Steigende Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Getränken zur Förderung der Nutzung digitaler Etikettendrucker: Transparenzmarktforschung

Markt für digitale Etikettendrucker: Einführung

Transparenz Market Research liefert in seinem veröffentlichten Bericht wichtige Erkenntnisse für den Markt für digitale Etikettendrucker , die globale Branchenanalysen, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen für 2019 – 2029 umfassen . In Bezug auf den Umsatz wird der globale Markt für digitale Etikettendrucker im Prognosezeitraum aufgrund mehrerer Faktoren, zu denen TMR detaillierte Einblicke und Prognosen im Marktbericht für digitale Etikettendrucker bietet, voraussichtlich mit einer CAGR von 6,5 % wachsen .

Fordern Sie ein Muster an –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=82878

Digitale Etikettendrucker sind eine effiziente und effektive Lösung für Hersteller in der Etikettenindustrie, um ihre Produktionsproduktivität und -genauigkeit zu steigern. Der digitale Etikettendruck erfordert keine Erstellung von Druckplatten, was die Rüstzeit verkürzt. Dies kann zu schnelleren Produktionszeiten und Auftragsdurchlaufzeiten führen. Da Digitaldrucker das Bild bei jedem Druck neu erstellen und nicht dieselben Platten wie beim Offset- oder Flexodruck verwenden, bieten sie die Freiheit, mehrere Versionen desselben Etiketts zu drucken. Das TMR-Team segmentierte die Analyse des Marktes für digitale Etikettendrucker nach Technologietyp, Tintentyp, Geschwindigkeit, Endverwendung und Region. Gemäß TMR-Analyse, nach Technologietyp,

Steigende Nachfrage nach digital bedruckten Etiketten von Pharma- und Medizintechnikunternehmen

In der Gesundheitsbranche haben pharmazeutische Produkte und Medizinprodukte in den letzten zehn Jahren ein enormes Wachstum erlebt. Das rasante Wachstum ist auf enorme Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen der Hersteller von Arzneimitteln und Medizinprodukten zurückzuführen. Das Wachstum der Branche geht einher mit der steigenden Nachfrage nach individuellen und anspruchsvollen Etiketten. Die Etiketten in der Gesundheitsbranche werden nicht nur für Branding- und Marketingzwecke verwendet, sondern für verschiedene andere Anwendungen. Die Etiketten auf den pharmazeutischen Produkten müssen regulatorische Informationen, Arzneimitteldetails, Lösungen zum Schutz vor Fälschungen und Lösungen zur Nachverfolgung enthalten. Infolgedessen haben Etiketten in der Gesundheitsbranche im Vergleich zu anderen eine signifikant hohe Bedeutung und digitale Etikettendrucker werden von den Herstellern in der Branche aufgrund ihrer Effizienz bevorzugt. Genauigkeit und Bequemlichkeit. Es wird erwartet, dass die konsequente Entwicklung der Gesundheitsbranche die Marktnachfrage nach digitalen Etikettendruckern auf dem Markt ankurbelt.

Kaufen Sie unseren Premium Research Report@

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=82878<ype=S

Innovation auf dem Markt für digitale Etikettendrucker zur Förderung des Marktwachstums

Auf dem Markt für digitale Etikettendrucker haben Hersteller die Möglichkeit, durch die Einführung von Produkten mit Funktionen, die das Marktwachstum bremsen, einen maximalen Marktanteil zu erobern.

Die höheren Kosten der Tinten in Tintenstrahl-Etikettendruckern sind der Grund, warum viele Akteure der Endverbraucherindustrie immer noch traditionelle Alternativen verwenden. Darüber hinaus müssen einige auf dem Markt erhältliche Tintenarten in bestimmten Temperaturbereichen gehalten werden, um die gewünschte Haltbarkeit zu erreichen, was die Betriebskosten erhöht. Die zunehmende Popularität der Automatisierung und Integration der Produktionslinien erfordert eine von den Markeninhabern sehr gewünschte Industrie 4.0-Kompatibilität der Maschinen. Die von den Druckern benötigte Aufwärmzeit kann sich, wenn sie minimiert wird, als Segen für die Endbenutzer erweisen, da sie die Effizienz und Produktivität des Prozesses erhöht. All diese Faktoren haben das Potenzial, eine große Chance für die Akteure auf dem Markt für digital gedruckte Etiketten zu werden.

Wachsende Präferenz von Akteuren in der Etikettenindustrie für digitale Etikettendrucker

Die Digitaldrucktechnologie wird bei den Etikettenherstellern aufgrund mehrerer Vorteile immer beliebter. Die Digitaldrucker sind in einer Vielzahl von Kapazitäten, Drucktechnologien und wettbewerbsfähigen Preisen auf dem Markt erhältlich, wodurch sie sowohl für große als auch für kleine Spieler günstig sind. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Etikettendruckern können die Digitaldrucker für die Herstellung kleiner Chargen verwendet werden und der Etiketteninhalt kann leicht an die Anforderungen angepasst werden, was für kleine Unternehmen in der Branche sehr vorteilhaft ist. Der Vorteil, Druckvorstufenschritte wie die Herstellung von Platten mit Etiketteninhalten zu eliminieren, hilft den Herstellern dabei, viel Zeit zu sparen. Darüber hinaus ermöglichen Digitaldrucker auch das Drucken feinerer Details wie Seriennummern, Barcodes usw. in kleinen Schriftarten, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Die fortschrittlichen Funktionen wie die Verfügbarkeit von UV-Tinte tragen dazu bei, dass die Etikettendruckqualität auch bei unterschiedlichen Temperaturen und Lichtverhältnissen unbeeinträchtigt bleibt. Aufgrund mehrerer Vorteile des Digitaldrucks bevorzugen viele Etikettenhersteller und Endverbraucherunternehmen digital gedruckte Etiketten für ihre Produkte, da sie vergleichsweise wirtschaftlich und effizient sind und dabei helfen, eine maximale Kundenzahl zu gewinnen.

Holen Sie sich eine exklusive PDF-Broschüre dieses Berichts:

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=82878

Markt für digitale Etikettendrucker: Wettbewerbslandschaft

Auf dem globalen Markt für digitale Etikettendrucker wird ein starker Wettbewerb zwischen den Hauptakteuren erwartet. Dieser Markt umfasst wenige etablierte Marktteilnehmer. Daneben treten auch mehrere andere lokale und kleine Hersteller in den Markt für digitale Etikettendrucker ein, was ihnen erhebliche Umsatzchancen zuschreibt. Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für digitale Etikettendrucker sind Canon Inc., AstroNova, Inc., Domino Printing Sciences plc, Arrow Digital Private Limited, VIPColor Technologies Pte Ltd, Colordyne Technologies LLC, Seiko Epson Corporation, HP Inc., Mimaki Engineering Co. Ltd., Konica Minolta Inc. und Bitek Technology Inc. unter anderem.

Lesen Sie unsere neueste Pressemitteilung:

https://www.prnewswire.com/news-releases/heightening-popularity-of-minimal-invasive-surgeries-to-bring-considerable-growth-opportunities-for-the-medical-tubing-packaging-market-across- der-bewertungszeitraum-von-2018-2026-tmr-301252753.html