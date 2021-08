Supply Chain Security Marktgröße, Implementierung, Analytische Übersicht, Prognose 2030

Supply-Chain-Security-Markt: Übersicht

Supply Chain Security ist ein wichtiges Segment des (SCM) Supply Chain Managements. Es konzentriert sich in erster Linie auf das Management von Transport -, Logistik -, Lieferanten-und Lieferantenrisiken. Professionelle Sicherheitsanalysten können die Sicherheit der Lieferkette gewährleisten. Sie gewährleisten Unterstützung bei der Reaktion auf Vorfälle und Remote-Unterstützung der Kunden bei verdächtigen Aktivitäten. Professionelle Dienstleistungen wie Support und Wartung, Schulungen und Schulungen sind ebenfalls Teil dieser Lösungen. Mit der zunehmenden Akzeptanz der Lieferkettensicherheit steigt die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen und das Wachstum auf dem Markt wird weiter angekurbelt. Schnelle Incident Response Services, SoCs, die von Sicherheitsexperten verwaltet werden, und 24/7-Schutz vor anspruchsvoller Architektur sind einige Einrichtungen, die Teil des Supply Chain Security-Marktes sind.

Das steigende Sühnegeld, die Zunahme von Angriffen auf Lieferketten, die umfassende Einführung von Automatisierungstechnologie, die Anforderungen an eine erweiterte Risikominderung und die wachsende Anwendung von IoT-Geräten sind einige der treibenden Faktoren auf dem Markt für Lieferkettensicherheit. Die Anbieter aus diesem Markt bieten maßgeschneiderte professionelle Dienstleistungen und Abonnements an, um Endbenutzern aus der Branche Unterstützung zu bieten. Es hilft diesen Endbenutzern, sich für eine einfache Planung und Ausführung der Supply-Chain-Sicherheitslösungen zu entscheiden.

Supply Chain Security Markt: Wichtige Trends

Verschiedene Unternehmen transformieren ihre Lieferketten mit digitalem Management. Für den Prozess verwalten und wenden sie fortschrittliche technologische Fortschritte wie AR, Blockchain und ML an. Die Anwendung hoch entwickelter Technologien und deren Verwendung für die Erstellung und den Austausch von Informationen über soziale Leistungen und die Umwelt machen den Sicherheitsprozess der Lieferkette transparenter. All diese Technologien, die von Gemeinden, Arbeitnehmern und Lieferanten angewendet werden, gewährleisten ein effizientes Arbeiten des Systems ohne Komplexität. Die Kunden können einen signifikanten Einfluss mit Automatisierung und fortschrittlicher Fertigung auf dem Markt erleben. Es wird erwartet, dass die Arbeitskräfte weiter überarbeitet und die Beschaffungskosten abgeschlossen werden. Dieser Prozess wird in automatisierungsgeeigneten Branchen und auch in den Ländern mit traditionellen Supply Chain Engines stattfinden. Solche Verschiebungen können sich auf Beschaffungsführer aus dem Markt für Lieferkettensicherheit auswirken.

Mit dem Anstieg der COVID-19-Fälle, insbesondere in China, das zuerst betroffen ist, besteht ein Mangel im Angebot. Da einige Branchen eng mit China verbunden sind, hat sich dies nachteilig auf den gesamten Lieferkettenmarkt in diesen spezifischen Märkten ausgewirkt. Es reicht von der Rohstoffversorgung bis zur Verfügbarkeit von Fertigwaren und vielem mehr. Mit den strengen staatlichen Vorschriften aufgrund der auferlegten Sperrung ist der Markt für Lieferkettensicherheit auf Hindernisse gestoßen, um die Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen.

Supply Chain Security Markt: Wettbewerbsdynamik und Schlüsselentwicklungen

Unter den verschiedenen Initiativen, die von verschiedenen Organisationen und Unternehmen ergriffen wurden, gibt es einige, die erwähnenswert sind, um Fortschritte zu zeigen. ELPRO hat im März 2021 mit Sensirion zusammengearbeitet. Sensirion ist Experte für Umweltsensorik. Sensirions ISO 17025: 2017 akkreditierte Temperatur wird von ELPRO für Multi-Use-Datenlogger verwendet, um Echtzeit-Temperatur und zuverlässige Überwachung der Kühlkettenlogistik zu gewährleisten.

Sensitech erweiterte seine Suite von Internet-of-Things-Geräten um nicht-Lithiumbatterien und von Luftfahrtunternehmen zugelassene Modelle, um die Sendungsverfolgung in Echtzeit zu erhalten. Sie wollen die Ladung mit Hilfe der Lieferkettensicherheit überwachen, während sie auf dem Luftweg reist.

Einige der prominenten Marktteilnehmer aus dem Supply Chain Security-Markt sind:

Sensitech

Rotronic

NXP Semiconductors

Emerson

Omega-Konformität

Tagbox-Lösungen

Testo

Supply Chain Security Markt: Regionale Bewertung

Der Markt für Lieferkettensicherheit leistet einen wichtigen Beitrag aus Nordamerika. Die Region hat das System in der Anfangsphase übernommen, und die Verfügbarkeit von Marktanbietern hat das Wachstum der Branche weiter angekurbelt. APAC, Europa, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika (MEA) sind weitere Regionen, die sich für Supply Chain Security-Lösungen entschieden haben.

