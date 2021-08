Teefilterpapiermarkt – Größe, Zukunftsprognosen, Wachstumsrate und Industrieanalyse bis 2030

Markt für Teefilterpapier: Ein Überblick

Teefilterpapier wird zur Herstellung von Teebeuteln verwendet, um alle Bedürfnisse von Verbrauchern, Haushalten oder Gastronomiebetrieben zu erfüllen. Aufgrund des gestiegenen Konsums von trinkfertigem Tee wächst die Nachfrage nach Teefilterpapier zur Herstellung von Teebeuteln. Teefilterpapier wird unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Heißsiegeleigenschaften hergestellt. Diese Papiere haben eine einzigartige Faserformulierung, die hohe Kratz- und Falteigenschaften liefert und dadurch eine konstante Formation und Qualität ermöglicht. Abgesehen davon haben diese Papiere Trocken- oder Nassfestigkeit gegen heißes Wasser und eine große Extraktkapazität. Als Hauptmaterial für die Herstellung von Teefilterpapier wird Papier in Lebensmittelqualität oder biologisch abbaubarer Kunststoff bevorzugt. Wichtige globale Teelieferanten wie Teabox, Godrej Tea, Gujarat Tea Processors & Packers Ltd, Limtex, Tata Tea Limited und verschiedene andere,

Markt für Teefilterpapier: Dynamik

Der Markt für Teefilterpapiere wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Teeautomaten in verschiedenen Institutionen und Bereichen voraussichtlich einen Anstieg der Nachfrage verzeichnen. Der wachsende Trend zu trinkfertigem Tee treibt die Nachfrage nach Teebeuteln, in denen verschiedene Teesorten verpackt und den Verbrauchern nach Belieben serviert werden können. Teefilterpapier spielt eine Schlüsselrolle bei der Verpackung von Einwegtee. Teepapier in Maschinenqualität wird von den führenden Teehandelsunternehmen als das am meisten bevorzugte Papier angesehen. Es wird erwartet, dass die Zellulose der Abaca-Pflanze ein bedeutendes Material für die Herstellung dieser Papiere ist. Im August 2018 führte Twin Rivers Paper Company EcoInfuse ein, eine Abaca-freie Faser auf Holzbasis, die in Teebeuteln und Getränkefiltrationsanwendungen verwendet wird.

Muster anfordern @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=54144

Markt für Teefilterpapier: Segmentierung

Auf der Grundlage des Flächengewichts ist der globale Markt für Teefilterpapier wie folgt unterteilt:

Unter 18 g/m²

18 g/m² – 22 g/m²

Über 18 g/m²

Auf der Grundlage des Heißsiegelns ist der Weltmarkt wie folgt unterteilt:

Heißsiegelfähig

Nicht heißsiegelbar

Auf der Grundlage des Materials ist der Weltmarkt wie folgt unterteilt:

Papier

Zellulose

Kunststoff

Auf der Grundlage der Teesorte ist der Weltmarkt wie folgt unterteilt:

Grüner Tee

Masala-Tee

Kräutertee

Andere

Markt für Teefilterpapier: Geografischer Ausblick

Laut der zwischenstaatlichen Gruppe der FAO wird die Weltproduktion von schwarzem Tee in den nächsten zehn Jahren jährlich um 2,2 Prozent steigen und 2027 4,4 Millionen Tonnen erreichen, was den starken Produktionsanstieg in China, Sri Lanka und Kenia widerspiegelt. Es wird erwartet, dass China schließlich das Produktionsniveau von Kenia, dem größten Schwarztee-Exporteur der Welt, erreichen wird. Betrachtet man die Daten der Weltbank über den Teekonsum pro Person, sind die Türkei, Irland und das Vereinigte Königreich die größten Teekonsumenten. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass die weltweite Teeproduktion und -verbrauch zunehmen werden, und daher wird für den globalen Teefilterpapiermarkt im Prognosezeitraum ein beeindruckendes Wachstum prognostiziert.

Markt für Teefilterpapier: Hauptakteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Teefilterpapier-Markt sind wie folgt:

Terranova Papers Sa

Sikri Packaging Corporation LLP

TeqNovo Inc.

Firma H. ​​Glatfelter

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Riensch & Held GmbH & Co. KG

Papierfabrik Twin Rivers

Nippon Paper Papylia Co. Ltd.

Filtrolex-Technologien

IPA Global

Purico-Gruppe Limited

Der Bericht ist eine Zusammenstellung von Informationen aus erster Hand, qualitativer und quantitativer Bewertung von Branchenanalysten, Beiträgen von Branchenexperten und Branchenteilnehmern entlang der Wertschöpfungskette. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse der Trends des Muttermarktes, makroökonomischer Indikatoren und maßgebender Faktoren sowie der Marktattraktivität nach Segmenten. Der Bericht bildet auch die qualitativen Auswirkungen verschiedener Marktfaktoren auf Marktsegmente und Regionen ab.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Kaufen Sie diesen Premium-Bericht @ https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=54144<ype=S

Unsere wichtigste Grundlage ist das 4-Quadranten-Framework EIRS, das eine detaillierte Visualisierung von vier Elementen bietet:

Kunden E xperience Karten

Ich nsights und Werkzeuge basierend auf datengetriebene Forschung

Umsetzbare R rgebnisse alle geschäftlichen Prioritäten gerecht zu werden

S STRATEGISCHE Frameworks das Wachstum Reise zu steigern

Die Studie zielt darauf ab, die aktuellen und zukünftigen Wachstumsaussichten, ungenutzte Wege, Faktoren, die ihr Umsatzpotenzial beeinflussen, sowie Nachfrage- und Konsummuster auf dem Weltmarkt zu bewerten, indem sie in eine regionale Bewertung unterteilt wird.

Folgende regionale Segmente werden umfassend abgedeckt:

Nordamerika

Asien-Pazifik

Europa

Lateinamerika

Der Nahe Osten und Afrika

Der EIRS-Quadrantenrahmen im Bericht fasst unser breites Spektrum an datengesteuerter Forschung und Beratung für CXOs zusammen, um ihnen zu helfen, bessere Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen und eine führende Position zu behalten.

Über uns

Transparency Market Research ist ein Anbieter von Marktinformationen der nächsten Generation, der faktenbasierte Lösungen für Unternehmensführer, Berater und Strategieexperten anbietet. Unsere Berichte sind Einzellösungen für Unternehmen, die wachsen, sich weiterentwickeln und reifen können. Unsere Echtzeit-Datenerfassungsmethoden sowie die Möglichkeit, mehr als eine Million wachstumsstarke Nischenprodukte zu verfolgen, sind auf Ihre Ziele ausgerichtet. Die detaillierten und proprietären statistischen Modelle, die von unseren Analysten verwendet werden, bieten Einblicke, um in kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für Organisationen, die spezifische, aber umfassende Informationen benötigen, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen durch Ad-hoc-Berichte. Diese Anfragen werden mit der perfekten Kombination aus faktenorientierten Problemlösungsmethoden und der Nutzung vorhandener Datenbestände geliefert.

TMR glaubt, dass die Übereinstimmung von Lösungen für kundenspezifische Probleme mit der richtigen Forschungsmethodik der Schlüssel ist, um Unternehmen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Kontakt

Transparency Market Research

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

E-Mail: sales@transparencymarketresearch.com

Blog : https://tmrblog.com/

Folgen Sie uns : Twitter | LinkedIn