Sheet Molding Compound, Bulk Molding Compound-Markt-Report : Aktuelle Szenario ,Umfang, Treiber und Trends , Prognose bis 2025 | Menzolit GmbH, IDI Composite International, Showa Denko K. K

Sheet Molding Compound und Bulk Molding Compound Markt-Snapshot

Aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer Langlebigkeit werden Massenform-und Blechformmassen von Herstellern und führenden Akteuren bevorzugt. Im Mercedes-AMG GT C Roadster wird beispielsweise ein leichter SMC bevorzugt. Und in Lexus sah das Jahr 2018 die Verwendung von Glasplattenformmasse, um Gewichtsprobleme zu reduzieren.

Diese Faktoren werden auch dazu führen, dass der globale Markt für Formmassen und Massenformmassen eine stetige CAGR (jährliche Wachstumsrate) aufweist, was den Marktteilnehmern große Chancen bietet, das Beste daraus zu machen.

Einige der Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen werden, werden unten erwähnt:

Bis 2030 wird ein Anstieg des Bauvolumens um bis zu 85% zu beobachten sein. Und mit dem Bau ist auch die Stromerzeugung erforderlich. Und beide Branchen tragen zum Wachstum des globalen Marktes für Formmassen und Massenformmassen bei. Der Wert, den diese Bauvolumina für den Markt schaffen werden, kann auf USD 15.5 Billionen festgelegt werden. Erwähnenswert ist auch, dass Indien, China und die USA 57% des Anteils halten werden.

Weltweit ist ein deutlicher Anstieg der verfügbaren Einkommen zu verzeichnen, insbesondere in Schwellenländern mit robuster Wirtschaftsleistung. Und wenn sich der Lebensstandard verbessert, werden die Menschen nach Automobilen verlangen, und dies wird zu einem Anstieg der Nachfrage nach Formmasse und Massenformmasse führen. Es ist ein natürliches Ergebnis der Verbesserung des Lebensstandards und wird den Markt auf einen hohen Wachstumskurs bringen.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Blechformmassen und Massenformmassen mit der Einführung von hochwertigen, leichten und haltbareren Massenformmassen und Blechformmassen voranschreitet. Aufgrund ihrer höheren Leitungsdurchsätze und geringeren Produktionskosten werden diese Compounds zunehmend von mehreren führenden Herstellern bevorzugt. Da immer mehr fortschrittliche Automobile und Luxusmarken SMC-Komponenten (Sheet Molding Compound) einsetzen, verspricht der Markt für Sheet Molding Compound und Bulk Molding Compound erhebliche Wachstumschancen.

So verfügt beispielsweise der Mercedes-AMG GT C Roadster über einen leichten Kofferraumdeckel aus Aluminium. In ähnlicher Weise setzt der 2018 Lexus LC 500 Glasplattenformmasse ein, um das Gewicht einzudämmen. Die Innenverkleidungen des Kofferraums und der Türen des Fahrzeugs bestehen aus CRFP-Blechformmasse.

Mehrere prominente Marktteilnehmer haben ihre Augen auf die globale Präsenz gerichtet, für die sie ihre Kapazitäten durch neue Produktionsstätten in neuen Regionen erweitert haben. Zum Beispiel, im März 2017, Jushi Group, Ltd. gab seine Pläne bekannt, bis zur zweiten Jahreshälfte 2017 eine Produktionsstätte in Suez, Ägypten, einzurichten. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Produktportfolio um SMC Class A-und BMC Chopped Stränge erweitert. Eine weitere führende Firma, A. Schulman, Inc. gab im Oktober 2016 seine Absicht bekannt, die Compoundierkapazität durch die Hinzufügung eines neuen Produktionsstandorts für Blechformmassen in Deutschland zu erweitern. Eine weitere neue Lagereinrichtung in Slowenien wird den Anforderungen des europäischen Kundenstamms gerecht.

Globaler Markt für Blechformmassen und Massenformmassen: Überblick

Sheet Molding Compound (SMC) ist ein gebrauchsfertiger, glasfasergeschützter Polymermatrix-Verbundwerkstoff, der in verschiedenen modernen Anwendungen Verwendung findet. Dies liegt daran, dass es in komplexe Formen geformt werden kann. Bulk Molding Compound (BMC) hingegen ist eine Verschmelzung von geschnittenen Glassträngen und Harz, die in Bulks oder Stämmen geliefert wird. BMC eignet sich entweder für Kompression oder Spritzguss. Einige der Endverbraucherindustrien, die SMCs und BMCs verwenden, sind Elektro -, Automobil -, Transport -, Luft-und Raumfahrt -, Bau -, Schiffs-und Verbraucherindustrien.

