Technetium-99m-Markt wird im Zeitraum von 2016 bis 2026 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,1 % wachsen

Führende Akteure im Technetium-99m-Markt im Nahen Osten und in Afrika, darunter General Electric Company, Siemens Healthineers und Sumitomo Heavy Industries, konzentrieren sich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um ihr vielfältiges Produktportfolio mit einer breiten Palette innovativer Produkte zu erhalten . Diese Unternehmen sind international investierte Unternehmen, und ihre Forschungsrate aus der ganzen Welt wird voraussichtlich zu einem steigenden Marktanteil von Technetium-99m in der MEA-Region führen, beobachtet Transparency Market Research in einem kürzlich veröffentlichten Bericht.

Dem Bericht zufolge soll der MEA-Technetium-99m-Markt im Zeitraum von 2016 bis 2026 mit einer CAGR von 8,1 % wachsen und bis Ende 2026 636,1 Mio. USD erreichen, gegenüber 273,3 Mio. USD Ende 2015.

Broschüre für Bericht anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=14858

MEA Technetium-99m-Markt

In Bezug auf die Isotopenanwendung hatte das Segment der Gammakameras im Jahr 2015 den dominierenden Anteil am MEA-Technetium-99m-Markt. Es wird auch erwartet, dass das Segment seine dominierende Stellung behält und eine zusätzliche Chance von 164,7 Mio. USD von 2016 bis 2026 schafft Das SPECT-Segment dürfte jedoch andere Segmente in Bezug auf das Wachstumstempo übertreffen und im Prognosezeitraum eine CAGR von 9,0 % aufweisen. Von den wichtigsten Endverbrauchssegmenten ist das Segment der Krankenhäuser derzeit im Hinblick auf die Wachstumsaussichten im Prognosezeitraum des Berichts am attraktivsten. Geografisch hatte der Markt in der Türkei 2015 den dominierenden Anteil am Gesamtmarkt und dürfte bis 2024 auf 151,1 Mio. US$ steigen. Der landesweite Markt dürfte im Prognosezeitraum eine vielversprechende CAGR von 9,6 % aufweisen.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID19 auf den Technetium-99m-Markt –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=14858

Zunehmende Integration technologischer Fortschritte in den Gesundheitssektor, um den Markt anzukurbeln

Der schnell wachsende Patientenbestand, der an einer Reihe von chronischen und nicht übertragbaren Krankheiten in der Region Naher Osten und Afrika leidet, und das Szenario drängen staatliche und private Gesundheitsorganisationen dazu, ihre Fähigkeit zu stärken, diesen wachsenden Bedarf an Behandlungen zu decken. Da Krankheiten wie Diabetes, Krebs und Herzkrankheiten in der Region einen rasanten Anstieg verzeichnen, misst die Gesundheitsindustrie, einschließlich Krankenhäusern, medizinischen Organisationen und anderen Arten von Gesundheitszentren, den Behandlungs- und Entwicklungsverfahren besondere Bedeutung bei. Dazu gehört die Verwendung von Technetium-99m in Bildgebungstechnologien, wodurch das Wachstum des MEA-Technetium-99m-Marktes vorangetrieben wird.

Dieses Szenario wird wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren den Technetium-99-Millionen-Markt in der MEA-Region antreiben. Berichte von Organisationen wie der CDC und der WHO zeigen, dass die Gesamtzahl der Menschen, die an chronischen Krankheiten und Herzerkrankungen leiden, in den nächsten Jahrzehnten eine steile Kurve aufweist, was die Gesamtnachfrage nach Technetium-99 Millionen ankurbelt. Der Markt dürfte auch von dem rasanten technologischen Fortschritt profitieren, der in die Region gebracht wird. Dies gilt insbesondere für bildgebende Technologien, bei denen ein hoher Einsatz von Technetium-99m vorliegt.

Diese Analyse des globalen Technetium-99m-Marktes basiert auf einem aktuellen Marktforschungsbericht von Transparency Market Research mit dem Titel „Technetium-99m-Markt – (Isotopenanwendung – Gammakamera und Einzelphotonen-Emissions-Computertomographie (SPECT); Endbenutzer – Krankenhäuser und Diagnostic Centers) – MEA-Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2016 – 2024.“

Technetium-99m-Marktbericht kaufen –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=14858<ype=S

Weitere Marktberichte durchsuchen:

Markt für mobile Krankenhäuser

http://www.transparencymarketresearch.com/mobile-hospitals-market.html

Markt für Speichelsammelgeräte

https://www.transparencymarketresearch.com/saliva-collection-devices-market.html

Markt für Arzneimittelspender

http://www.transparencymarketresearch.com/medication-dispenser-market.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet zukunftsweisende Einblicke für mehrere Entscheidungsträger. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, damit es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/