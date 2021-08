Solar Panel Recycling Management Marktanteil Größe, Umsatzvolumen, Analyse Wachstum bis 2025

Globaler Markt für Solarpanel-Recycling-Management: Überblick

Es wird prognostiziert, dass der globale Markt für das Recycling von Solarmodulen durch die zunehmende Einführung mechanischer Prozesse für ein starkes Wachstum in der Zukunft gestärkt wird. Der mechanische Prozess könnte aufgrund seiner nachgewiesenen Sicherheit und der steigenden Installation von polykristallinen Paneelen einen ansehnlichen Anteil für das Recycling von Solarmodulen gewinnen. Obwohl sich die Lasertechnologie noch in einem aufstrebenden Stadium befindet, wird erwartet, dass der Anteil der Laserprozesse in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird. Der thermische Prozess könnte dagegen etwas hinter dem Wachstumstempo anderer Prozesse zurückbleiben. Mit dem sinkenden Siliziumgehalt in Paneelen wird jedoch erwartet, dass sich die Nachfrage nach thermischen Prozessen amortisiert.

Es wird prognostiziert, dass der globale Markt für das Recycling von Solarmodulen vom Wachstum von Produkten wie polykristallinen Zellen profitieren wird, die sich auf die Einführung sauberer Energie in Industrienationen konzentrieren. Polykristalline Zellen sind bekannt für ihre hohen Batteriespeichereigenschaften und ihren signifikanten Wirkungsgrad. Andere Produkte wie Dünnschicht-Photovoltaikzellen (PV) könnten ebenfalls zum Wachstum des Marktes beitragen, da sie aufgrund ihrer gestiegenen Akzeptanz Vorteile wie längere Haltbarkeit, überlegene Qualität und wirtschaftliche Preise bieten.

Einer der Trends, die sich in der Wettbewerbslandschaft des globalen Marktes für das Recycling von Solarmodulen voraussichtlich fortsetzen werden, ist die Erhöhung der Beteiligung an anderen Unternehmen. Dies könnte mit dem Kauf einer ungefähren Beteiligung von 50,0% an der kanadischen Abfall-zu-Energie-Firma CleanGen durch Sunvault Energy im Jahr 2015 bewiesen werden.

Globaler Markt für Solarpanel-Recycling-Management: Momentaufnahme

Die wachsende Nachfrage nach nachhaltiger Energie hat einen dringenden Bedarf an Sonnenkollektoren geschaffen, da kommerzielle, nichtkommerzielle und industrielle Einheiten den Kopf in Richtung Solarenergie drehen. Dies hat die Nachfrage und Akzeptanz von Sonnenkollektoren in den letzten Jahren erhöht. Darüber hinaus hat die zunehmende Anzahl staatlicher Anreize für die Installation von Sonnenkollektoren zur Nutzung nichtkonventioneller Energiequellen auch die Nachfrage nach Sonnenkollektoren ausgelöst. Die Auswirkungen dieser Faktoren können auch auf Einheiten gesehen werden, die ihre Einrichtungen mit neuen und verbesserten Panels aktualisieren, die mit besserer Technologie kommen und eine höhere Leistung liefern. Dies hat jedoch zu einem dringenden Bedarf an Recycling alter Paneele geführt, um eine effektive Abfallentsorgung zu gewährleisten und die Co2-Emissionen zu reduzieren, was dem globalen Markt für das Recycling von Solarmodulen Auftrieb gibt.

Globaler Markt für Solarpanel-Recycling-Management: Wichtige Trends

Richtlinien wie die 2012 angekündigte Elektro-und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie 2012/19/EU besagen, dass Hersteller von PV-Anlagen die Verantwortung für das Recycling stillgelegter Systeme und deren wirksame Entsorgung übernehmen müssen. Daher wird erwartet, dass ein strenger Regulierungsrahmen für die Installation und Stilllegung von Sonnenkollektoren den Markt für das Recycling-Management in naher Zukunft ankurbeln wird. Darüber hinaus haben wachsende Investitionen zur Verringerung des Deponiedrucks und zur Reduzierung des Co2-Fußabdrucks zum Aufstieg dieses Marktes geführt.

Globaler Markt für Solarpanel-Recycling-Management: Marktpotenzial

Obwohl sich die Solarindustrie in einem aufstrebenden Stadium befindet, nehmen die Hersteller von Komponenten die Verantwortung für das Recycling ernst. Die Hersteller von Solarmodulen haben sich kontinuierlich auf die Bereitstellung verbesserter Versionen konzentriert, da sich die Bedürfnisse und Verbrauchsmuster drastisch verändert haben. Das im Volksmund verwendete Verfahren zum Recycling von Sonnenkollektoren ist ein thermischer Prozess und ein mechanischer Prozess. Hellatron Recycling, ein italienisches Unternehmen, das innovative Recyclinglösungen anbietet, gibt an, dass die Nachfrage nach Sonnenkollektoren im Laufe der Jahre exponentiell wachsen wird. Daher wird es entscheidend sein, mit den Benutzern zusammenzuarbeiten, um an den bestmöglichen Lösungen für das Recycling von Sonnenkollektoren zu arbeiten.

Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf mechanische Prozesse, bei denen die Paneele delaminiert, Glasmaterial geborgen und die Paneele dann in dünnere Streifen geschnitten werden. Der Hauptvorteil des mechanischen Verfahrens ist, dass es frei von Chemikalien ist, was zu einer geringeren Kontamination durch Chemikalien führt. Die Popularität mechanischer Prozesse steigt auch aufgrund ihrer Fähigkeit, Emissionen langfristig zu reduzieren. Das Unternehmen ist marktführend bei der Einhaltung der für die Branche festgelegten WEEE-Normen.

Globaler Markt für Solarpanel-Recycling-Management: Regionale Aussichten

In Bezug auf die Geographie ist der globale Markt für das Recycling von Solarmodulen in Nordamerika, Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika sowie den asiatisch-pazifischen Raum unterteilt. Derzeit ist Nordamerika führend aufgrund des wachsenden Bewusstseins für das Recycling von Solarmodulen in den USA Dieser regionale Markt wird auch von der wachsenden Anzahl von Solarparks in den Regionen angetrieben, die in naher Zukunft modernisiert werden sollen. Die Entwicklungsländer in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum werden voraussichtlich ebenfalls stetig wachsen, da sie in naher Zukunft darauf hinarbeiten, in Bezug auf Energieressourcen unabhängig zu sein.

Die im Bericht genannten Hauptakteure sind:

Die führenden Marktteilnehmer in der globalen solar-panel-recycling-management-Markt sind Envaris, ECS Raffination, REMA PV-Anlagen, Eiki Shoji Ltd, Darfon Electronics Corporation, Chaoqiang Silizium-Material, Rinovasol, PV Recycling, LLC, Suzhou Shangyunda Elektronik, Silcontel, Cellnex Energie, IG Solar Privaten, Reiling Glas Recycling, Canadian Solar und First Solar.

