Silica Flour Market : Vollständige Analyse Der Wichtigsten Akteure, Wachstum, Chancen , Prognose Bis 2030 | Adwan Chemical Industries Company (Saudi-Arabien), Silica Holdings, Inc. (USA), Sibelo Group (Belgien)

Kieselsäure ist eine Gruppe von Mineralien, die aus Silizium und Sauerstoff bestehen. Kieselsäuremehl ist ein Sandadditiv zum Gießen, das durch Pulverisieren von Quarzsand hergestellt wird. Kieselsäure war während der industriellen Revolution einer der Grundrohstoffe als Feuerfest -, Flussmittel-und Formsand. Kieselsäure wird hauptsächlich beim Zementieren von Bohrlöchern verwendet, um die Zementmatrixfestigkeit zu erhöhen und die Durchlässigkeit des Zements insbesondere bei Hochtemperaturbedingungen zu verringern. Das Wachstum des Marktes für Silica-Mehl ist auf seine Verwendung als abrasiver Reiniger, in Zahnpasta-Scheuerpulver und Metallpolitur zurückzuführen. Es wird erwartet, dass seine Verwendung als Extender in Farben, als Holzfüller und als Bestandteil in Straßenbelagsmischungen die Akzeptanz fördern wird.

Holen Sie sich exklusive PDF-Beispielkopie davon Report:@https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=7387

Wachsende technologische Fortschritte in der Branche können das Wachstum ankurbeln

Technologische Fortschritte wie Nanomaterialien können bei der Formulierung von Zement verwendet werden, um seine Festigkeit und Haltbarkeit zu erhöhen. Ein auf ACS Publications veröffentlichter Forschungsartikel zeigt die Auswirkungen von Nanoclay – und Silica-Mehl auf Zement der Klasse G auf. Gemäß der Forschung reduzierten Nanomaterialien wie Nanosilika und Nanoalumina den Zementrückschritt bei hohen Temperaturen. Nanomaterialien können die Druckfestigkeit und Integrität der Zementhülle verbessern und sind in der Lage, die Flüssigkeitsverluste aus den Zementschlämmen zu kontrollieren und zu reduzieren. Durch Zugabe von Nanomaterialien mit Siliciummehl konnte eine signifikante Verbesserung der Biege-und Druckfestigkeit beobachtet werden. Es wird daher erwartet, dass diese Faktoren den Kieselsäuremehlmarkt im Prognosezeitraum 2021-2031 wachsen lassen.

Verwendung von Silica-Mehl in Kosmetika

Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften von Kieselsäure wie hydrophiler Oberfläche, Vielseitigkeit der Salzchemie für die Oberflächenfunktionalisierung, ihrer Leichtigkeit und relativ geringen Kosten sowie ihrer hervorragenden Bioverträglichkeit ebnet ihre Verwendung in der Kosmetikindustrie den Weg für das Marktwachstum. Die mineralischen Peeling-Partikel aus reiner Kieselsäure sind 100% natürlich und bieten ein Peeling für alle Hauttypen. Silica in Nanoform wird auch für kosmetische Zwecke verwendet, um die Wirksamkeit, Textur und Haltbarkeit verschiedener Produkte zu verbessern. Es ist in der Lage, Saugfähigkeit, Antibackmittel hinzuzufügen und kann bei der Freisetzung von Wirkstoffen im Laufe der Zeit verwendet werden. Obwohl es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Nano-Kieselsäure in Kosmetika gibt, fand der Wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit keinen Beweis dafür, dass Nanosilika in die Haut eindringt.

Alternative für Silica-Mehl kann das Wachstum hemmen

Die Verwendung von Granitabfällen als Alternative zu Kieselsäuremehl bei der Zementierung von Ölbohrlöchern wird laut ACS-Veröffentlichungen untersucht (pubs.acs.org). Gemäß dem Forschungsartikel verbesserte die Konzentration von Granit die elastischen Eigenschaften des Zements geringfügig. Der Austausch von 40% Siliciummehl verbesserte die Druck-und Zugfestigkeit des Zements um 5,7 bzw. Die Verwendung von Granitabfällen reduzierte auch die Zementpermeabilität um 64,7% und die Porosität um 17,9%. Die Verwendung von Granitabfällen beim Zementieren von Ölquellen wurde unter zwei Temperaturbedingungen von 80 und 120 Grad Fahrenheit untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass die rheologischen Eigenschaften des Zements bis zu 20% des Granitabfalls akzeptabel waren. Daher kann seine Nachfrage als Ersatz für Kieselsäuremehl das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern.

Wettbewerbsumfeld

Prominente Akteure auf dem Markt gehören Adwan Chemical Industries Company (Saudi-Arabien), Silica Holdings, Inc. (US), Sibelo Group (Belgien), Sil-Industrie Mineralien (Kanada), AGSCO Corporation (US), United Minen und Mineralien, Euroquarz GmbH, Dänisch Minerals Corporation, B. R. K. Mineralien, Astrazeneca Pharma Limited, Indien, Micamin Exporte, Luoyang Jihe Micro-Silica Fume Co., Ltd., Delmon Group (Saudi-Arabien), Capital Sand Company (USA), Finore Minerals LLP (Indien), Euroquarz GmbH (Deutschland), Fineton Industrial Minerals Ltd. (UK), etc.

