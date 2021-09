Steigende Trends und Wachstumsaussichten auf dem Markt für industrielle Gasphasenfiltrationssysteme bis 2027

Markt für industrielle Gasphasenfiltrationssysteme – Einführung

Gasphasenfiltration bezieht sich auf den Prozess der Entfernung von gasförmigen Schadstoffen und Verunreinigungen aus der Luft unter Verwendung spezieller Filtermedien und chemischer Substrate. Das Gasphasenfiltersystem wird zunehmend von verschiedenen Industrien wie Öl und Gas, Chemie, Abwasser und Abwasserbehandlung verwendet, um die Raumluft effektiv von Chemikalien, Gerüchen und anderen immateriellen Materialien zu reinigen. Strenge Vorschriften in den Bereichen Öl & Gas, Petrochemie und Chemie haben die Einführung von Gasphasenfiltrationssystemen gefördert.

Markt für industrielle Gasphasenfiltrationssysteme – Wettbewerbslandschaft

Im Dezember 016 erwarb Daikin Industries, Ltd. über seine Tochtergesellschaft AAF Dinair, einen Luftfilterhersteller mit Sitz in Schweden. Dinair hat sein Geschäft ausgebaut, das sich hauptsächlich auf Länder in Nordeuropa wie Schweden, Norwegen und Finnland konzentriert. Diese Akquisition soll es dem Unternehmen ermöglichen, das Vertriebsnetz und die Stützpunkte von Dinair für Produktion und Kundendienst zu nutzen, um seine Position in Nordeuropa zu festigen.

Donaldson Company, Inc.

Donaldson Company, Inc. wurde 1915 gegründet und hat seinen Sitz in Minneapolis, Minnesota, USA. Es ist ein führender Hersteller von Spezialluft- und Flüssigkeitsfiltern und ist in Nord- und Südamerika, Europa, Südafrika und Asien tätig. Das Unternehmen beschäftigt über 14.000 Fachkräfte in 44 Ländern. Sie ist in den Segmenten Industrieprodukte und Motorenprodukte tätig.

Filtration Group Corporation

Die 1942 gegründete Filtration Group Corporation hat ihren Sitz in Joliet, Illinois, USA. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Filtrationsprodukten. Das Unternehmen ist über Einheiten in Südamerika, Australien, Afrika, Asien, Neuseeland, Mittelamerika, Kanada, Europa und Indien tätig.

Pahwa-Gruppe

Die 1849 gegründete Pahwa Group hat ihren Sitz in Gurgaon, Indien. Es ist ein Hersteller von Trockenmittelentfeuchtungssystemen, Gasphasenfiltersystemen und Ventilatoren zur Energierückgewinnung. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1500 Mitarbeiter und ist in 11 Produktionsstätten auf sechs Kontinenten tätig.

Daikin Industries, Ltd.

Daikin Industries, Ltd. wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Osaka, Präfektur Osaka, Japan. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Klimaanlagen. Sie ist in den folgenden Segmenten tätig: Klima- und Kältetechnik, Chemikalien und andere. Das Unternehmen bietet Wärmepumpen-Heißwasserversorgungssysteme und Raumheizungssysteme, Luftfilter, Luftreiniger, industrielle Staubsammler und Containerkühlung für den Schiffsbau.

Camfil-Gruppe

Die 1963 gegründete Camfil Group hat ihren Sitz in Stockholm, Schweden. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Reinluftlösungen spezialisiert. Es bietet industrielle und gewerbliche Systeme für Luftfilter- und Luftreinhaltungssysteme. Das Unternehmen verfügt über 30 Produktionsstätten und sechs Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt.

Weitere bedeutende Akteure auf dem Markt für industrielle Gasphasenfiltrationssysteme sind die Mann + Hummel Group, Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd., Koch Filter Corporation, Parker Hannifin Corporation und Freudenberg Gruppe.

Markt für industrielle Gasphasenfiltrationssysteme – Dynamik

Steigende Nachfrage nach Filtermedien treibt den Markt an

Filtermedien sind ein integraler Bestandteil eines Gasphasenfiltrationssystems, da sie bei der Filtration von Gasen helfen. Filtermedien sind in den letzten Jahren mit Verunreinigungen verunreinigt worden und daher erfordert dieses System erhebliche Wartung und muss regelmäßig ausgetauscht werden. Anbieter und Lieferanten von Filtermedien haben erheblich in Forschung und Entwicklung investiert, um neue fortschrittliche Filtermedien einzuführen, die den Filtrationsprozess beschleunigen, eine verbesserte Filtration bieten und die Qualität und Funktionalität von Filtermedien verbessern. Einige Fortschritte bei den neu entwickelten Filtermedien sind silikafreie Filtermedien und Filtermedien auf Edelstahl- oder Aluminiumgewebebasis. Diese sind ideal für chemische Hochtemperaturprozesse, die den Prozess nicht behindern.

Unsicherheiten und volatile Ölpreise behindern die Einführung eines industriellen Gasphasenfiltersystems

Die Öl- und Gasindustrie ist ein wichtiger Endverbraucher des industriellen Gasphasenfiltrationssystems. Gasfiltrationssysteme sind aufgrund immer strengerer Vorschriften zu einem festen Bestandteil der Öl- und Gasindustrie geworden. Die volatilen Ölpreise führen jedoch bei den Herstellern zu Zögern hinsichtlich der Einführung von Filtersystemen, wodurch der Markt für industrielle Gasphasenfiltersysteme behindert wird.

