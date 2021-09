Stammdatenmanagement – Nachfrage- und Verkaufsprognosen, Marktanteil, Marktgröße, Marktführer

Globaler Markt für Stammdatenmanagement: Überblick

Das Stammdatenmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil des Datenmanagements in Organisationen. Ein geeignetes Stammdatenmanagement hilft Benutzern, auf genaue Daten zu Produkten und Kunden zuzugreifen, was Unternehmen die Durchführung von Geschäftsvorgängen weiter erleichtert. Die Revolution des Internets der Dinge (IoT) war entscheidend für das Wachstum des Marktes für das Stammdatenmanagement, da die Verwaltung von Stammdaten zu einem kritischen und wesentlichen Bestandteil des Datenmanagements geworden ist. Das schnelle Wachstum von Online-Geschäften hat die Nachfrage nach Master Data Management-Lösungen weltweit angeheizt. Die schnell wachsende E-Commerce-Branche ist in hohem Maße auf ein genaues Management von Stammdaten angewiesen. Die Umsätze der E-Commerce-Branche sind in den letzten fünf Jahren überschwänglich gewachsen.

Globaler Stammdatenmanagement – Markt wurde geschätzt US $ 6,048.1 Mio in 2019 und wird voraussichtlich erreichen US 20,485.2 Mn $ von 2027, bei einer CAGR von expandierenden 16,5% von 2.019 t o 2027.

Die Integration von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning in das Stammdatenmanagement spielt eine entscheidende Rolle bei der Expansion des Marktes.

Der Markt für Stammdatenmanagement nach Lösungen wurde in Produktdaten, Kundendaten und Multi-Domain-MDM unterteilt. Im Jahr 2015, hatte das Segment Produktdatenlösungen den größten Anteil am Markt für Stammdatenmanagementlösungen. Basierend auf dem Bereitstellungsmodus wird der Markt für das Stammdatenmanagement in On-Premise- und Cloud-Bereitstellung unterteilt. Der Markt für Cloud-Bereitstellung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Der Markt für Stammdatenmanagement ist weiter nach Anwendungen unterteilt in Behörden, BFSI, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Energie und Versorgung, Transport und Logistik, Fertigung, Einzelhandel und andere. Die Menge an Produkt- und Kundendaten, die Branchen verarbeiten müssen, hat deutlich zugenommen. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Gesundheits- und Pharmaindustrie macht das Stammdatenmanagement unerlässlich. Im Regierungs- und BFSI-Bereich ist die Notwendigkeit korrekter Stammdaten von großer Bedeutung. Die Verbreitung falscher Produkt- und Kundendaten in Organisationen kann den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen, wenn auf falsche Daten zugegriffen und diese vom System verarbeitet werden. Daher ist die Notwendigkeit des branchenübergreifenden Einsatzes effizienter Stammdatenmanagementlösungen von entscheidender Bedeutung.

Stammdatenmanagement Markttaxonomie

Der Markt für Stammdatenmanagement ist nach Lösung, Bereitstellungstyp, Unternehmensgröße, Branche und Geografie segmentiert.

Je nach Lösung wurde der Markt für Stammdatenmanagement in Produkt-MDM, Kunden-MDM, Lieferanten-MDM und Multi-Domain-MDM-Lösung unterteilt.

Auf der Grundlage der Bereitstellung wird der globale Markt für Stammdatenmanagement in On-Premise und Cloud-basiert unterteilt.

Nach Branchen ist der Markt für Stammdatenmanagement in Behörden, BFSI, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Energie und Versorgung, Transport und Logistik, Fertigung, Einzelhandel und andere unterteilt.

Globaler Markt für Stammdatenmanagement: Wettbewerbsdynamik

Einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für Umweltgesundheits- und Sicherheitssysteme sind IBM Corporation, Arad Metering Technologies, ABB Ltd, Schneider Electric SA, Evoqua Water Technologies (Siemens), Itron, Inc., Honeywell International, Inc, Emerson Electric Corporation, General Electric Company, ET Water Systems, LLC, i2O Water Ltd, Sensus USA Inc., TaKaDu Ltd.

