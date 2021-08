Teemarkt soll bis Ende 2025 20,0 Milliarden US-Dollar erreichen

Eine große Anzahl von Unternehmen ist auf dem globalen Teemarkt tätig, was ihn sehr wettbewerbsfähig macht. Sie konkurrieren in erster Linie auf der Grundlage von Produktqualität, Service, Markenimage, Innovation, Preis und Vertrieb. Während der Markt die Präsenz mehrerer prominenter Akteure wie Tata Global Beverages, Kusmi Tea, Davids Tea und Unilever Plc. und Unilever Plc. sind auch kleine und mittlere Anbieter zahlreich vertreten, findet Transparency Market Research (TMR) in einer neuen Studie.

TMR prognostiziert, dass der globale Teemarkt bis Ende 2025 20,0 Milliarden US-Dollar erreichen wird, gegenüber 12,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017. Wenn diese Zahlen zutreffen, wird der globale Teemarkt zwischen 2017 und 2025 eine CAGR von 5,7 % aufweisen. Die Nachfrage nach Crush, Tear, Curl (CTC)-Tee wird im Prognosezeitraum voraussichtlich auf hohem Niveau bleiben. Regional hat sich der asiatisch-pazifische Raum als dominierend auf dem Weltmarkt herausgestellt. Zwischen 2017 und 2025 wird der Teemarkt im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich mit einer CAGR von 6,8 % wachsen.

Steigendes Wissen über die Vorteile von Teeangeboten wird seinen Konsum ankurbeln

Laut TMR wird der globale Teemarkt in den kommenden Jahren voraussichtlich stabil bleiben. Die weltweit steigende Nachfrage nach Tee wird es dem Markt ermöglichen, das Wachstum im Prognosezeitraum aufrechtzuerhalten. TMR stellt fest, dass traditioneller Tee bei Teeliebhabern weltweit beliebt bleiben wird. Neben seiner Wirtschaftlichkeit wird ihm der stetig steigende Konsum von traditionellem Tee einen bedeutenden Anteil am weltweiten Teemarkt sichern. Die steigende Popularität von Premium-Tee wie Oolong-Tee, Gelber Tee und Weißer Tee wird dem Markt erhebliche Wachstumschancen eröffnen. Die Nachfrage nach Premium-Teesorten wird in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen und die Konsumbereitschaft der Verbraucher aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens steigen.

Das wachsende Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von Tee wird auch die Nachfrage weltweit steigern. Die im Tee enthaltenen Flavonoide, Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffe helfen, verschiedene Funktionen im menschlichen Körper zu verbessern. Das zunehmende Wissen über die Vorteile des Teetrinkens für Patienten, die an Arthritis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck leiden, wird den Weg für das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren ebnen.

Steigender Kaffeekonsum stellt eine Bedrohung für den Markt dar

In den kommenden Jahren dürfte der Markt deutlich von der steigenden Beliebtheit von Kräuter- und Biotees profitieren. Ihr Aufguss mit einer breiten Palette von Aromen und Düften wird auch das Wachstum des Marktes begünstigen. Auf der anderen Seite können Veränderungen der Verbraucherpräferenzen und schwankende Arbeitslöhne das Wachstum des Marktes behindern. Auch der steigende Kaffeekonsum wird den Markt stark bremsen.

Andere Faktoren wie Ressourcenbeschränkungen und Klimawandel können sich nachteilig auf den Markt auswirken. Dennoch wird prognostiziert, dass der Teekonsum weltweit steigen wird. Darüber hinaus wird die zunehmende Verfügbarkeit verschiedener Geschmacksrichtungen und Teesorten zu einem vernünftigen Preis den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln.

