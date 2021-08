Telmisartan Marktanalyse, Umsatz, Preis, Aktie, Wachstumsrate, Prognose 2030

Telmisartan, Medikamente, die unter dem Markennamen Micardis verkauft werden, werden allein oder in Kombination mit anderen Medikamenten konsumiert, um die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls bei Menschen über 55 Jahren zu verringern. Das Medikament wird konsumiert, um Bluthochdruck zu kontrollieren, kann es aber nicht behandeln. Telmisartan ist ein Angiotensin-II-Rezeptorblocker. Da das Medikament den Blutdruck senkt und Blut und Sauerstoff leichter zum Herzen fließen, entspannt es die Blutgefäße. Steigende Zahl von Patienten mit hohem Blutdruck und steigende Fälle von chronischen Krankheiten wird erwartet, dass Telmisartan Markt im Prognosezeitraum 2021-2031 wachsen.

Holen Sie sich eine exklusive PDF-Beispielkopie dieses Berichts: https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=7392

Zunehmende Inzidenz chronischer Nierenerkrankungen weltweit

Der Verlust der Nierenfunktion ist weltweit eine der Haupttodesursachen. Mit den primären Gründen wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit, Rauchen usw. der Bedarf an Telmisartan zur mäßigen Behandlung der Nierenerkrankung kann weiter wachsen. Nach Angaben der International Society of Nephrology leiden weltweit fast 850 Millionen Menschen an einer Nierenerkrankung. Die Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen beträgt 10,4% bei Männern und 11,8% bei Frauen. In einer kürzlich durchgeführten Studie haben Forscher herausgefunden, dass eine hohe Dosis von Telmisartan bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung wirksam sein kann, insbesondere bei Patienten, die an offener Proteinurie leiden. Daher helfen neue Forschungen und Fortschritte dem Telmisartan-Markt zu wachsen.

Zunehmende Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Laut World Heart Federation gibt es weltweit über 17 Millionen Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Davon sind 9,4 Millionen auf erhöhten Blutdruck zurückzuführen. Erhöhter Blutdruck trägt zur Ursache von fast 45% aller herzbedingten Todesfälle und 51% aller schlaganfallbedingten Todesfälle bei. Forscher berichten, dass ein gesenkter Blutdruck dazu beiträgt, Herzinfarkte oder kardiovaskuläre Ereignisse um 35-40% zu reduzieren. Prävalente Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben sich in 20 Jahren fast verdoppelt und daher ist der Bedarf an Medikamenten mehr denn je. Die Zahl der Todesfälle bei kardiovaskulären Patienten betrug 2019 weltweit fast 18, 6 Millionen. Darüber hinaus sind mit der zunehmenden geriatrischen Bevölkerung in vielen Teilen der Welt die Chancen, dass Menschen an Krankheiten leiden, höher, und daher kann Telmisartan eine lukrative Nachfrage haben.

Die antidiabetische Wirkung von Telmisartan kann eine lukrative Gelegenheit für den Markt sein

Telmisartan kann eine alternative Option mit doppeltem Nutzen für Diabetes mellitus und Bluthochdruck sein. Gemäß einem Forschungsartikel veröffentlicht am ncbi.nlm.nih.gov Es wird berichtet, dass Telmisartan eine partielle PPARy-agonistische Wirkung hat, die die für die Insulinsensibilisierung erforderlichen Gene modifiziert. Telmisartan kann den Glukose-und Fettstoffwechsel regulieren und verbessert daher die Insulinresistenz. Telmisartan fördert die Glukoseaufnahme und wirkt als Insulinsensibilisierungsmittel in Adipozyten. Daher hilft die Verwendung von Telmisartan für antidiabetische Wirkung und Hyperspannung bei der Senkung der Menge an Pillen, die eine Person konsumiert, wodurch die Nebenwirkungen reduziert werden, die durch den Konsum verschiedener Arzneimittel auftreten können.

Erhalten Sie Sonderrabatt auf diesen Bericht : https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=D&rep_id=7392

Schwere Nebenwirkungen des Arzneimittels können das Wachstum hemmen

Es kann viele leichte und schwere Nebenwirkungen des Arzneimittels geben. Rückenschmerzen, Nasennebenhöhlenschmerzen, Verstopfung, Durchfall usw. können die normalen Nebenwirkungen sein, für die Leute meistens nicht aufhören, die Medizin zu nehmen. Einige Nebenwirkungen wie Schwellungen des Gesichts, Atembeschwerden, Schmerzen und Krämpfe im Unterschenkel beim Gehen, Blasenbildung der Haut oder Hautausschlag können schwerwiegend werden. Die Angst vor Nebenwirkungen kann das Marktwachstum hemmen.

Wettbewerbsumfeld

Die key Player der Branche gehören Mylan N. V., Jubilant Cadista, Sandoz International GmbH, Zydus Pharmaceuticals, Inc., Torrent Pharmaceuticals Ltd., Aurobindo Pharma, Solco Healthcare, Exelan Pharmaceuticals, Inc. Medtronic Plc, KindWell Medizinische Ausrüstung Co. Ltd., Neurovision Medizinische Produkte, Intersurgical GmbH, Sun Pharmaceutical Industries Teva Pharmaceutical Industries ltd. etc.

