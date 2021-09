Siler-Extrakt-Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2025

Markteinführung für Silerextrakte:

Die Saposhnikovia divaricate oder Siler ist ein Kraut und wird in der chinesischen Kräutermedizin im Volksmund als Fang Feng bezeichnet. Es ist ein wichtiger pflanzlicher Inhaltsstoff, der in vielen pflanzlichen Arzneimittelformeln verwendet wird. Der Siler-Wurzel-Extrakt hat verschiedene medizinische Eigenschaften und ist daher seit der Antike in China beliebte Kräutermedizin.

Siler-Extrakt besitzt antioxidative und antiproliferative Eigenschaften. Es ist wirksam bei der Behandlung von Erkältungen und Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen, Schüttelfrost, Durchfall und Zittern. Siler-Extrakt ist auch ein nützliches Mittel gegen Kieferstarre, allgemeine Krämpfe und Tetanus. Silerwurzelextrakt hat eine antimikrobielle Wirkung und hemmt nachweislich Influenzaviren und ist auch bei Nebenhöhlen nützlich. In Anbetracht der verschiedenen Vorteile und medizinischen Eigenschaften ist die Marktnachfrage für Silerextrakt daher höher und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer höheren Wachstumsrate zunehmen.

Marktsegmentierung für Silerextrakte:

Der Siler-Extrakt-Markt wird nach seinen Anwendungen in pharmazeutischen, pflanzlichen Arzneimitteln und in Nahrungsergänzungsmitteln usw. segmentiert. Siler-Extrakt hat sich bei der Heilung von vier Meridianen von Blase, Milz, Lunge und Leber als hilfreich erwiesen. Seine lebenswichtigen Funktionen sind schmerzlindernd, indem es Feuchtigkeit entfernt, Juckreiz lindert und bei Spasmolyse wirksam ist. Daher ist die Marktnachfrage aus der Pharma- und Kräutermedizinindustrie höher und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen. Der Markt für pflanzliche Arzneimittel wächst stärker, was wiederum die Marktnachfrage nach Siler-Extrakt ankurbeln wird.

Der Siler-Extrakt-Markt wird auf der Grundlage der auf dem Markt als Flüssigkeit und Pulverform erhältlichen Produktform weiter segmentiert, Pulver wird auch in Kapselform verkauft. Die unterschiedliche Form wird für unterschiedliche Anwendungen und Zwecke verwendet.

Der Siler-Extrakt-Markt ist auch nach Regionen unterteilt, darunter Nordamerika, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika, Europa und Asien-Pazifik. China ist der größte Produzent von Siler-Extrakt, gefolgt von Japan, von den regionalen Märkten im asiatisch-pazifischen Raum, daher ist Asien-Pazifik der wichtigste Exportmarkt für Siler-Extrakt in die Welt. Da China jedoch traditionell als Kräutermedizin verwendet wird, wird ein Großteil der Produktion zu verschiedenen pflanzlichen und pharmazeutischen Präparaten verarbeitet.

Markttreiber für Siler-Extrakt:

Siler-Extrakt weist aufgrund seiner verschiedenen Verwendungen bei der Behandlung verschiedener Krankheitszustände eine hohe Marktnachfrage aus pharmazeutischen Marktsegmenten auf. Es ist nützlich bei der Behandlung von Tetanus, Zittern der Hände und Füße, schmerzhaftem Durchfall mit hellem Blut im Stuhl, Migräne, es kann helfen, Arsenvergiftungen usw. zu bekämpfen medizinische Formeln für die Behandlung von Krankheiten formuliert werden können, so dass die Marktnachfrage aus dem Segment der Kräutermedizin kontinuierlich wächst.

Siler-Extrakt enthält Nährstoffe, darunter Beta-Sitosterol, ätherisches Öl und Mannitol usw. Beta-Sitosterol ist ein Pflanzensterol, das bei der Senkung des Cholesterinspiegels nützlich ist. Daher wird erwartet, dass die Marktnachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln im Prognosezeitraum erheblich zunehmen wird.

Angesichts der verschiedenen gesundheitlichen Vorteile von Siler-Extrakten, die die Anziehungskraft von Forschern und verschiedenen pharmazeutischen Industrien steigern, investieren sie in Forschung und Entwicklung für Siler-Extrakt-Produkte und -Medikamente, was wiederum die Marktnachfrage nach Extrakten ankurbelt. Die zunehmende Popularität von Kräutermedizin und die Verlagerung der Verbraucherpräferenzen in Richtung Kräuter- und Naturmedizin sind ein weiterer Faktor, der das Wachstum des globalen Marktes für Silerextrakte im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben wird.

Hauptakteure des Siler-Extrakt-Marktes:

Hauptakteure auf dem Siler-Extrakt-Markt sind Hawaii Pharma, Changsha Vigorous-tech Co., Ltd, Hunan Nutramax Inc., Hill Pharmaceutical Co., Ltd., Hunan Sunshine Bio-Tech Co., Ltd. , Shaanxi Xinya Biotechnology Co. Ltd. In Anbetracht der ständig wachsenden Marktnachfrage nach Siler-Extrakt weltweit wird erwartet, dass verschiedene neue Markteintritte im Prognosezeitraum die kommenden Gelegenheiten ergreifen werden.

