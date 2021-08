Südafrika entdeckt neue Variante von Covid C.1.2 | Gesundheitsinfo

Johannesburg: Südafrika hat eine potenzielle Variante von Interesse (VOI) von COVID-19 identifiziert, die der PANGO C.1.2-Linie zugeschrieben wird.

C.1.2 wurde erstmals im Mai 2021 während der dritten COVID-Welle im Land identifiziert, sagten Forscher des Nationalen Instituts für übertragbare Krankheiten (NICD) des Landes und der Innovationsplattform und Sequenzierung der KwaZulu-Natal-Forschung.

Seitdem wurde es in den meisten Provinzen Südafrikas und in sieben weiteren Ländern in Afrika, Europa, Asien und Ozeanien nachgewiesen, berichten die Forscher in der Studie, die noch nicht von Kollegen ausgewertet wurde und auf einem Pre-Print-Server veröffentlicht wird . medRxiv.

Die Variante entwickelte sich aus C.1, einer der Linien, die die erste Welle von SARS-CoV-2-Infektionen in Südafrika dominierten und zuletzt im Januar 2021 nachgewiesen wurde.

C.1.2 ist “mit erhöhter Übertragbarkeit und verringerter Neutralisationsempfindlichkeit verbunden”, schrieb das Team, einschließlich Cathrine Scheepers, von NICD, in der Zusammenfassung.

Im Vergleich zu C.1 ist die neue Variante “im Wesentlichen mutiert” und entfernt sich weiter von dem in Wuhan entdeckten ursprünglichen Virus als jede andere bisher auf der Welt entdeckte Variante von Besorgnis (VOC) oder VOI.

Laut der Studie weist C.1.2 41,8 Mutationen pro Jahr auf. Sie ist etwa 1,7-mal schneller als die aktuelle globale Rate und 1,8-mal schneller als die erste Schätzung des Verlaufs von SARS-CoV-2.

Eine ähnlich kurze Periode erhöhter Progression war auch mit dem Auftreten von Alpha-, Beta- und Gamma-VOCs verbunden, sagten die Forscher, was darauf hindeutet, dass ein einzelnes Ereignis, gefolgt von einer Verstärkung der Fälle, zu einer schnelleren Mutationsrate führte.

Etwa 52 % der in C.1.2 identifizierten Peak-Mutationen wurden bereits in anderen VOIs und VOCs identifiziert. Dazu gehören D614G, das allen Varianten gemeinsam ist, und E484K und N501Y, die mit Beta und Gamma geteilt werden, wobei E484K auch in Eta und N501Y in Alpha zu sehen ist.

Darüber hinaus stellte die Studie fest, dass die Zahl der C.1.2-Genome in Südafrika auf monatlicher Basis von 0,2 % im Mai auf 1,6 % im Juni und 2,0 % im Juli stetig anstieg. Die Forscher sagten, es sei ähnlich wie bei Beta und Delta in Südafrika bei der Früherkennung.

In der Open-Access-Datenbank GISAID (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data) sind mit Stand vom 20. August 2021 80 Sequenzen, die der Linie C.1.2 entsprechen, gelistet.

Weitere Studien sind erforderlich, “um die funktionelle Auswirkung dieser Mutationen zu bestimmen, zu denen wahrscheinlich das Entweichen neutralisierender Antikörper gehört, und um festzustellen, ob sie einen Vorteil gegenüber der Delta-Variante bieten”, sagte Scheepers.

In der Zwischenzeit hat Indien auch das Vorhandensein einer neuen AY.12-Unterlinie der Delta-Variante von COVID gemeldet, die kürzlich in Israel klassifiziert wurde.

Laut einem aktuellen Bericht des indischen SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG) werden viele Fälle in Indien, die zuvor als Delta klassifiziert wurden, nun auf AY.12 hochgestuft.