Rohstoffe, die bei der Herstellung von SMC und BMC verwendet werden, sind Harze und Fasern. Abhängig von der Art der Faser kann der Markt in Glasfaser und Kohlefaser unterteilt werden. Derzeit ist Glasfaser auf dem globalen Markt für Blechformmassen und Massenformmassen weit verbreitet. Je nach Harztyp kann der Markt in Polyester, Vinylester und andere unterteilt werden. Die Glasfaser ist das dominierende Segment auf dem globalen Markt für Blechformmassen und Massenformmassen.

Ein Bericht von TMR Research vermittelt wesentliche Informationen über den globalen Markt für Sheet Molding Compound und Bulk Molding Compound, die auch als Duroplast-Compounds bezeichnet werden. Es liefert eine detaillierte Analyse der verschiedenen Faktoren, die das Wachstum des Marktes in naher Zukunft fördern oder behindern, und liefert auch Informationen über die wichtigen Marktteilnehmer.

Globaler Markt für Blechformmassen und Massenformmassen: Treiber und Trends

Sheet molding compound, bulk molding compounds sind leicht und dennoch stark. Sie sind feuer -, korrosions-und schmutzabweisend und weisen eine hervorragende elektrische Isolierung auf. Aufgrund so vieler einzigartiger wahrgenommener Vorteile werden SMC und BMC traditionellen Materialien wie Stahl, Eisen und Aluminium vorgezogen. Sie werden zunehmend im aufstrebenden Automobilsektor eingesetzt. Blechformmassen werden beispielsweise in Motorhauben, Motorhauben, Frontend, Decklidern und Spoilern in Automobilen verwendet. Massenformmassen werden auch in verschiedenen Automobilteilen verwendet, nämlich Ventildeckeln, Zündungsteilen und Scheinwerferauskleidungen. In den kommenden Jahren wird die weltweit wachsende Urbanisierung, die zu einem raschen Verkauf von Fahrzeugen, insbesondere von kraftstoffsparenden Fahrzeugen, führt, den Markt erheblich antreiben.

Weitere Faktoren, die dem globalen Markt für Blechformmassen und Massenformmassen zugute kommen, sind die zunehmende Automatisierung, die Integration der gesamten Wertschöpfungskette der Prozessindustrien und der schnelle technologische Fortschritt.

Globaler Markt für Blechformmassen und Massenformmassen: Regionale Aussichten

Gegenwärtig hat der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der robusten Nachfrage nach Automobilen und der raschen Industrialisierung in der Region einen Einfluss auf den globalen Markt für Blechformmassen und Massenformmassen. Die gleichen Faktoren sollen den Markt in naher Zukunft weiter antreiben. Tatsächlich soll der asiatisch-pazifische Raum, der von China angetrieben wird, in den kommenden Jahren alle anderen wichtigen geografischen Segmente hinsichtlich der Wachstumsrate übertreffen. Die Präsenz einer großen Anzahl von Elektro-und Automobilherstellern, die auf geringere Rohstoffpreise zurückzuführen ist, hat China zu einem Schlüsselakteur im asiatisch-pazifischen Raum gemacht. Es ist ein führender Hersteller und Verbraucher von SMC und BMC in der Region.

Europa und Asien-Pazifik auf dem globalen Markt für Blechformmassen und Massenformmassen. Es folgt Nordamerika, das von den USA angetrieben wird – der Hauptbeitrag zu seinem Wachstum.

Im Bericht genannte Unternehmen

Um eine eingehende Einschätzung des Wettbewerbs auf dem globalen Markt für Blechformmassen und Massenformmassen zu geben, werden in dem Bericht Unternehmen wie Menzolit GmbH, IDI Composite International, Showa Denko K. K. und Citadel Plastics Holding Inc.vorgestellt. Continental Structural Plastics Inc., Polynt S. P. A, Core Molding Technologies Inc. und Royal Tencate.

