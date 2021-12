Short Read Sequencing Market Zukünftiger technologischer Fortschritt und Wachstumsanalyse bis 2028

Es wird erwartet, dass der Markt für Short-Read-Sequenzierung im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 ein Marktwachstum von 11,40% verzeichnen und bis 2028 den Wert von USD 54,90 erreichen wird. Der Marktforschungsbericht von Data Bridge zum Short Read Sequencing-Markt bietet Analysen und Einblicke in die verschiedenen Faktoren, die im Prognosezeitraum voraussichtlich vorherrschen werden, und bietet gleichzeitig deren Auswirkungen auf das Wachstum des Marktes. Die raschen Fortschritte im Gesundheitssektor weltweit eskaliert das Wachstum der Short-Read-Sequenzierung Markt.

Die kurze Lesesequenzierung bezieht sich auf eine der Sequenzierungstechnologien, bei der mehrere DNA-Stränge durch massive Parallelisierung sequenziert werden können. Sie sind bekannt für Vorteile wie hohe Genauigkeit und Geschwindigkeit, niedrige Kosten und präzise Ergebnisse. Es wird unter anderem für die Ausführung verschiedener Anwendungen wie Onkologiestudien, Forensik, Biomarkerentdeckung und personalisierte Medizin verwendet.

Wichtige Marktteilnehmer, die in diesem Bericht erwähnt werden:

Thermo Fisher Scientific Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Illumina, Inc, GENEWIZ, GenScript. 10x Genomics., Macrogen Inc., QIAGEN, Agilent Technologies, Inc. BGI, Fasteris, General Electric

Marktanalyse und Insights: Globaler Short Read Sequencing Markt

Der Anstieg der Prävalenz genetischer Störungen auf der ganzen Welt ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für Kurzlesesequenzierung. Die steigende Nachfrage nach personalisierter Medizin und begleitender Diagnostik sowie die Einführung von Sequenzierungstechnologien für begleitende Diagnostik durch das Aufkommen gezielter Krebstherapeutika beschleunigen das Marktwachstum. Die zunehmende Verwendung von Verbrauchsmaterialien in einer Vielzahl von Verfahren wie DNA-Sequenzierung und RNA-Sequenzierung und die hohe Nachfrage nach Kurzlesesequenzierung, die unter anderem Vorteile wie Erschwinglichkeit, gleichzeitige Erkennung von Sequenzen, hohe Genauigkeit und Basismodifikationen bietet, beeinflussen den Markt weiter. Darüber hinaus wirken sich die Zunahme der Bevölkerung, die zunehmende Besorgnis über genetische Krankheiten, die Expansion von Pharma- und Biotechnologieunternehmen und die verbesserte Gesundheitsinfrastruktur positiv auf den Markt für kurzfristige Sequenzierungen aus. Darüber hinaus bietet der Einsatz fortschrittlicher genetischer Behandlungen den Marktteilnehmern im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 eine gewinnbringende Gelegenheit.

Andererseits dürften hohe Kosten im Zusammenhang mit den Maschinen und Schwierigkeiten mit dem Algorithmus das Marktwachstum behindern. Der Mangel an ausgebildeten Fachkräften wird voraussichtlich den Markt für Short Read Sequencing im Prognosezeitraum 2021-2028 in Frage stellen.

Short Read Sequencing Markt Länderebene Analyse:

Der Markt für Short Read Sequencing ist nach Produkttyp, Anwendung und Endbenutzer segmentiert.

Die Länder in der Kurz-Read-Sequenzierung-Markt-report sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Rest von Europa, in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest der Region Asien-Pazifik (APAC) in der Region Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, U. A. E, Süd-Afrika, ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrika (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Rest Südamerikas als Teil von Südamerika.

Wettbewerbslandschaft und Analyse des Marktanteils von Short Read Sequencing:

Die kurze lesen Sequenzierung Markt Wettbewerbslandschaft bietet Details von Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Markt für Short Read Sequencing.

Inhaltsverzeichnis –

Globale Short Read Sequencing Marktgröße, Status und Prognose 2028

1 Zusammenfassung des Marktes

2 Hersteller Profile

3 Global Short Read Sequencing Umsatz, Gesamtumsatz, Marktanteil und Wettbewerb nach Hersteller

4 Globale Short Read Sequencing Marktanalyse durch zahlreiche Regionen

5 Nordamerika Kurze Lesesequenzierung nach Ländern

6. Kurze Lesesequenzierung nach Ländern

7 Asien-Pazifik-Kurzlesesequenzierung nach Ländern

8 Südamerika Kurze Lesesequenzierung nach Ländern

9 Kurze Lesesequenzierung im Nahen Osten und Afrika nach Ländern

10 Globale Short Read Sequencing Marktphase nach Sorten

11 Globale Short Read Sequencing Marktphase nach Anwendungen

12 Short-Read-Sequenzierung-Markt Prognose

13 Vertriebskanal, Distributoren, Händler und Händler

14 Analyseergebnisse und Schlussfolgerung

15 Anhang

