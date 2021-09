Smart Advisors Markt Umfassende Umfrage 2025

Globaler Markt für intelligente Berater: Momentaufnahme

Die Nachfrage nach Wealth Advisory ist in den letzten Jahren weltweit deutlich gestiegen, vor allem aufgrund des steigenden Reichtums der wohlhabenden oberen Mittelschicht in Schwellenländern und der erheblichen Zunahme der Anzahl vermögender Einzelpersonen (HNWIs) weltweit. Während sich Finanzberatungsunternehmen auf der ganzen Welt positionieren, um von den enormen Wachstumschancen zu profitieren, haben sich eine Reihe von Herausforderungen ergeben, da die Geschäftsaussichten sehr komplex geworden sind. Der Wettbewerb ist intensiver geworden und die Regulierungsaufsicht hat zugenommen.

Holen Sie sich eine Beispielkopie des Berichts @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=899

Ein enormer Anstieg der Kunden – / Berater-Abwanderung hat den Druck auf die Gewinnmarge verstärkt. In diesem Szenario sind Finanzberatungsunternehmen gezwungen, zu Innovationen überzugehen und Beratern Technologien zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen könnten, besser zu verstehen, zu dienen und auch eine hervorragende Art der Kommunikation mit dem Kunden zu schaffen. Viele Unternehmen haben begonnen, Modi wie mobile, soziale Medien, Datenanalyse und Cloud einzuführen. Smart Advisors-das Konzept der Verwendung von Automatisierung und digitalen Techniken zur signifikanten Verbesserung der Berater-Kunden-Beziehung bietet Anlegern auch ein interessantes Wertversprechen in Bezug auf massive Einsparungen bei einer Reihe von Dienstleistungen.

Es wird erwartet, dass intelligente Berater in den nächsten Jahren eine zunehmende Akzeptanz finden, da Finanzberatungsunternehmen nach Möglichkeiten suchen, die Beratungsleistung effektiver zu gestalten, insbesondere für einen wachsenden Kundenstamm, der hochgradig digital ist, und die Effektivität der herkömmlichen Techniken des direkten Engagements nutzen. Von Versicherungsunternehmen wird erwartet, dass sie intelligente Berater einsetzen, um ein größeres Engagement im Vermögensverwaltungssektor zu erzielen und es den Agenten zu ermöglichen, sich mehr auf Kernaktivitäten wie den Versicherungsverkauf zu konzentrieren.

Globaler Markt für Smart Advisors: Überblick

Der Markt für intelligente Berater wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein phänomenales Wachstum aufweisen. Smart Advisors nutzen die Smart Machine-Technologie, um Anwendungen und Services ein optimales Benutzererlebnis zu bieten. Mit der zunehmenden Einführung des Internets der Dinge (IoT) hat sich der Bedarf an intelligenten Beratern verstärkt, da Maschinen autonom mit anderen Maschinen und Menschen interagieren.

Der Markt für Smart Advisors kann nach Typ, Branchentyp, Bereitstellungstyp, Endbenutzer, Nutzung und Region segmentiert werden. In Bezug auf die Nutzung wird erwartet, dass die mobile Plattform aufgrund der zunehmenden Anzahl mobiler Benutzer und der Umsetzung der BYOD-Richtlinie (Bring your Own Devices) im Unternehmenssektor die höchste Wachstumsrate aufweist. In der Gesundheitsbranche wird der steigende Bedarf an integriertem Patientenmanagement für qualitativ hochwertige End-to-End-Dienstleistungen ein gutes Zeichen für das Wachstum dieses Segments sein.

Nach Bereitstellungstyp hat On-Cloud derzeit den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen. Denn Cloud-basierte Lösungen senken die Vorlaufkosten und machen die Wartung von Servern überflüssig. Von den Endverbrauchern wird erwartet, dass große Unternehmen im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Faktoren wie Kundenbindung und gesteigerte Umsatzgenerierung fördern die Einführung von Smart Advisors-Technologielösungen in großen Unternehmen.

Der Bericht enthält in chronologischer Reihenfolge Fakten und Zahlen, die für den globalen Markt für Smart Advisors relevant sind. Der Bericht analysiert vergangene und aktuelle Wachstumstrends und präsentiert zufriedenstellende Prognosen zu den Wachstumsaussichten dieses Marktes. Die genauen Projektionen, die in diesem Bericht vorgestellt werden, können von den Marktteilnehmern genutzt werden, um innovative Geschäftsstrategien zu entwickeln, um Wachstumschancen in der Zukunft zu nutzen. Unter Verwendung von Standardanalysetools wie Porters Fünf-Kräfte-Analyse und SWOT-Analyse liefert der Forschungsbericht wertvolle Indizes zu Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen des Marktes im Prognosezeitraum von 2017 bis 2025.

TOC des Berichts anfordern @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=899

Globaler Markt für intelligente Berater: Treiber und Einschränkungen

Zu den Hauptfaktoren für den globalen Markt für intelligente Berater gehören die steigende Nachfrage nach intelligenter Kundenbindung, die steigende Nachfrage nach Automatisierung für das Patientenmanagement im Gesundheitswesen und die zunehmende Verbreitung von Websites und mobilen Anwendungen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach integrierten Technologien der nächsten Generation, die zunehmende Verbreitung mobiler Anwendungen und die Entwicklung cloudbasierter Lösungen diesem Markt erhebliche Wachstumschancen bieten.

Faktoren wie mangelndes Bewusstsein aufgrund seiner relativ frühen Präsenz im Lebenszyklus der Technologieakzeptanz, hohe Kosten und Komplexität bei der Bereitstellung und Integration dieser Lösungen sowie mangelndes Fachwissen bremsen jedoch das Wachstum dieses Marktes.

Globaler Markt für Smart Advisors: Regionaler Überblick

Der globale Markt für intelligente Berater kann breit in die regionalen Segmente Nordamerika, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Die regionale Analyse umfasst die Kategorisierung von Typ, Branchen, Endbenutzern, Nutzung und Bereitstellungstyp in die oben genannten regionalen Segmente.

Unter diesen wird erwartet, dass sich der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der unaufhörlichen technologischen Entwicklung in dieser Region erheblich entwickeln wird.

Globaler Markt für Smart Advisors: Wettbewerbsübersicht

Zu den wichtigsten Anbietern für Smart Advisors-Lösungen, die in diesem Bericht vorgestellt werden, gehören IBM Watson, eGain Corporation und Creative Virtual Pvt Ltd., CX Unternehmen, 24/7 Kunde Inc., Nuance Communications Inc. Künstliche Lösungen, Next IT Corporation, Speakoit Inc. und Codebaby. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Produkte, strategische Allianzen, Fusionen und Übernahmen sowie regionale Erweiterungen, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt für intelligente Berater zu verschaffen.

Lesen Sie umfassende Übersicht über Report @ https://www.tmrresearch.com/smart-advisors-market

Über TMR Research:

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen, neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815