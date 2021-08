Swarm Intelligence Marktanalyse Schlüsselakteure, Anteil an dynamischer Nachfrage und Verbrauch von 2017 bis 2025

Globaler Markt für Schwarmintelligenz: Überblick

Schwarmintelligenz bezieht sich auf die Art und Weise, wie sich eine Reihe künstlicher und natürlicher Systeme, die aus mehreren Individuen bestehen, mit Hilfe von Selbstorganisation und dezentraler Kontrolle koordinieren. Insbesondere konzentriert es sich auf das kollektive Verhalten dieser Systeme, das sich aus den lokalen Interaktionen der Individuen in den Systemen mit ihrer Umgebung und miteinander ergibt. Die Prinzipien der Schwarmintelligenz leiten sich aus den Verhaltenstrends ab, die bei sozialen Insekten wie Wespen, Ameisen, Termiten und Bienen beobachtet werden. Das Konzept wird zunehmend in Arbeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz eingesetzt. Während sich die Arbeit in diesem Bereich noch in der Entstehungsphase befindet, ist das Tempo der technologischen Fortschritte in diesem Bereich gesund und wird voraussichtlich den Markt für Schwarmintelligenz in den nächsten Jahren in vielversprechendem Tempo vorantreiben.

Für Beispielbericht klicken Sie auf: https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=3386

Dieser Bericht gibt einen umfassenden Überblick über den Markt und seinen erwarteten Wachstumspfad im Zeitraum zwischen 2017 und 2025. Die zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR %) für alle Marktsegmente wird für diesen Zeitraum bereitgestellt. Der Bericht hebt die wichtigsten Trends der Vergangenheit und Gegenwart hervor, die im Prognosezeitraum eine Schlüsselrolle für die Gesamtentwicklung des Marktes spielen dürften. Der Bericht beschreibt auch die entscheidenden Faktoren, die den Markt antreiben und einschränken. Ein detaillierter Überblick über lukrative Wachstumschancen in Schlüsselsegmenten und regionalen Märkten ist ebenfalls enthalten.

Der Bericht enthält auch eine qualitative und quantitative Analyse der Entwicklung, die im Bereich der Schwarmintelligenz-Technologien in den letzten Jahren beobachtet wurde. Durch primäre und sekundäre Forschungsbemühungen wurden detaillierte Daten zu neuen Entdeckungen, die in den letzten Jahren auf den Weltmarkt gelangt sind, in den Bericht aufgenommen. Der Bericht enthält auch Daten zur Wettbewerbs-und Anbieterlandschaft, zum Regulierungsrahmen in wichtigen regionalen Märkten und zu Bereichen mit hohen Wachstumsaussichten.

Globaler Markt für Schwarmintelligenz: Trends und Chancen

Einer der Schlüsselfaktoren für den globalen Markt für Schwarmintelligenz ist die gestiegene Nachfrage nach neuen Techniken und Prinzipien zur effektiven Lösung von Big-Data-Problemen und die zunehmende Einführung von Schwarmintelligenz-basierten Drohnen und anderen Produkten in Verteidigungs-und Militäranwendungen. Eine Reihe anderer Branchen investieren ebenfalls erhöhte Summen in die Einführung von Analyselösungen, die die Betriebskosten senken und den Betrieb schneller und produktiver machen können. Da sich Schwarmintelligenz-basierte Algorithmen in diesen Bereichen als wirksam erweisen und das Bewusstsein für ihre Vorteile steigt, wird erwartet, dass die Schwarmintelligenz massiv von einem potenziellen Anstieg der Anwendungen profitieren wird.

Um mehr über das Inhaltsverzeichnis zu erfahren, können Sie auf @ klicken https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=3386

Globaler Markt für Schwarmintelligenz: Segmentierung

Der Bericht Segmente des globalen Schwarmintelligenz-Markt auf der Grundlage der Aspekte wie Anwendung, Modell, Funktionen und Geographie. Zu den wichtigsten Anwendungen der Schwarmintelligenz, die im Bericht behandelt werden, gehören Drohnen, Robotik sowie Militär und Verteidigung. Basierend auf Funktionen wurde der Markt auf Clustering, Optimierung, Routing und Planung untersucht. Basierend auf dem Modell wurde der Markt für Partikelschwarmoptimierung und Ameisenkolonie-Optimierung abgedeckt.

Aus geografischer Sicht wurde der Markt für Regionen wie Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika untersucht. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum des Berichts den dominierenden Anteil am Gesamtmarkt ausmachen. Es wird erwartet, dass der Markt in Lateinamerika aufgrund der zunehmenden Einführung von auf Sumpfintelligenz basierenden Drohnen im Verteidigungssektor der Region ebenfalls vielversprechend expandieren wird.

Einige der führenden Unternehmen in der globalen Sumpf-intelligence-Markt sind Hydromea, DoBots, AxonAI, SSI Schäfer – Fritz Schäfer, Power-Blox, Valutico, Enswarm, Sentien Robotics, und Einstimmig A. I.

Für den Kauf dieses Berichts mit Rabatt @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=D&rep_id=3386

Über TMR Research

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Ausgestattet mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir das Geschäftsverhalten unserer Kunden neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815