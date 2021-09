Sheabutter-Markt – Globaler Branchenbericht, 2028

Mit der unzähligen Verwendung von Sheabutter hauptsächlich im Lebensmittel- und Kosmetiksektor wird der Sheabuttermarkt im Prognosezeitraum zwischen 2018 und 2028 voraussichtlich rasant wachsen, sagt Transparency Market Research (TMR) in einer seiner jüngsten Marktpublikationen.

Sheabutter gilt als Super-Zutat für moderne Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, die für das enorme Wachstum des Sheabutter-Marktes verantwortlich sind, sagt ein TMR-Analyst. Aus den Kernen der Shea-Frucht gewonnen, findet Sheabutter breite Anwendung für Gesundheits- und Schönheitsprodukte wie hautberuhigende und heilende Produkte.

Darüber hinaus ist die stark gestiegene Nachfrage nach Kosmetikprodukten aus natürlichen Quellen ein weiterer wichtiger Faktor, der den Sheabutter-Markt ankurbelt. Menschen bevorzugen heute rein natürliche Kosmetikprodukte, die langfristige negative Auswirkungen chemischer Kosmetika haben. Naturkosmetikprodukte wie die von Sheabutter sind meist für alle Hauttypen geeignet und haben praktisch keine Nebenwirkungen auf der Haut. Aus diesen Gründen hält Sheabutter-Kosmetik trotz ihrer hohen Kosten Einzug in die Beauty-Kits von Männern und Frauen. Dies ist ein Schlüsselfaktor für den Sheabutter-Markt.

Substitution von Kakao für Backwaren, Lebensmittelsektor, um akzentuierten Anteil

Die Lebensmittelindustrie ist ein weiterer wichtiger Endverbraucher von Sheabutter. Sheabutter findet Verwendung in Backwaren, wobei sie hauptsächlich als Ersatz für Pflanzenöle für Pralinen und Süßwaren verwendet wird. Daneben findet Sheabutter zunehmend als Kakaoersatz Verwendung. Diese zunehmende Verwendung von Sheabutter führt zu einem Wachstum des Sheabuttermarktes.

Im pharmazeutischen Bereich findet Sheabutter als Grundstoff für pharmazeutische Formulierungen Verwendung. Die Verfügbarkeit von Sheabutter in verschiedenen Qualitäten ist ein weiterer Schlüsselfaktor für den erweiterten Einsatz. Insgesamt stärkt dies das Wachstum des Sheabutter-Marktes.

Die Nachfrage nach Sheabutter wird weiter steigen, da sie umfangreiche Anwendungen in florierenden Endverbraucherindustrien findet. Dies bestätigt das Wachstum des Sheabutter-Marktes von 5,2 % zwischen 2018 und 2028, fügt der TMR-Bericht hinzu.

Der Sheabutter-Markt wird nach Art, Sorte, Endverwendung und Region klassifiziert. Schlüsselsegmente des Sheabutter-Marktes nach Endverbrauch sind die Lebensmittelverarbeitung, Pharmazeutika, Kosmetika und Körperpflege sowie der Einzelhandel. Unter ihnen sind die Befehlshaber des Kosmetik- und Körperpflegesegments am gesamten Sheabuttermarkt beteiligt. Kosmetik und Körperpflege machten im Jahr 2018 satte 52,9% des Sheabutter-Marktes aus, heißt es in dem TMR-Bericht. Die breite Verwendung von Sheabutter in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten ist auf die hohe Zusammensetzung von Palmitinsäure, Stearinsäure und nicht verseifbaren Arachidon-Fettsäuren zurückzuführen, die der Haut glättende, feuchtigkeitsspendende und entzündungshemmende Eigenschaften verleihen.

Angetrieben durch Ausgaben in den USA bleibt Nordamerika führend

Nordamerika weist eine erhebliche Nachfrage nach Sheabutter über Kosmetik- und Körperpflegeprodukte auf. Die hohe Kaufkraft des Einzelnen und die Vorliebe für Körperpflegeprodukte aus natürlichen Quellen machen die USA zu einem wichtigen Verbraucher von Sheabutter. Dies fördert das Wachstum des nordamerikanischen Sheabutter-Marktes.

Unterdessen entwickelt sich der asiatisch-pazifische Raum zu einem wichtigen Verbraucher von Sheabutter. Der enorme Anstieg des verfügbaren Einkommens und die steigenden Ausgaben für Schönheitsprodukte, um an allen Fronten wettbewerbsfähig zu bleiben, führen zu einer wachsenden Nachfrage nach Sheabutter in Entwicklungsländern.

