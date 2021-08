Telerehabilitation Services Market Top Führende Länder, Unternehmen, Verbrauch, Kräfteanalyse, Umsatz, Herausforderungen und Prognose 2030

Markt für Telerehabilitationsdienste-Übersicht

Das Telerehabilitationssystem ist für Patienten gedacht, die weit entfernt von tatsächlichen Rehabilitationszentren leben. Es verringert auch die regelmäßigen Besuche von Patienten in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen, da Ärzte nach der Entlassung wahrscheinlich mit Kunden weitermachen. Dies reduziert auch die Transportkosten und spart Zeit für Patienten und Ärzte, wodurch Kunden Echtzeit-Wiederherstellungsdienste in ihren Häusern erhalten.

Telerehabilitation Form des Dienstes wurde von zahlreichen Gesundheitsorganisationen und Krankenhäusern eingeführt, um ihr Geschäft zu erweitern. Es hilft Einzelpersonen, die Überwachung ihrer medizinischen Bedürfnisse und Verfahren zu kontrollieren, indem es eine personalisierte Behandlung fördert. Mit dieser Technologie können Verbraucher mithilfe von Fernsteuertechnologie, Roboter-und Virtual-Reality-Systemen sowie synchronisierter Online-Inhaltszusammenarbeit mit einer Vielzahl von Diagnose-und Pflegemöglichkeiten ausgestattet werden.

Holen Sie sich eine exklusive PDF-Beispielkopie dieses Berichts: https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=7486

Markt für Telerehabilitationsdienste-Bemerkenswerte Entwicklungen

Nachfolgend sind einige der wichtigsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für Telerehabilitationsdienste aufgeführt:

Im Juni 2016 hat Flexpoint Sensor Systems, Inc. einführung von ‘Gloreha Sinfonia’, einer fortschrittlichen medizinischen Rehabilitationstechnologie der nächsten Generation. Es umfasst Gloreha Hand Rehabilitation Handschuh, Sinfonia, DAS – Dynamische Arm Unterstützung, Workstation, und die innovative Virtuelle Realität Rehabilitation und angepasst, Therapie Management software.

Im Juli 2019 stellte PT Genie, ein digitales Gesundheitsunternehmen, PT Genie vor, ein tragbares Gerät, mit dem Patienten aus der Ferne mit ihrem Physiotherapeuten in Verbindung bleiben. PT Genie bietet Echtzeit-Feedback und eine kontinuierliche Verbindung zwischen Patient und Therapeut, um sicherzustellen, dass das Übungsprotokoll dem Patienten hilft, sich zu erholen.

Markt für Telerehabilitationsdienste-Treiber und Beschränkungen

Der Anstieg der geriatrischen Bevölkerung hat zu einem Anstieg der chronischen Gesundheitszustände beigetragen. Es wird erwartet, dass der Markt für Telehabilitation in naher Zukunft aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei diesen Dienstleistungsformen expandieren wird, was seine Akzeptanz bei Patienten und Angehörigen der Gesundheitsberufe erhöht. Eine weitere Entwicklung im Gesundheitswesen ist die Einführung virtueller Technologien, mit denen Benutzer in Echtzeit mit computergenerierten Umgebungen interagieren können. Die Branche wird auch von verschiedenen mobilen Apps, digitalen Tools und Podcasts angetrieben.

Kaufen Sie diesen Bericht @ https://www.tmrresearch.com/checkout?rep_id=7486<ype=S

Initiativen in dieser Richtung durch zahlreiche Nichtregierungs-und Non-Profit-Organisationen stärken den Sektor ebenfalls. Hohe Prozesskosten, Mangel an qualifizierten Mitarbeitern und schlechte Kommunikationsqualität in mehreren entwicklungs-und unterentwickelten Regionen auf der ganzen Welt behindern den Weltmarkt. Es wird jedoch erwartet, dass die Verbesserung der adaptiven Technologie in diesen Regionen die Nachfrage nach Telerehabilitation verbessert.

Markt für Telerehabilitationsdienste-Geographische Aussichten

In Bezug auf die regionale Segmentierung kann der globale Markt für Telerehabilitationsdienste in fünf Schlüsselregionen unterteilt werden. Diese Regionen sind Nordamerika, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika, Asien-Pazifik und Europa. Davon wird der globale Markt für Telerehabilitationsdienste derzeit vom regionalen Segment Nordamerika dominiert, gefolgt von Europa. Die Dominanz dieser Regionen aufgrund der Anwesenheit einer großen Anzahl von Schlüsselakteuren in diesen Regionen. Darüber hinaus treiben günstige Gesundheitseinrichtungen und die Verfügbarkeit von Erstattungen in diesen Einrichtungen zusammen mit dem starken technischen Wissen der Menschen den Markt in Nordamerika an. Middle East & Africa Zeugen erhebliche Nachfrage für telerehabilitation Dienstleistungen aufgrund einer großen Anzahl von Patienten pool und einem Mangel an Gesundheitsversorgung in der region.

Die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung in Japan treibt die Nutzung von Telerehabilitationsdiensten im Land voran. Der Ausbau von Gesundheitseinrichtungen und eine niedrige Arzt-Patienten-Quote in Entwicklungsländern wie Indien und China bieten erhebliche Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Telerehabilitation.

Um mehr über das Inhaltsverzeichnis zu erfahren, können Sie auf @ klicken https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=7486

Über TMR Research

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Ausgestattet mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir das Geschäftsverhalten unserer Kunden neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815