Steigende Präferenzen und Chancenbewertung für hydrierten Nitril-Butadien-Kautschuk (HNBR)

Der Markt für hydrierten Nitril-Butadien-Kautschuk wird laut Transparency Market Research von 2019 bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8 % wachsen. Das Wachstum wird dazu beitragen, dass der Marktwert von USD 31,5 Mio. steigt. im Jahr 2018 auf 63 Mio. USD. bis 2027.

Die Nachfrage nach hydriertem Nitril-Butadien-Kautschuk wird in großem Umfang in Automobilanwendungen verwendet. Bei der Herstellung von Tüllen, geklebten Pistolendichtungen für Getriebesysteme, Kraftstoffsystemdichtungen, Schläuchen, Motordichtungen, Klimaanlagendichtungen und Dichtungen wird die Nachfrage nach hydriertem Nitril-Butadien-Kautschuk eine nach oben gerichtete Kurve sehen.

Steigerung des Bauvolumens, um das Wachstum des globalen Marktes für hydrierten Nitril-Butadien-Kautschuk im Prognosezeitraum voranzutreiben

Bis zum Jahr 2030 wäre das Bauvolumen weltweit enorm gestiegen. Laut einer aktuellen Studie würde die Größenordnung dieses Anstiegs bei etwa 85% liegen, was 15,5 Billionen US-Dollar auf den Markt bringen würde. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass drei Länder einen massiven Anteil an diesem Wachstum für sich beanspruchen würden – die Vereinigten Staaten von Amerika, Indien und China. Der Anteil würde rund 57 % des Gesamtzuwachses betragen.

Dies ist nicht wirklich überraschend, da Studien zeigen, dass die Bevölkerung schnell wächst. Bis 2050 würden 2 Milliarden mehr Menschen den Planeten prägen und sie würden eine Reihe von Bauaktivitäten und -ergebnissen benötigen. Diese würden zum Beispiel Häuser und Gewerbe- und Erholungszentren sowie Büroräume und unterstützende Infrastruktur benötigen. Dies wird zu einem Anstieg des Bauvolumens führen.

Außerdem bräuchten diese Menschen Transportmittel und -arten und Energie, um sie mit Energie zu versorgen. Dies würde zu einer Expansion in der Automobil- und Öl- und Gasindustrie führen, die Endverbraucher von hydriertem Nitril-Butadien-Kautschuk sind.

Medizinische Industrie wird im Prognosezeitraum positiv zum Wachstum des globalen Marktes für hydrierten Nitril-Butadien-Kautschuk beitragen

Die medizinische Industrie expandiert ebenfalls, was zu einer Nachfrage nach hydriertem Nitril-Butadien-Kautschuk führt. Das Wachstum in dieser Branche wird auf den zunehmenden Druck auf die Ressourcen des Sektors zurückzuführen sein. Und mit der weltweit steigenden geriatrischen Bevölkerung würde auch die Nachfrage nach hydriertem Nitril-Butadien-Kautschuk steigen. Laut einer Studie wird im Jahr 2050 jeder sechste Mensch auf der Welt 65 Jahre oder älter sein. Und jeder Vierte in Nordamerika und Europa würde im selben Jahr in diese Altersgruppe fallen. 2 Milliarden Menschen würden bis zum Jahr 2050 die Altersgruppe von 62 und älter besetzen.

Asien-Pazifik wird den globalen Markt für hydrierten Nitril-Butadien-Kautschuk im Prognosezeitraum dominieren

Es ist auch erwähnenswert, dass die Region Asien-Pazifik (APAC) im Prognosezeitraum einen beträchtlichen Marktanteil haben würde, was eine Reihe interessanter Wachstumschancen für die globalen Marktteilnehmer für hydriertes Nitril-Butadien-Kautschuk eröffnen würde. Industrien, die das Wachstum auf dem regionalen Markt für hydrierten Nitril-Butadien-Kautschuk antreiben werden, sind Öl und Gas sowie die Automobilindustrie.

Eine konsolidierte Anbieterlandschaft, um den Wettbewerb auf dem globalen Markt für hydrierten Nitril-Butadien-Kautschuk im Prognosezeitraum intensiv zu halten

Die Anbieterlandschaft des globalen Marktes für hydrierten Nitril-Butadien-Kautschuk ist stark konsolidiert, da nur zwei Akteure den Mehrheitsanteil halten. Diese Akteure, die die Marktlandschaft dominieren und mit ihren proaktiven Maßnahmen vorantreiben, sind Zeon Chemical L.P. und ARLANXEO. Im Jahr 2018 hielten die beiden hier genannten prominenten Namen rund 80 % des Marktanteils. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass ersteres – Zeon Chemical L.P. – der größte Hersteller des Produkts ist. Außerdem profitiert es von seinem robusten Vertriebsnetz und seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

