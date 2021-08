Solid State Transformer Market – Neueste Industrieforschung und zukünftige Wachstumsaussichten

Laut einem neuen Forschungsbericht von Transparency Market Research (TMR) wird der weltweite Markt für Festkörpertransformatoren bis 2027 voraussichtlich einen Wert von 1.141,0 Mio. USD erreichen und von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 21,7% wachsen , dürfte der Weltmarkt auch in den nächsten Jahren von einer Reihe makroökonomischer und marktspezifischer Faktoren beeinflusst werden. In Bezug auf die Nachfrage wird Europa voraussichtlich weiterhin führend auf dem Weltmarkt sein, wobei der Markt in der Region zwischen 2019 und 2027 mit einer CAGR von 23,4 % wächst.

Steigende Nachfrage nach dem Einsatz in Hochgeschwindigkeitszügen und Hochleistungs-Elektrolokomotiven treibt den globalen Markt für Festkörpertransformatoren an

Der weltweite Markt für Festkörpertransformatoren ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen. Einer der Haupttreiber des Marktes ist die steigende Nachfrage nach SST für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitszügen und Hochleistungs-Elektrolokomotiven. Hochgeschwindigkeitszüge und leistungsstarke Elektrolokomotiven bieten mehrere Vorteile wie größere Transportkapazität, höhere Geschwindigkeit, reduzierte Emissionen und Energieeinsparung. Darüber hinaus verwenden neue Arten von Hochgeschwindigkeits-Traktionsantriebssystemen, die für Hochgeschwindigkeitszüge und Hochleistungs-Elektrolokomotiven erforderlich sind, eine Wechselrichtereinheit, einen Festkörpertransformator, einen Fahrmotor und andere Schlüsselkomponenten, um die Systemeffizienz zu erhöhen. Darüber hinaus sind Halbleitertransformatoren, die in Hochgeschwindigkeits-Traktionsantriebssystemen mit einem Hochleistungs-Hochfrequenz-LLC-Resonanzwandler verwendet werden, nützlich, um Volumen und Gewicht zu reduzieren. SSTs verbessern auch die netzseitige Stromqualität. All diese Vorteile werden voraussichtlich den Einsatz von SST-basierten Traktionssystemen in naher Zukunft erhöhen. Dies wiederum würde den Weltmarkt für Halbleitertransformatoren im Prognosezeitraum antreiben.

Globaler Festkörpertransformator Markt: Berichtsumfang

Der globale Markt für Halbleitertransformatoren wurde in Bezug auf Produkt, Komponente, Anwendung und Region breit segmentiert. Je nach Produkt wurde der Markt in Distributions-SST, Traktions-SST und Power-SST unterteilt. Das SST-Segment für Strom war mit einem Anteil von 42,95 % am Weltmarkt in Bezug auf den Umsatz im Jahr 2018 dominant. Es wird jedoch erwartet, dass das SST-Segment für Traktion im Prognosezeitraum mit der maximalen CAGR von 22,6 % wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Verbreitung von Festkörpertransformatoren im Bereich der Traktionslokomotiven zurückzuführen. In Bezug auf die Komponenten wurde der globale Markt für Halbleitertransformatoren in Wandler, Schalter, Hochfrequenztransformatoren und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Konvertersegment seine Dominanz im Prognosezeitraum fortsetzen wird. Das Segment wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer hohen CAGR von 22,3% wachsen. Je nach Anwendung wurde der Markt in alternative Stromerzeugung, Traktionslokomotiven, Stromverteilung, Aufladung von Elektrofahrzeugen und andere eingeteilt. Unter diesen wird für das Ladesegment von Elektrofahrzeugen ein deutliches Wachstum erwartet, das im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 23,9% zunimmt. Dies ist auf Faktoren wie günstige staatliche Initiativen und Unterstützung, das Problem der globalen Erwärmung und steigende Kraftstoffpreise zurückzuführen. Elektrofahrzeuge bieten Vorteile wie weniger CO Das Ladesegment für Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 23,9% wachsen. Dies ist auf Faktoren wie günstige staatliche Initiativen und Unterstützung, das Problem der globalen Erwärmung und steigende Kraftstoffpreise zurückzuführen. Elektrofahrzeuge bieten Vorteile wie weniger CO Das Ladesegment für Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 23,9% wachsen. Dies ist auf Faktoren wie günstige staatliche Initiativen und Unterstützung, das Problem der globalen Erwärmung und steigende Kraftstoffpreise zurückzuführen. Elektrofahrzeuge bieten Vorteile wie weniger CO 2- Emissionen, niedrige Betriebs- und Wartungskosten und Umweltfreundlichkeit.

Geografisch kann der globale Markt für Festkörpertransformatoren in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt werden. Europa wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den maximalen Anteil am Weltmarkt halten. Der Markt in der Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der maximalen CAGR wachsen. Im Jahr 2018 hatte Europa einen Anteil von 35,79 % am weltweiten Markt für Festkörpertransformatoren. Dies ist auf die hohe Anzahl installierter erneuerbarer Energiequellen und die hohen Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Region zurückzuführen.

Globaler Markt für Halbleitertransformatoren: Wettbewerbsdynamik

Die Forschungsstudie enthält Profile führender Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Festkörpertransformatoren tätig sind. Marktteilnehmer wurden in Bezug auf Attribute wie Unternehmensüberblick, Finanzüberblick, Geschäftsstrategien und jüngste Entwicklungen profiliert. Einige der bekanntesten Akteure auf dem Weltmarkt sind ABB Ltd., Alstom SA, Amantys Limited, Eaton, General Electric Co., Gridbridge, Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Siemens AG und Varentec, Inc. Companies konzentrieren sich auf den Ausbau ihres Geschäfts durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften.

