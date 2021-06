Studie legt nahe, dass die Exposition gegenüber der Natur während der COVID-19-Sperrung für die psychische Gesundheit von Vorteil ist | Gesundheitsinfo

Washington: Eine neue Studie hat ergeben, dass die Exposition gegenüber Naturräumen während der ersten COVID-19-Sperrung im Jahr 2020 für die psychische Gesundheit spanischer und portugiesischer Bürger von Vorteil war.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der Zeitschrift „Environment International“ veröffentlicht. Die Studie wurde vom Institut für Umweltwissenschaften und -technologien der Universitat Autonoma de Barcelona (ICTA-UAB) und dem Instituto de Saude Publica der Universität Porto durchgeführt. (ISPUP).

Untersuchungen haben gezeigt, dass in Portugal während der ersten Haftzeit Menschen, die Kontakt mit natürlichen öffentlichen Räumen wie Parks und Küstengebieten aufrechterhielten oder verstärkten oder die diese Räume von zu Hause aus betrachten konnten, Stress, psychische Belastung und psychosomatische Symptome zeigten.

In Spanien zeigten diejenigen, die Kontakt mit privaten Naturräumen, wie Zimmerpflanzen oder Gemeinschaftsgrünflächen, aufrechterhielten oder verstärkten, weniger Stress und psychosomatische Symptome.

Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Spanien im untersuchten Zeitraum restriktivere Maßnahmen für den Auslandsverkehr erlassen hat.

Die Forschung zu den Auswirkungen der Natur auf die psychische Gesundheit während der Eindämmung von COVID-19 wurde zwischen März und Mai 2020 durchgeführt.

Dr. Ana Isabel Ribeiro, Forscherin am ISPUP und Erstautorin der Arbeit mit Margarita Triguero-Mas von ICTA-UAB, sagte: „Wir haben uns entschieden zu untersuchen, ob natürliche, öffentliche und private Räume einen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit der Portugiesen und Spanier haben Bürger und hilft ihnen, die negativen Auswirkungen der Haft besser zu bewältigen”.

Margarita Triguero-Mas ihrerseits fügt hinzu: „Die Leute um uns herum und wir haben erzählt, wie sehr wir den Park vermisst haben, den wir durchquerten, als wir mit unseren Hunden ins Büro gingen oder am Strand spazieren gingen, wir wollten daher überprüfen, was“ Inwieweit der Kontakt mit Naturräumen ein wichtiger Faktor bei der Eindämmung war.“

Mehrere frühere Artikel haben auch die positiven Auswirkungen der Exposition gegenüber natürlichen Räumen auf die psychische Gesundheit gezeigt, dh durch Verringerung von Stress, Angstzuständen und Verbesserung des allgemeinen psychischen Wohlbefindens.

„Unter Berücksichtigung der Literaturangaben wollten wir beurteilen, ob Menschen, die während der ersten Eindämmung von COVID-19 von einer stärkeren Exposition gegenüber Naturräumen profitierten, bessere Indikatoren für die psychische Gesundheit aufwiesen als diejenigen, die dies nicht taten. “, erklärte Dr. Ribeiro.

Gleichzeitig wollten sie herausfinden, ob die Exposition gegenüber privaten Naturräumen wie Gärten, Obstgärten oder Pflanzen für die spanischen Bürger vorteilhafter ist als für die Portugiesen, da Spanien strengere Maßnahmen zur Einschränkung der Mobilität anwendet als Portugal.

Um die Studie durchzuführen, wendeten die Autoren zwischen dem 27. März und dem 6. Mai 2020 einen Online-Fragebogen an, der für alle Bürger ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Spanien oder Portugal bestimmt war. Die Erhebung umfasste Aspekte im Zusammenhang mit der Häufigkeit und Art der Exposition von Menschen gegenüber Naturräumen (öffentlich und privat) vor und während der ersten Haft; Fragen zur psychischen Gesundheit zur Beurteilung des Stressniveaus, psychischer Störungen und Symptome der Somatisierung sowie soziodemografischer Probleme

Von mehr als 3.000 Bürgern (n = 3.157), die den Fragebogen beantworteten, waren 1.638 Portugiesen und 1.519 Spanier.