Im Februar 2021 kamen Forscher zu dem Schluss, dass Sand aus dem Projekt Suvo Strategic Minerals Nova Silica Sands in Glas verwendet werden kann. Die Testarbeit zeigte die Produktion von Quarzsand zu 99,3% Siliciumdioxid. Der entdeckte Quarzsand ist feinkörnig und für den hochwertigen Kieselsäuremarkt geeignet. Ein Programm von Kaolin and Silica Sand Explorer testete die Tiefenausdehnung von Quarzsanden.

Silica Holdings, ein in den USA ansässiger führender Hersteller von Industriemineralien, gab die Übernahme von Sandbox Enterprises im Jahr 2020 bekannt. Die Akquisition zielt darauf ab, das Logistiknetzwerk von Silica effizienter zu gestalten und die bestehenden Märkte durch Partnerschaften usw. auszubauen. Die Akquisition erfolgt, um die Herausforderungen der Kunden zu bewältigen, die Menge an Proppant zu erhöhen, die sie pro Bohrloch verwenden. Ziel des Unternehmens ist es, die gesamte Lieferkette von Frac-Sand von der Mine bis zum Bohrlochgelände zu verwalten.

Aprinovva, Inc. ein Amyris, Inc., Joint Venture im August 2020 kommerzialisierte die pflanzliche Kieselsäure, die aus Zuckerrohrasche hergestellt wird. Der Inhaltsstoff Biosilica kann in Grundierungen, Cremes, Lotionen verwendet werden. Das Produkt ist nachhaltig und leistungsfähiger und bietet auch eine Alternative zu Mikroplastik. Das kommerzielle Volumen wird voraussichtlich 2021 für Biosilica beginnen. Das Unternehmen möchte die Botschaft verbreiten, dass Materialien und Produkte recycelt und wiederverwendet werden können und niemals verschwendet werden.

Um unglaubliche Rabatte auf diesen Bericht zu erhalten, klicken Sie hier @https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=D&rep_id=7387

Regionale Aussichten

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten, da die Ausgaben der Verbraucher steigen und die Faszination für einen eleganten, luxuriösen Lebensstil zunimmt. Verwendung von Keramik bei der Herstellung von Fliesen, Wasserkabinen, Waschbecken, Küchenarbeitsplatten usw. wird erwartet, um den Markt zu wachsen. Es wird erwartet, dass China aufgrund der Entwicklung und Nachfrage der Öl-und Gas-sowie der Glasfaserindustrie der führende Markt in Asien sein wird. Ein höheres Wachstumspotenzial in Indien und Japan wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum im asiatisch-pazifischen Raum zum Wachstum des Getreidemehlmarktes beitragen.

Präsenz von Automobilsektoren ebnet den Weg für ein deutliches Wachstum in nordamerikanischen Markt. Die Verwendung von Glas und Siliciumdioxid für erneuerbare Energiequellen in Solarzellen und Windkraftanlagen hat ebenfalls zum Anstieg des Marktes für Siliciumdioxid beigetragen. Da die Stromerzeugung durch Solar-und Windturbinen in der nordamerikanischen Region zunimmt, wächst die Nachfrage nach Quarzmehl schließlich. Anstieg der Reifenindustrie aufgrund des wachsenden Automobilsektors, des Verkaufs von Personenkraftwagen und des Einkaufs von Nutzfahrzeugen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Silikamehlen in Reifen steigt.

Europa wird auch in der europäischen Region ein deutliches Wachstum prognostiziert. Seine Verwendung bei der Herstellung von Natriumsilikat für Chemikalien, Reinigungsmittel, Zeolith, Klebstoffe, Korrosionsschutzmaterial usw., dürfte das Marktwachstum anheizen. Der Einstieg der Automobilindustrie in den Bausektor hat den Weg für einen hohen Verbrauch von Natriumsilikat geebnet, was schließlich den Weg für den Verkauf von Siliciummehl ebnen könnte.

Segmentierung

Basierend auf Typ

Quarz

Cristobalite

Basierend auf Endbenutzer

Fiberglas

Gießerei

Glas & Ton

Keramik & feuerfest

Öl Gut Zement

Basierend auf Region

Nordamerika

Asien-Pazifik

Europa

Südamerika

Naher Osten und Afrika

Um mehr über das Inhaltsverzeichnis zu erfahren, können Sie auf @klicken https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=7387

Schlüsselfragen beantwortet​

Welches Segment wird voraussichtlich das Marktwachstum anführen?Das Segment Glasfaser oder Glasanwendung wird voraussichtlich im Prognosezeitraum das Wachstum anführen.

Welche sind die wichtigsten Markttrends, die das Marktwachstum vorantreiben sollen?Produktion von Keramikwaren, Wachstum in der Kosmetikindustrie und technologische Fortschritte usw.

Welche Länder werden den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren?China, USA,

Wer sind die führenden Akteure im Silica-Mehl-Sektor?Adwan Chemical Industries Company (Saudi-Arabien), Silica Holdings, Inc. (USA), Sibelo Group (Belgien), Sil Industrial Minerals (Kanada), AGSCO Corporation (USA), United Mines and Minerals, Euroquarz GmbH usw.

Welches sind die Endverbrauchersegmente von Silica-Mehl?Öl gut Zement,Glasfaser, Gießerei, Glas, Ton, etc.

Über TMR Research:

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen, neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815