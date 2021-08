Sugarcane-Faserverpackungsmarkt – Segmentierung, Großteiler und geografische Analyse, 2030

Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen: Ein Überblick

Mit dem steigenden Trend und dem allgemeinen Bewusstsein für nachhaltige Verpackungsalternativen zeigt der Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen großes Potenzial. Nach der Extraktion des Zuckerrohrsaftes wird der übrig gebliebene faserige Teil als Zuckerrohr-Bagasse oder Bagasse bezeichnet, dieser wird dann zu einem Fruchtfleisch verarbeitet, das dann unter Anwendung von Hitze und Druck zu einer Vielzahl von Produkten unterschiedlicher Form und Größe geformt werden kann . Zuckerrohrfasern können gängige und weit verbreitete Materialien wie Kunststoffe, Schaumstoffe, Aluminium usw. als Behälter für gefrorene, frische und verpackte Lebensmittel in der Lebensmittelindustrie ersetzen, was den Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen sehr lukrativ macht.

Viele Unternehmen betreten den Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen aufgrund seiner Vorteile wie Kosteneffizienz, da das Rohmaterial billiger ist, eine Steigerung der Anziehungskraft der Unternehmensmarke, da viele Menschen auf der ganzen Welt sich der alarmierenden Situation der Plastikverschmutzung und der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bewusst sind Auch der Prozess der Zuckerrohrfaserproduktion ist sehr nachhaltig. Mit all den zusätzlichen Vorteilen kann sich die Verpackung von Zuckerrohrfasern als ein sehr profitables Geschäft erweisen.

Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen: Dynamik

Jedes Jahr werden Millionen von Bäumen für die Herstellung von Pappbechern gefällt, die mit Polyethylen beschichtet sind, was dazu führt, dass die Zersetzung eines einzelnen Bechers mehr als 20 Jahre dauert. Der Hauptvorteil der Verwendung von Zuckerrohrfaserverpackungen besteht darin, dass sie in einer geeigneten Umgebung innerhalb von maximal 90 Tagen (von 30 Tagen) biologisch abgebaut werden können. In professionellen Kompostieranlagen kann das aus Zuckerrohrfasern hergestellte Produkt vollständig kompostiert werden, wodurch die Zuckerrohrfasern in reichhaltige Düngemittel mit Nährstoffen wie Stickstoff, Kalium usw. umgewandelt werden, was die Verwendung von Zuckerrohrfaserverpackungen noch attraktiver macht.

Laut Weltwirtschaftsforum haben sich 170 Nationen verpflichtet, den Einsatz von Kunststoffen bis 2030 deutlich zu reduzieren. Diese deutliche Reduzierung des Kunststoffverbrauchs kommt hauptsächlich aus dem Lebensmittelverpackungssektor. Derzeit gibt es nur wenige Marktteilnehmer, die der Notwendigkeit gerecht werden, Plastik durch eine nachhaltige Alternative zu ersetzen. Verpackungen aus Zuckerrohrfasern sind eine solche Alternative, die der Umwelt zugute kommt und Geschäftsinhabern hilft, die behördlichen Normen kosteneffizient einzuhalten.

Verpackungen aus Zuckerrohrfasern können sich für Geschäftsinhaber im Gastgewerbe als sehr vorteilhaft erweisen. Verpackungen aus Zuckerrohrfasern können nach Bedarf leicht angepasst werden, was Geschäftsinhabern dabei helfen kann, ihr Geschäft auf einzigartige Weise zu fördern und zu vermarkten. Die Anpassung wird nicht nur dazu beitragen, den Kundenstamm zu vergrößern, sondern bedeutet auch, dass das Unternehmen positive Schritte zum Schutz der Umwelt unternimmt.

Infolge von Covid-19 zeigen viele Verbraucher Bedenken hinsichtlich der Verpackung von Lebensmitteln und Getränken. Da die Nachfrage nach Takeaways und Lieferungen in letzter Zeit zugenommen hat, ist auch die Popularität nachhaltiger Verpackungen gestiegen. Der Zuckerrohrfasermarkt hat die Möglichkeit, die traditionelle Verpackung zu ersetzen, da sie verschiedene Vorteile wie flüssigkeitsdicht, mikrowellenfest und ölbeständig bietet. Der wichtige Faktor, der Zuckerrohrfaserverpackungen von anderen biologisch abbaubaren Verpackungen aus Pflanzen unterscheidet, ist, dass sie mit minimalem Aufwand im Inland kompostiert werden können, was eine große Anzahl von Verbrauchern anzieht, die ihren Kompost bevorzugen.

Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen: Segmentierung

Der Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen kann nach Produkttyp, Verpackungsformat und Anwendung unterteilt werden.

Nach Produkttyp kann der Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen in folgende Kategorien unterteilt werden:

Geschirr Tabletts Schalen Platten Löffel

Lebensmittelverpackung Saucenbecher Clamshell-Container Fachbehälter Deckel

Getränkeverpackung Portionsbecher Einwandige heiße Tassen Doppelwandige heiße Tassen Kalte Tassen Deckel Rührer Strohhalme



Nach Verpackungsformat kann der Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen unterteilt werden in:

Einwegverpackung

Wiederverwendbare Verpackung

Nach Anwendung kann der Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen in folgende Kategorien unterteilt werden:

Frisches Essen

Trocken- und Tiefkühlkost

Fleischprodukte

Milchprodukte

Bäckereiprodukte

Getränk

Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen: Regionaler Ausblick

Da sich in Europa eine große Bevölkerung der Bedeutung umweltfreundlicher und nachhaltiger Verpackungsprodukte bewusst ist, ist die Nachfrage nach Verpackungsmaterialien aus Zuckerrohrfasern sehr hoch. Die Region bietet erhebliche Expansions- und Wachstumschancen für die Zuckerrohrfaserindustrie, hauptsächlich aufgrund der Politik der Regierung für Bioökonomie und der bestehenden Kreislauf- und CO2-armen Wirtschaft. Der größte Zuckerrohrproduzent der Welt ist Brasilien, gefolgt von Indien und China, aber in diesen Ländern entwickelt sich die Verwendung von Zuckerrohrfasern als Verpackungsmaterial noch weiter, was enorme Wachstumschancen für den Zuckerrohrverpackungsmarkt in naher Zukunft schafft.

Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen sind:

Gute Startverpackung

Pappco Greenware – Beriwal International

W-Zyklus

Biopak

Biofutura BV

Vegware Ltd.

Dart Container Corporation

Visfortec Pvt. GmbH.

Öko-Produkte, Inc

Geotegrity, Inc

Detpak India Pvt. GmbH.

Der Bericht Markt für Zuckerrohrfaserverpackungen ist eine Zusammenstellung von Informationen aus erster Hand, qualitativer und quantitativer Bewertung von Branchenanalysten, Beiträgen von Branchenexperten und Branchenteilnehmern entlang der Wertschöpfungskette. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse der Trends des Muttermarktes, makroökonomischer Indikatoren und maßgebender Faktoren sowie der Marktattraktivität nach Segmenten. Der Bericht bildet auch die qualitativen Auswirkungen verschiedener Marktfaktoren auf Marktsegmente und Regionen für Zementverpackungen ab.