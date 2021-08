Temperierschokolade Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen, 2019 – 2027

Temperieren von Schokolade: Marktausblick

Der Weltschokoladenmarkt ist so hell wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das Umsatz- und Mengenwachstum der Schokoladenindustrie verzeichnet ein profitables Wachstum, insbesondere in den Schwellenländern. Der Hauptgrund für das robuste Wachstum der Schokoladenindustrie ist der zunehmende Trend zur „Premiumisierung“. Die Premiumisierung hat die Kaufentscheidungen der Käufer stark beeinflusst und beeinflusst. Die Verbraucher verlagern sich hin zu Premium- und Luxusprodukten, einschließlich Schokolade. Bequemlichkeit, Preis, „Minuten der Freude“ und Markentreue sind einige der kritischen Faktoren, die die Schokoladenindustrie im Prognosezeitraum antreiben. Innovation ist der Schlüssel, der von allen großen Schokoladenherstellern angenommen wird, um eine breitere Verbraucherbasis zu erreichen. Das Temperieren von Schokolade ist eine solche Innovation, die darauf abzielt, den Verbrauchern ein Schokoladenerlebnis der nächsten Generation mit feiner Textur und herrlichem Geschmack zu bieten. Temperieren von Schokolade ist nichts anderes als Schokolade, die einem Prozess namens „Temperieren“ unterzogen wurde, einem Prozess des Mischens und Abkühlens flüssiger Schokolade bei einer geeigneten Temperatur, um die in der Schokolade enthaltenen Kakaobutterkristalle wiederherzustellen. Der Temperprozess erzeugt ein Endprodukt mit professionellem Knacken, Glanz und Geschmack. Temperierschokolade ist frei von Fettblüten, d. h. einem weißlichen Überzug, der auf einigen Schokoladen aufgrund der Trennung von Kakaobutterkristallen erscheint und die Schokoladen auf jeder Ebene perfekt macht. Es wird erwartet, dass Temperierschokolade aufgrund ihrer professionellen Textur und ihres Geschmacks, die ihr einen zusätzlichen Vorteil gegenüber den herkömmlichen erhältlichen Schokoladen verleihen, ein wachsendes Wachstum und eine wachsende Nachfrage erleben wird. Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die Qualität der Produkte, das steigende Markenbewusstsein der Hersteller sowie die Zunahme handwerklicher Pralinen und Süßwaren lassen im Prognosezeitraum die Nachfrage nach Temperierschokolade steigen.

Wachsende Premiumisierung und veränderte Essgewohnheiten der Verbraucher ebnen den Weg zum Temperieren von Schokolade

Die Verbraucher von heute suchen Schokolade als alltägliches Luxus- und Fertiggericht. Die steigende Nachfrage nach Schokolade wird durch die wirtschaftliche Stabilität und die steigende Kaufkraft der Verbraucher gestützt. Außerdem beflügeln wachsende Innovationen und Produkteinführungen der Hersteller die Schokoladenindustrie. Temperierschokolade ist eine Premium-Schokolade, die aufgrund ihrer professionellen Textur und ihrer hervorragenden Qualität voraussichtlich eine steigende Nachfrage bei den Verbrauchern erleben wird. Das Temperieren von Schokolade wird häufig von Chocolatiers, Bäckereien und Konditoren verwendet, um den Verbrauchern die richtigen Qualitätsprodukte zu bieten. Die wachsende Zahl von Bäckereien und Konditoreien sowie eine zunehmende Zahl von Fachgeschäften befeuern im Prognosezeitraum die Nachfrage nach Temperierschokolade. Darüber hinaus haben zunehmende Produkteinführungen und Innovationen großer Marken die Nachfrage nach Temperierschokoladen angeheizt. Personalisierte Pralinen, coole Geschmacksrichtungen, „heiße“ Früchte, Nüsse und Gewürze, saisonale Sorten, Verpackungen und 3D-Druck sind unter anderem wichtige Innovationen, die von Schokoladenherstellern aufgegriffen werden, um den Verbraucherwünschen gerecht zu werden. Die wachsende Innovation soll daher dem Markt für Temperierschokolade neue Chancen eröffnen.

Globale Temperierschokolade: Marktsegmentierung

Auf der Grundlage der Natur kann globale Temperierschokolade wie folgt unterteilt werden:

Bio

Konventionell

Auf der Grundlage des Produkttyps kann die globale Temperierschokolade wie folgt unterteilt werden:

Milchschokolade

Dunkle Schokolade

Auf der Grundlage der Form kann globale Temperierschokolade wie folgt unterteilt werden:

Platten

Blöcke

Schaltfläche/Discs

Auf der Grundlage des Endverbrauchs kann globale Temperierschokolade wie folgt unterteilt werden:

Backwaren

Süßwaren

Global Tempering Chocolate: Hauptakteure

Einige der wichtigsten Akteure, die ihr Geschäft auf dem globalen Markt für temperierte Schokolade betreiben, sind unter anderem The Guittard Chocolate Company, Blommer Chocolate Company, Ghirardelli Chocolate Company, Santa Barbara Chocolate Company, Callebaut und The Grenada Chocolate Company

Auf dem globalen Markt für Schokolade und Temperierschokolade herrscht ein intensiver Wettbewerb, Hersteller aktualisieren ihre Lagerbestände ständig mit neuen Produkten und suchen verstärkt nach einer Produkteinführung, um sich von anderen Marktteilnehmern abzuheben. Auf dem globalen Markt für temperierte Schokolade verwenden Hersteller verschiedene Geschmacks- und Inhaltsstoffinnovationen, um der wachsenden Nachfrage der Verbraucher gerecht zu werden. Gute Herstellungspraktiken, Produktinnovationen, Marketingkampagnen, Markenimage, saubere Etiketten und starkes Etikettenspiel sind bahnbrechende Strategien der Hersteller von Temperierschokolade.

Möglichkeiten für Marktteilnehmer für Temperierschokolade:

Es wird erwartet, dass das Temperieren von Schokolade in Europa und Nordamerika aufgrund der Konsolidierung großer Schokoladenmarken, wachsender Innovationen in der Schokoladenindustrie und zunehmender Produkteinführungen eine wachsende Nachfrage erleben wird. Die größten Aussichten für das Temperieren von Schokolade liegen jedoch in den Entwicklungsregionen Lateinamerikas, des Nahen Ostens und des asiatisch-pazifischen Raums. Diese Entwicklungsländer erleben ein robustes Wachstum der Schokoladenindustrie aufgrund der zunehmenden Prämienisierung, des wachsenden verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens der Verbraucher, der steigenden Bäckerei- und Konditoreien und der wachsenden Trends, Luxusschokoladen bei Anlässen und Festivals zu verschenken.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

