapeutischer Markt für Hirnmetastasen: Interessante Einblicke

Wie vom World Cancer Research Fund 2018 Insights angegeben, sind Gehirn-und ZNS-Tumoren repräsentieren 1.7% der kompletten neuen Krankheitsfälle zum Beispiel 296.851 neue Fälle im Jahr 2018. Das wachsende Gewicht der Großhirn-Malignität auf der ganzen Welt wird genutzt, um das Interesse am Markt für Gehirntumortherapeutika über den Vermutungszeitraum zu steigern. Immuntherapie ist die Behandlung von Infektionen durch Betätigen oder Ersticken des resistenten Gerüsts. Antikörper sind eine vielversprechende neue Art der Immuntherapie, die das resistente Gerüst gegen Malignität stärkt. Zum Beispiel ist AstraZenecas AZD1390 ein außergewöhnlich starker Mind Penetrant ATM (Ataxia Teleangiectasia Freak) Kinase-Inhibitor, der ATM-Subordinate Flagging und Fix von DNA-zweifachen Strangbrüchen (DSBs) im Genom blockiert. Dies ist eine Weiterentwicklung der AstraZeneca zur Behandlung von Kleinhirntumoren. Die Verwendung der Immuntherapie bei Glioblastoma multiforme, dem bekanntesten und gefährlichsten Gehirntumor bei Erwachsenen, hat sich als lebensfähig erwiesen. Entlang dieser Linien, die steigende R&D Aktivitäten zum Aufbau der immuntherapeutika zur Behandlung der ZNS-Tumoren und anhaltende Hilfe von der Behörde Spezialisten aufzubauen, die Möglichkeit therapeutics erweitert werden, um den Brennstoff, der das fragment Entwicklung über die Figur Zeitrahmen.

Therapeutischer Markt für Hirnmetastasen: Regionale Einblicke

Abhängig von geografischen Bezirken ist der weltweite Markt für Zerebrum-Metastasierungstherapeutika in sieben Schlüsselregionen unterteilt: Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Westeuropa, Asien-Pazifik, Japan sowie Mittlerer Osten und Afrika. Geologisch gesehen ist Nordamerika der größte territoriale Markt für Hirnmetastasentherapeutika, der auf das hohe Auftretenstempo der Krankheit zurückzuführen ist. Nordamerika wird von Europa und APEJ in Bezug auf die zunehmende Häufigkeit von Krankheiten verfolgt. In Asien-Pazifik und Lateinamerika, der Markt ist darauf angewiesen, wegen der Expansion in der medizinischen Versorgung Achtsamkeit zu entwickeln, anhaltend Verbesserung der Wirtschaft prompt erweiterte Moderatheit und in der Regel weniger Rivalität, wenn sie mit dem der geschaffenen Gebieten Nordamerikas und Europas gegenüber. Es wird außerdem erwartet, dass eine große Anzahl von Fällen, die in Agrarnationen unbemerkt bleiben, mit treibender Diagnostik wahrgenommen wird und zu einer überlegenen Marktöffnung für Therapeutika im asiatisch-pazifischen Raum führt.