Pfizer, Inc. im November kündigte 2020 ihre Abspaltung von Upjohn Business an und kombinierte sie mit Mylan N. V., um Viatris, Inc.zu bilden. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Wert der Aktionäre zu stärken und der Welt bessere Behandlungen und lebensverändernde Medikamente anzubieten. Die Mähdrescherfirma wurde Viatris genannt. Pfizer-Aktionäre erhielten ca. 0,124079 Aktien der Viatris-Stammaktien für jede gehaltene Aktie der Pfizer-Stammaktien.

Sandoz International gab die gemeinsamen Pläne mit der österreichischen Regierung bekannt, um die langfristige Zukunft der integrierten Antibiotika-Herstellung in Europa zu stärken. Die Ankündigung erfolgte im Juli 2020 und Sandoz plant, in den nächsten fünf Jahren mehr als 150 Millionen Euro zu investieren, um die Produktion in Kundl zu stärken und Innovationen sowohl für pharmazeutische Inhaltsstoffe als auch für fertige Darreichungsformen zu entwickeln. Die staatliche Finanzierung zielt darauf ab, neue Technologien zur Herstellung von API für Penicillin-Produkte in Kundl zu unterstützen.

Lupin gewann 2019 den India Packaging Award für seine Initiative zur Sensibilisierung von Patienten “Lupin Sahayak” und seine spezielle Verpackung für Telista, eine Marke von Telmisartan und Kombinationen aus Lupin. Sahayak ist eine neue Initiative von Lupins Synox-Team, die sich auf Bluthochdruck und Diabetes konzentriert.

Regionale Aussichten

Es wird erwartet, dass der Telmisartan-Markt aufgrund der zunehmenden geriatrischen Populationen und der zunehmenden Häufigkeit von Blutdruck, Herzerkrankungen, chronischen Nierenerkrankungen, Diabetes usw. ein signifikantes Marktwachstum aufweist. Auch Patienten mit hohem Blutdruck haben laut dem European Heart Journal ein erhöhtes Sterberisiko aufgrund von Covid-19.

Nordamerika wird voraussichtlich der dominierende Markt für den Telmisartan-Markt sein. Herzerkrankungen sind eine der häufigsten Todesursachen in den USA. Nach Angaben des Centre for Disease Control and Prevention stirbt in den USA alle 36 Sekunden eine Person an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und jedes Jahr sterben rund 6,55,000 Menschen an Herzerkrankungen. Hoher Blutdruck, hoher Cholesterinspiegel im Blut und Rauchen sind hohe Risikofaktoren für Herzerkrankungen. Etwa 47% der Amerikaner leiden unter einem dieser Schlüsselfaktoren. Zunehmende ungesunde Lebensweise ist auch der Hauptgrund für Menschen, Bluthochdruckprobleme zu bekommen. So verursacht die telmisartan medizin zu mit einem signifikanten wachstum.

Bluthochdruck ist für die Hälfte aller Schlaganfälle und Herzinfarkte verantwortlich. In Großbritannien ist Bluthochdruck der drittgrößte Faktor für alle Krankheiten nach Rauchen und schlechter Ernährung. Rund jeder dritte Erwachsene in Großbritannien leidet an Bluthochdruck. In England haben 31% der Männer und 26% der Frauen Bluthochdruckprobleme. Darüber hinaus sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine der häufigsten Todesursachen in Europa und verursachen jährlich fast 1,8 Millionen Todesfälle in Europa. Es wird geschätzt, dass dies die EU jedes Jahr einen dreistelligen Milliardenbetrag kostet. Und mit Covid-19 dürften die Zahlen daher steigen und im Prognosezeitraum der zweitgrößte Markt sein.

Im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der zunehmenden Anzahl von Bluthochdruckpatienten ein signifikantes Wachstum erwartet. Steigende Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur, wachsende Forschungs-und Entwicklungssektoren in Schwellenländern werden voraussichtlich den medizinischen Markt in der Region wachsen lassen. Anstieg der Finanzierung durch staatliche und Nichtregierungsorganisationen zur Sensibilisierung für den Telmisartan-Markt. Zunehmende geriatrische Bevölkerung in Japan und Indien leiden an verschiedenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, daher desamiding die Annahme von Temisartan Medizin.

TOC des Berichts anfordern @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=7392

Segmentierung

Basierend auf Indikation

Hypertonie

Reduktion des kardiovaskulären Risikos

Basierend auf Vertriebskanal

Krankenhaus-Apotheken

Drogerien

Einzelhandel Apotheken

Online-Apotheken

Basierend auf Stärke Typ

20mg

40mg

80mg

Basierend auf Zusammensetzung

Einzigen

Kombinatorisch

Basierend auf Region

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

Schlüsselfragen beantwortet​

Wer sind die führenden Akteure auf dem Telmisartan-Markt?Mylan N. V., Jubilant Cadista, Sandoz International GmbH, Zydus Pharmaceuticals, Inc., Torrent Pharmaceuticals Ltd., Aurobindo Pharma, Solco Healthcare, Exelan Pharmaceuticals, Inc, etc.

Welche Region wird voraussichtlich den größten Anteil an der Telmisartan-Medizin halten?Nordamerika.

Was sind die Klassifikationen von Telmisartan basierend auf der Indikation?Hypertonie und kardiovaskuläre Risikoreduktion.

Was sind die wichtigsten Marketingtrends?Wachsende Patienten mit chronischen Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes.

Was sind die Beschränkungen im Marktwachstum?Nebenwirkungen,Arzneimittelknappheit, Auswirkungen von Covid-19 usw.

Über TMR Research:

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen, neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815