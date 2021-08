Sprachbiometrie-Marktanalyse von Top-Herstellern, Endverbrauchern, Nachfrage und Verbrauch bis 2030

Sprachbiometrie-Markt: Überblick

Der zunehmende Bedarf an Präventionssystemen und Betrugserkennungssystemen für Sicherheitsmaßnahmen im Bankensektor ist der Hauptfaktor für das Wachstum des globalen Marktes für Sprachbiometrie. Dies dürfte sich im Prognosezeitraum zwischen 2020 und 2030 aufgrund der zunehmenden Anzahl betrügerischer Aktivitäten insbesondere mit dem Aufkommen der Digitalisierung fortsetzen. Die Sprachbiometrie verwendet eine Mischung verschiedener Komponenten in der Stimme eines Sprechers, um seinen Charakter zu bestätigen. Dieses Arrangement wird von Contact Focus genutzt, um Gäste zu bestätigen und ihren garantierten Charakter kontinuierlich zu überprüfen, was die Anforderung eines Kreuzverhörs durch Contact Focus-Spezialisten beseitigt, Zeit spart und die Kundenerfahrung verbessert.

Holen Sie sich eine exklusive PDF-Beispielkopie dieses Berichts:@ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=7424

Der globale Markt für Sprachbiometrie wird anhand von Komponenten, Typ, Authentifizierungsprozess, Bereitstellungsmodus, Organisationsgröße, Anwendung, vertikal und Region klassifiziert. In Bezug auf Komponenten ist der Markt in Dienstleistungen und Lösungen unterteilt. Der Typsektor ist in passive Sprachbiometrie und aktive Sprachbiometrie unterteilt. In Bezug auf den Authentifizierungsprozess wird der Markt in Mitarbeiterauthentifizierung, mobile Anwendungen, agentenunterstützte und automatisierte IVR unterteilt. Je nach Bereitstellungstyp ist der Markt in Cloud und On-Premises unterteilt. Basierend auf der Organisationsgröße ist der Markt in kleine und mittlere Unternehmen einerseits und große Unternehmen andererseits unterteilt. Gemäß der Klassifizierung nach Anwendung ist der Markt in Workforce Management, Zugangskontrolle, Transaktionsverarbeitung, Risiko-und Notfallmanagement, Betrugserkennung und-prävention, forensische Sprachanalyse und strafrechtliche Ermittlungen, Authentifizierung und Kundenüberprüfung und andere unterteilt.

Der Bericht über den globalen Markt für Sprachbiometrie basiert auf einer qualitativen und quantitativen Analyse und konzentriert sich auf die wichtigsten Wachstumsparameter. Dazu gehören das Fahren, Abstoßen, Herausfordern und Faktoren, die lukrative Wachstumschancen für den Markt schaffen. Darüber hinaus listet der Bericht auch die wichtigsten Trends und jüngsten Innovationen auf, die den Markt in Bezug auf die Wachstumsrate mitgeprägt haben. Die Auswirkungen der neuartigen CORONAVIRUS-Pandemie werden in diesem Bericht ebenfalls erörtert.

Voice-Biometrie-Markt Wettbewerbslandschaft

Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Sprachbiometrie tätig sind, setzen auf Kooperationsvereinbarungen und Joint Ventures, um im allgemeinen Marktwettbewerb die Oberhand zu gewinnen. Darüber hinaus investieren die Spieler auch in Produkteinführungen und Aufstufungen, um höhere Einnahmen für den Marktwettbewerb zu erzielen und dominant zu werden.

Einige der auf diesem Markt tätigen Akteure sind:

AnyVision

Vertrauen Stempel

Element

HYPR

Kaizen Sichere Voiz

ID F & E

Interaktion

Voxta

Uniphore

Phonexie

SCHÖN

QSS-Intuitiven

Für eine vollständige Marktübersicht: Besuchen Sie bitte @ https://www.tmrresearch.com/voice-biometrics-market

Markt für Sprachbiometrie: Trends und Innovationen

Die steigende Nachfrage nach robusten Betrugserkennungs-und-präventionssystemen in den wichtigsten Ländern ist der Hauptfaktor für das Wachstum des globalen Marktes für Sprachbiometrie. Darüber hinaus dürfte die steigende Notwendigkeit, die Kosten für Authentifizierung und Identifizierung zu senken, im Prognosezeitraum zur Expansion dieses Marktes beitragen. Im Gegenteil, das niedrige Budget für Cybersicherheit, das von verschiedenen nationalen Regierungen gewährt wird, kann das Wachstum des Marktes einschränken./ Dies in Verbindung mit den hohen Installationspreisen kann sich auch als weiteres Hindernis für das Wachstum dieses Marktes herausstellen. Trotzdem dürfte das zunehmende Bedürfnis, die Privatsphäre der wachsenden Gesundheitsdaten insbesondere zum Zeitpunkt der COVID19-Pandemie zu schützen, im Prognosezeitraum lukrative Wachstumschancen für den Markt schaffen.

Sprachbiometrie-Markt: Regionale Einblicke

Geographisch, der Markt wurde von Nordamerika wegen der zunehmenden Betonung der erhöhten Sicherheit dominiert für die Zahl der Kriminalitätsraten in den Industrienationen Kanada und den Vereinigten Staaten zu stoppen. Auf der anderen Seite wird erwartet, dass sich der asiatisch-pazifische Markt aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach erhöhter Sicherheit und der zunehmenden Notwendigkeit, Cyberkriminalität in Schwellenländern wie China, Indien, Japan und anderen zu verhindern, als die am schnellsten wachsende Region erweist.

Um mehr über das Inhaltsverzeichnis zu erfahren, können Sie auf @ klicken https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=7424

Über TMR Research:

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen, neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815