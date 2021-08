Service-Markt für Rechenzentren Detaillierte Analyse und Prognose 2017-2025

Globaler Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren: Momentaufnahme

Der globale Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren verzeichnet einen deutlichen Anstieg seiner Bewertung, da zunehmend Supportdienste innerhalb eines Rechenzentrums entwickelt werden müssen, die für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäß funktionierenden Datenspeichers erforderlich sind. Jede Ausfallzeit im Rechenzentrum oder jede minimale Unterbrechung kann zu massiven Verlusten für das Unternehmen führen. Für den effektiven Betrieb von Rechenzentrumseinrichtungen sind mehrere Rechenzentrumsdienste erforderlich, z. B. Schulung und Entwicklung, Installation und Bereitstellung, Design und Beratung, professionelle Dienstleistungen sowie Wartung und Support.

Mit der zunehmenden Akzeptanz dieser Dienste steigt das Wachstum dieses Marktes erheblich, da Unternehmen zunehmend Rechenzentrumsdienste in Anspruch nehmen, um eine unterbrechungsfreie Funktion des Rechenzentrums sowie eine maximale Betriebszeit sicherzustellen. Abgesehen davon fördern der Anstieg der Ausgaben für Rechenzentrumstechnologie, die Zunahme der Rechenzentrumskomplexitäten und der zunehmende Bedarf an einer Reduzierung von Opex und Capex das Wachstum dieses Marktes erheblich.

Obwohl die Zukunft dieses Marktes gut aussieht, kann es in naher Zukunft zu Herausforderungen aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Dienstleistungen von Drittanbietern bei Unternehmen kommen. Der exponentielle Anstieg des Datenverkehrs in Rechenzentren und der Anstieg der Anzahl von IoT-Geräten in Unternehmen werden jedoch den Druck auf die Marktteilnehmer normalisieren und in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Wachstum dieses Marktes führen. Cloud-Anbieter, Colocation-Anbieter und Unternehmen haben sich zu den weltweit führenden Endnutzern der Dienste für Rechenzentren entwickelt.

Globaler Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren: Überblick

Der globale Dienstleistungsmarkt für Daten dreht sich um die kollektive Notwendigkeit, Support-Services innerhalb eines Rechenzentrums zu schaffen, um einen ordnungsgemäß funktionierenden Datenspeicher oder ein Repository aufrechtzuerhalten. Rechenzentrumsdienste können auch bei der hochorganisierten Verwaltung von Daten und deren Verteilung an die relevanten Kanäle hilfreich sein. Am häufigsten liegen Rechenzentrumsdienste in den Kategorien Software, Hardware, Prozesse und Arbeitskräfte. Rechenzentrumsdienste werden grob getrennt, je nachdem, ob sie für ein Rechenzentrum bereitgestellt werden oder ob es sich um Dienste handelt, die von einem Rechenzentrum bereitgestellt werden.

Die häufigsten Arten von Dienstleistungen, die auf dem globalen Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren angeboten werden, umfassen Support, technische Beratung, Finanzierungsunterstützung, technische Schulungen, Anwendungen und Outsourcing.

Globaler Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren: Wichtige Trends

Einer der Hauptgründe für die Verbreitung des globalen Dienstleistungsmarktes für Rechenzentren ist derzeit die starke Nachfrage nach IT als Sicherheitsmaßnahme gegen die Beendigung des Datenstroms. Ausfallzeiten jeglicher Art können für den Zweck und die Funktion eines Rechenzentrums äußerst nachteilig sein. Der globale Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren ist eine positive Maßnahme, die Unternehmen ergreifen können, wenn sie ihre Rechenzentren schützen und sicherstellen, dass sie jederzeit funktionieren. Daher ist die Sicherstellung der maximal möglichen Verfügbarkeit der führende Treiber für den globalen Servicemarkt für Rechenzentren.

Der globale Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren wird jedoch auch durch die hohe Verbreitung dieser Dienste als Drittanbieter eingeschränkt. Sie erfordern ein sehr hohes Maß an Vertrauen bei Kundenunternehmen, um ihre Rechenzentren für sie zu verwalten, was zu Problemen bei langfristigen Verträgen führen kann.

Globaler Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren: Marktpotenzial

Auf dem globalen Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren gibt es trotz der langsam sinkenden Zahl von Rechenzentren von Drittanbietern immer noch positives Potenzial. Das Aufkommen von Cloud Computing hat es für herkömmliche Rechenzentren zu einer kniffligen Angelegenheit gemacht, in Kontinuität zu arbeiten, da sich immer mehr Unternehmen und Unternehmen für den Cloud-Weg entscheiden. Organisationen suchen nach Lösungen, die zunehmend industrialisiert und minimalistisch sind.

Gleichzeitig könnten Allianzen und Fusionen Unternehmen dabei helfen, innovative Lösungen auf dem globalen Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist die kürzlich von Huawei und Colt Data Center Services angekündigte Partnerschaft beim Aufbau von Cloud-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Das Unternehmen konzentriert sich weitgehend auf die Schaffung kostengünstiger und dynamischer Rechenzentrumsinfrastrukturen inmitten der Welle von Cloud-Daten.

Globaler Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren: Regionaler Ausblick

Die Schlüsselregionen auf dem globalen Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren zum Zwecke der Marktsegregation sind Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, die MEA und Lateinamerika. Der Markt wird in Nordamerika in den kommenden Jahren aufgrund einer hoch entwickelten und abhängigen IT-Infrastruktur stark sein. In der Zwischenzeit steigt die Nachfrage nach Rechenzentrumsdiensten im asiatisch-pazifischen Raum dank einer boomenden IT-Umgebung und der Verbesserung der industriellen Infrastruktur rasant an.

Globaler Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren: Wettbewerbsanalyse

Zu den führenden Unternehmen auf dem globalen Dienstleistungsmarkt für Rechenzentren gehörten bisher HPE, Schneider Electric SE, IBM, Dell, Inc. Cisco Systems, Inc., Vertiv Co. Fujitsu Ltd., Equinix, Inc. Hitachi Ltd. und Huawei Technologies Co. Ltd. Mehrere Anbieter schaffen sich durch Angebote, die darauf abzielen, den CAPEX und den OPEX eines Kunden zu reduzieren, mehrere Möglichkeiten.

