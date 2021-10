Steigende Trends und Technologieausblick auf dem P2P-Zahlungsmarkt 2021 bis 2026

Der Marktanalysebericht für P2P-Zahlungsmarketing wurde kürzlich hinzugefügt, der dabei hilft, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Dieser Forschungsbericht identifiziert die Marktsegmentierung zusammen mit ihren Untertypen weiter. Es wird erwartet, dass der globale P2P-Zahlungsmarkt im Prognosezeitraum eine enorme CAGR erreicht. Für das Wachstum des Marktes sind verschiedene Faktoren verantwortlich, die in diesem Forschungsbericht ausführlich untersucht werden.

Der P2P-Zahlungsmarkt wurde im Jahr 2021 auf 12500 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2025 voraussichtlich 17700 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer CAGR von 5,1% im Prognosezeitraum.

Die Zahlung von Person zu Person (P2P) ist die Online-Technologie, die es Benutzern ermöglicht, über das Internet Geld von ihrer Kreditkarte oder ihrem Bankkonto auf ein Konto für eine andere Person zu überweisen. Es basiert auf der triumphalen Paypal-Methode, bei der ein Benutzer mit einem vertrauenswürdigen Drittanbieter die geschützte Verbindung von Konten herstellt und seine Kreditkarten- oder Bankkontodaten für die Annahme und Überweisung von Geldern zuweist.

Der Bericht präsentiert die Wettbewerbslandschaft des Marktes und eine entsprechende detaillierte Analyse der wichtigsten Anbieter / Hauptakteure auf dem Markt. Top-Unternehmen auf dem globalen P2P-Zahlungsmarkt: PayPal Pte. Ltd., Tencent., Square, Inc., Circle Internet Financial Limited, clearXchange., SnapCash, Dwolla, Inc., TransferWise Ltd. und andere.

Globaler P2P-Zahlung markt, aufgeteilt nach Produkttyp und Anwendungen:

Dieser Bericht segmentiert den globalen P2P-Zahlungsmarkt nach Typen : NFC/Smartcard



SMS

Mobile Apps

Auf der Grundlage der Anwendung ist der globale P2P-Zahlungsmarkt unterteilt in:

Retail Payments

Zahlungen für Reisen und Bewirtung

Transport- und Logistikzahlungen

Zahlungen für Energie und Versorgungsunternehmen

Andere

Regionale Analyse für den P2P-Zahlungsmarkt:

Für ein umfassendes Verständnis der Marktdynamik wird der globale P2P-Zahlungsmarkt in wichtigen Regionen analysiert, nämlich: USA, China, Europa, Japan, Südostasien, Indien und andere. Jede dieser Regionen wird auf der Grundlage von Marktergebnissen in den wichtigsten Ländern dieser Regionen analysiert, um ein Verständnis des Marktes auf Makroebene zu erhalten.

Inhaltsverzeichnis:

Kapitel 1: Überblick über den P2P-Zahlungsmarkt

Kapitel 2: Globale wirtschaftliche Auswirkungen auf die Branche

Kapitel 3: Marktwettbewerb nach Herstellern

Kapitel 4: Produktion, Umsatz (Wert)

nach Regionen

Kapitel 5: Angebot (Produktion), Verbrauch, Export, Import nach Regionen Kapitel 6 : Produktion, Umsatz (Wert), Preistrend nach Typ

Kapitel 7: P2P-Zahlungsmarktanalyse nach Anwendung

Kapitel 8: Herstellungskostenanalyse

Kapitel 9: Industriekette, Beschaffungsstrategie und nachgelagerte Käufer

Kapitel 10: Marketingstrategieanalyse, Distributoren/Händler

Kapitel 11 : Analyse der Markteffektfaktoren

Kapitel 12: Marktprognose für P2P-Zahlungen .