In beiden Ländern kam es während des Containments zu einer deutlichen Reduzierung der Nutzung öffentlicher Naturräume wie Strände, Parks und Gärten und einer Zunahme des Kontakts mit privaten Naturräumen wie Gemeinschaftsgärten, Stadtgärten und Pflanzen, insbesondere in Spanien.

Menschen, die in Einfamilienhäusern (Einfamilienhäusern) und Wohnungen in Städten leben, haben in beiden Ländern am wenigsten ihre Exposition gegenüber öffentlichen Naturräumen erhalten oder gesteigert.

In Spanien, wo die Maßnahmen im untersuchten Zeitraum viel restriktiver waren und das Verlassen der Wohnung verboten war und öffentliche Außenbereiche geschlossen waren, waren die Vorteile der Exposition gegenüber natürlichen öffentlichen Räumen nicht so relevant wie in Portugal, aber es war klar, dass die Bedeutung der privaten natürlichen Elemente.

Unter den spanischen Bürgern, die an der Studie teilnahmen, verringerten 66 % die Häufigkeit der Exposition gegenüber öffentlichen Naturräumen (im Vergleich zu 54 % in Portugal).

In Spanien hatten die Menschen, die die Zeit für die Pflege ihrer Pflanzen weiterhin aufwenden oder erhöhen konnten, ein geringeres Stressniveau, während diejenigen, die die Zeit, die sie mit ihren Pflanzen verbrachten, weiterhin genießen oder verlängern konnten hatte niedrigere Somatisierungsraten.

In Spanien ist es bemerkenswert, dass diejenigen über 65, die mit mehreren Personen zu Hause lebten oder die während der Eindämmung in einem Zweitwohnsitz lebten, am wenigsten die Pflege von Zimmerpflanzen pflegten oder erhöhten.

Im Gegensatz dazu waren die Personen mit Kindern, aber ohne abhängige Erwachsene, diejenigen, die am meisten die Pflege von Zimmerpflanzen aufrechterhielten oder erhöhten. In Portugal waren diejenigen, die am längsten eingesperrt waren, und diejenigen, die zur Arbeit pendelten, diejenigen, die ihre Kontakte am wenigsten aufrechterhielten oder verstärkten. mit natürlichen öffentlichen Räumen. Diejenigen, die Sport trieben, berichteten wiederum, dass diese Orte stärker ausgesetzt waren.

Portugiesische Bürger, denen es gelang, ihre Exposition gegenüber natürlichen öffentlichen Räumen aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen, zeigten ein geringeres Stressniveau als diejenigen, die dies nicht taten.

Ebenso sahen diejenigen, die Naturräume von zu Hause aus betrachteten, Verbesserungen bei allen analysierten psychischen Ergebnissen: Stress, psychische Störungen und Somatisierung.

„Diese Studie zeigt deutlich das Interesse von Naturräumen für die psychische Gesundheit der Bevölkerung im Kontext einer Krise der öffentlichen Gesundheit“, sagte Ana Isabel Ribeiro.

„Behörden und Entscheidungsträger könnten im Kontext einer Pandemie Maßnahmen ergreifen, die den Zugang zu öffentlichen Naturräumen auf sichere und kontrollierte Weise erleichtern. Dies ist besonders wichtig für die sozial und wirtschaftlich am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen und für diejenigen, die in ihrem privaten Kontext nur wenig Zugang zu diesen Räumen haben“, betonte Ribeiro.

Darüber hinaus fügte Dr. Triguero-Mas hinzu: „Unsere Studie ist besonders wichtig für Städte wie Barcelona, ​​wo Neubauten selten über Balkone oder Gemeinschaftsräume mit Vegetation verfügen. Es ist wichtig zu überdenken, wie Gebäuderenovierungen oder neue Wohnungen gesündere Räume sein können, die die Verschlechterung der Gesundheit der Menschen, die sie bewohnen, fördern und verhindern.