Smart City-Marktanteil, Erkenntnisse bis 2031

In Bezug auf die Region kann der Smart City-Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt werden

Nordamerika dominierte 2020 den weltweiten Smart City-Markt. Faktoren wie die Präsenz vieler namhafter Technologieanbieter und Gerätehersteller in den USA und die Nutzung neuester Technologien wie Internet of Things (IoT) und künstliche Intelligenz (KI) bei Endnutzern fördert das Wachstum des Smart City-Marktes in der Region Nordamerika.

Der Smart City-Markt in APAC wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen. Kombinierte Initiativen und prominente Mittel verschiedener Regierungen in der Region treiben das Marktwachstum an und erhöhen die Anzahl der Smart City-Projekte. Die schnell wachsenden Volkswirtschaften in der Region erhöhen den Marktanteil. Dies erweitert das Marktwachstum in der APAC-Region und stärkt damit den Smart City-Markt.