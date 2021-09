Taktische Kommunikation Marktumfang Neue Trends, Analysen und Prognosen 2024

Taktische Kommunikationsind militärische Kommunikationsmittel, bei denen verschiedene Arten von Informationen von einer Person an eine andere an verschiedenen Orten der Welt durch Befehle oder Codes übermittelt werden. Taktische Kommunikation umfasst verschiedene Kommunikationsmethoden, darunter unter anderem verbale, visuelle, schriftliche und auditive Kommunikation. Derzeit erfolgt die taktische Kommunikation auf elektrischem Wege. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach fortschrittlicher taktischer Ausrüstung den Markt für taktische Kommunikation im Prognosezeitraum antreiben wird. Der Markt erweitert sich, um mehrere Missionen zu unterstützen, die neben der Grenzsicherung auch die Bewertung von Gefechtsschäden und die Gebietsüberwachung sowie die Zielerfassung umfassen. Taktische Kommunikation mit erdnahen Satelliten wird bei Militärs auf der ganzen Welt immer beliebter. Taktische Kommunikation ist mobil und einfacher einzurichten, und wird daher der Legacy-Ausrüstung vorgezogen. Bestehende Typen von Kommunikationssystemen sind die größte Einschränkung des Marktes. Es wird erwartet, dass Innovationen in der Technologie für taktische Kommunikation den Markt im Prognosezeitraum antreiben werden.

Der Markt für taktische Kommunikation wurde in vier Typen unterteilt – nach Plattform, nach Typ, nach Technologie und nach Anwendung. Der Markt wurde auch nach Unterwasser, Luft, Land und Schiff unterteilt. Es wird erwartet, dass die taktische Unterwasserkommunikation das dominierende Segment sein wird, da Regierungsbehörden die Kommunikationsfähigkeiten stärken. Auf der Grundlage der Art des taktischen Kommunikationssystems wurde der Markt in Manpack-Funkgeräte, Soldatenfunkgeräte, Fahrzeug-Interkommunikationsfunkgeräte, Hochleistungs-Datenfunkgeräte und andere verwandte Arten der taktischen Kommunikation wie robuste Netzwerkgeräte, Situationsbewusstseins-Videoempfänger, usw. Aufgrund des dualen Kommunikations- und Betriebskanals unter verschiedenen Wellenlängen wird das Manpack-Segment wahrscheinlich das maximale Wachstum verzeichnen. Auf der Grundlage der Technologie, Der Markt für taktische Kommunikation wurde in Zeitmultiplex und Next Generation Network unterteilt. Auf der Grundlage der Anwendung wurde der Markt nach integrierten strategischen Ressourcen, Kommunikation, Kampf, Führung und Kontrolle und anderen verwandten Anwendungsarten unterteilt. Command & Control dürfte eines der am schnellsten wachsenden Segmente sein. Die Nachfrage nach innovativer taktischer Kommunikation ist gestiegen, da die ältere Ausrüstung eine große Anzahl von Fahrzeugen zum Transport der strategischen Ressourcen und Informationen umfasst. Kontrolle dürfte eines der am schnellsten wachsenden Segmente sein. Die Nachfrage nach innovativer taktischer Kommunikation ist gestiegen, da die ältere Ausrüstung eine große Anzahl von Fahrzeugen zum Transport der strategischen Ressourcen und Informationen umfasst. Kontrolle dürfte eines der am schnellsten wachsenden Segmente sein. Die Nachfrage nach innovativer taktischer Kommunikation ist gestiegen, da die ältere Ausrüstung eine große Anzahl von Fahrzeugen zum Transport der strategischen Ressourcen und Informationen umfasst.

Geografisch ist der Markt für taktische Kommunikation in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Nordamerika machte 2015 den Großteil des Marktanteils aus und wird dies voraussichtlich auch im Prognosezeitraum tun. Das taktische Kommunikationsnetzwerk in Nordamerika wird hauptsächlich von der Nachfrage aus den USA angetrieben. Die Entwicklung einer schnelleren und stabileren Kommunikation dürfte der Hauptantrieb für den taktischen Kommunikationsmarkt in dieser Region sein. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine der am schnellsten wachsenden Regionen auf dem Markt für taktische Kommunikation sein. Der Fokus auf die Stärkung der Kommunikationsnetzinfrastruktur im Verteidigungssektor ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber für diese Region. China ist ein wichtiger Markt für taktische Kommunikation im asiatisch-pazifischen Raum. Europa sieht eine stetige Nachfrage auf dem Markt für taktische Kommunikation, da die älteren Kommunikationssysteme eine große Anzahl von Fahrzeugen umfassen. Auch der Nahe Osten und Afrika erzeugen aufgrund der Einführung fortschrittlicherer Arten der taktischen Kommunikation eine steigende Nachfrage. Lateinamerika hat einen aufstrebenden Marktanteil im Markt für taktische Kommunikation. Brasilien hat einen der größten Marktanteile im Markt für taktische Kommunikation in Lateinamerika.

Die Hauptakteure auf dem Markt für taktische Kommunikation sind die Northrop Grumman Corporation, die Raytheon Company, die Thales Group, die General Dynamics Corporation und die Harris Corporation. Andere wichtige Akteure auf dem taktischen Kommunikationsmarkt sind BAE Systems PLC, L-3 Communications Holdings, Tactical Communications Group, LLC, Ultra Electronics und ViaSat Inc.

