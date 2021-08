Telepräsenz-und Videokonferenzmarkt Scope Emerging Trends, Analyse und Prognose 2025

Globaler Telepräsenz-und Videokonferenzmarkt: Momentaufnahme

Telepräsenz bezieht sich auf ein Technologiepaket, das es einer Person oder einer Gruppe von Menschen ermöglichen kann, das Gefühl zu haben, an einem anderen Ort anwesend zu sein. Um dies zu tun, können sie auch Telerobotik verwenden, und Telepräsenz benötigt einen Benutzer, um stark das Gefühl zu erreichen, an einem anderen beabsichtigten Ort anwesend zu sein, indem er ihnen einen Reiz für einzelne oder mehrere ihrer Sinne verleiht. Mehr als am Standort anwesend zu sein, kann ein Benutzer auch Eingabefelder erhalten, die er verwenden kann, um den entfernten Standort physisch zu beeinflussen. Beispielsweise kann ein Benutzer in der Lage sein, Eingaben in Audio oder Aktionen bereitzustellen, die an den entfernten Ort übertragen werden können, und den beabsichtigten Effekt an dem Ort zu erzeugen. Dies impliziert, dass Telepresence-Technologien sowohl unidirektional als auch bidirektional sein können.

Videokonferenzen sind eine der häufigsten Formen der Telepräsenzkommunikation. Die Verwendung von Videokonferenzen ist in der modernen Welt mit einem hohen Maß an technologischer Komplexität verbunden, insbesondere wenn mehrere Benutzer von verschiedenen Standorten an den entfernten Standort berichten. Fortschritte in diesen Technologien haben es Benutzern ermöglicht, sowohl bei den Audio-als auch bei den visuellen Ein-und Ausgängen eine hohe Wiedergabetreue zu erzielen. Eine weitere gewünschte Ergänzung zu Telepräsenz und Videokonferenzen ist der Einsatz mobiler Technologien, um die Art und Weise zu verbessern, in der Prozesse durchgeführt werden können. Von einem entfernten Ort aus Teil einer Konferenz zu sein, wird dank des Aufkommens und der Weiterentwicklung mobiler Geräte von Tag zu Tag einfacher.

Globaler Telepräsenz-und Videokonferenzmarkt: Überblick

Viele kleine bis große Unternehmen nutzen Telepräsenz-und Videokonferenzsysteme für virtuelle Besprechungen mit Kunden, Mitarbeitern oder Partnern an entfernten Standorten. Es ermöglicht eine effiziente Kommunikation zwischen Personen in verschiedenen Teilen der Welt, ohne physisch reisen zu müssen. Obwohl Telepräsenz und Videokonferenzen austauschbar verwendet werden, bieten die beiden Technologien unterschiedliche Funktionen. Das implizite Ziel dieser Technologien besteht jedoch darin, eine persönliche Umgebung oder einen simulierten Sitzungssaal zu schaffen, aber jedes Tool verwendet einen etwas anderen Ansatz für das Ziel.

Videokonferenzen ermöglichen die Übertragung von Audio, Video und Bildschirmtext. Ausgefeilte Videokonferenzlösungen ermöglichen die Übertragung von Full-Motion-Videos und hochwertigem Audio über mehrere Standorte hinweg. Videokonferenzen bieten zusätzlichen Schnickschnack, wodurch Benutzer eine breite Palette von Bereitstellungsoptionen erhalten. Andererseits bieten Telepresence-Technologien eine einfachere Version der ausgeklügelten Funktionalität, die die Videokonferenztechnologie bietet. Mit Telepresence-Tools können Anrufe auch von Dritten geplant und ausgeführt werden, sodass die Teilnehmer dies nicht mehr selbst tun müssen.

Globaler Telepräsenz-und Videokonferenzmarkt: Kostenüberlegungen

Aus Kostengründen werden Videokonferenzen von preisbewussten Unternehmen der Telepräsenz vorgezogen. Obwohl Telepresence-Tools funktionale Vorteile bieten, sind sie im Vergleich zu Videokonferenzprodukten preislich um ein Vielfaches höher. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzt, daher ist es für Unternehmen wichtig, sorgfältig darüber nachzudenken, was wichtiger ist: das besondere Umfeld von Telepresence-Technologien oder Kosteneinsparungen durch Videokonferenztechnologien.

Videokonferenztools bieten angemessene Funktionalität zu geringeren Kosten, wodurch Unternehmen diese Technologie zunehmend gegenüber leistungsfähigeren Telepresence-Tools einsetzen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen, da Videokonferenzen sich als tragfähiges und nachhaltiges Instrument herausstellen.

Globaler Telepräsenz-und Videokonferenzmarkt: Serviceangebote und technologische Anforderungen

Persönliche Videokonferenzen, Video Multipoint Control Unit (MCU), immersive Telepräsenz, raumbasierte Videokonferenzen und Cloud-Videokonferenzen sind einige der Formfaktoren von Telepräsenz und Videokonferenzen. Zu den technologischen Anforderungen von Telepresence und Videokonferenzen gehören SD/HD mit einem Codec, Telepresence-Endpunkte, Multicodec und Infrastrukturausrüstung.

Globaler Telepräsenz-und Videokonferenzmarkt: Treiber und Einschränkungen

Das Wachstum der Infrastruktur, technologische Fortschritte und abnehmende High-Definition-Endpunkte sind die Hauptfaktoren für den globalen Markt für Telepräsenz und Videokonferenzen. Faktoren wie die Interoperabilität von Telekonferenzlösungen sind jedoch weiterhin ein Problem und stellen diesen Markt vor Herausforderungen. In der modernen Geschäftskommunikation bieten die Notwendigkeit, Videokonferenzen über eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) und die Integration von Desktop-Video in Telepresence-Räume anzubieten, neue Wachstumschancen für Anbieter in diesem Markt.

Globaler Telepräsenz-und Videokonferenzmarkt: Regionaler Überblick

Derzeit ist Nordamerika der größte Telepräsenz-und Videokonferenzmarkt, gefolgt von Asien-Pazifik, Europa und dem Nahen Osten. In der übrigen Weltregion verzeichnen Brasilien und Südafrika eine erhebliche Nachfrage nach Telepräsenz-und Videokonferenzprodukten und-dienstleistungen.

Im Bericht erwähnte Großunternehmen

Einige der führenden Unternehmen auf dem globalen Telepräsenz-und Videokonferenzmarkt sind Avistar Communications Corporation, LifeSize Communications und Radvision Ltd., Teliris Inc. Cisco Systems Inc., Polycom Inc., TelePresence-Tech, und Vidyo Inc.

