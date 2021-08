Service Integration und Management Markt Globale Prognosen upto2017-2025

Globaler Dienstleistungsintegrations-und Managementmarkt: Momentaufnahme

Es wird erwartet, dass der Markt für globale Serviceintegration und-management (SIAM) mit der Realisierung des potenziellen Aufstiegs des Ökosystems mit mehreren Anbietern und der Kosteneffizienz verschiedener von Anbietern angebotener Modelle an Bedeutung gewinnt. Es könnte eine hohe Nachfrage nach SIAM-Lösungen von großen Organisationen geben, da sie sich weiterhin darauf konzentrieren, ihren Kunden eine verbesserte Servicequalität anzubieten und gleichzeitig eine gute Beziehung zu Lieferanten aufzubauen. Von der verarbeitenden Industrie wird erwartet, dass sie den Akteuren Geschäftsmöglichkeiten bietet, die Geld spinnen, da sie in Bezug auf den Anteil eine führende Position auf dem Markt einnehmen könnte.

Es wird prognostiziert, dass Verbraucher in der Fertigungsindustrie in der Regel von der Fähigkeit von SIAM-Lösungen angezogen werden, Kosten zu optimieren, das Betriebskapital zu verbessern und die Prozesseffizienz zu verbessern. Die Service-Integration zwingt die Hersteller, ihren Mitbewerbern mit ständiger Verbesserung ihrer Service-und Produktqualität voraus zu sein, indem sie Best Practices anwenden. In der gesamten Wertschöpfungskette der Fertigung könnten die Erstellungs-und Betriebskosten von Unternehmenssystemen durch den Einsatz von Serviceintegration deutlich gesenkt werden.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Akzeptanz von IT-Diensten und-Technologien in der Fertigungsindustrie zunimmt, da die Leistung der Anlagen maximiert, Verbesserungen durch bessere Geschäftsinformationen sichergestellt und Lieferketten rationalisiert werden müssen. Einer der jüngsten Trends auf dem globalen SIAM-Markt ist die zunehmende Akzeptanz von Governance -, Risiko-und Compliance-Managementlösungen (GRC). Infolgedessen sind mehrere SIAM-Anbieter gezwungen, End-to-End-Support für automatisierte Geschäftsanwendungssteuerungen und branchenübergreifende GRC-Prozesse anzubieten

Globaler Dienstleistungsintegrations-und Managementmarkt: Überblick

Der ständige Anstieg der Geschäftsanforderungen und der harte Wettbewerb verpflichten Unternehmen, neue Dienstleistungen und innovative Leistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Aufgrund dieser Anforderungen erleben IT-fähige Dienste eine signifikante Veränderung der Outsourcing-Trends. Da Unternehmen zunehmend an einer Multi-Vendor-Service-Sourcing-Strategie festhalten, bringt die gestiegene Anzahl von Lieferanten neue Herausforderungen mit sich. Service-Integrations-und Managementlösungen ermöglichen es Unternehmen, die Dienstleistungen von mehreren Anbietern beziehen, wesentliche Geschäftsdaten in Bezug auf mehrere Lieferanten effektiv zu verwalten und den optimalen Mix aus Standardisierung, Flexibilität und Innovation bereitzustellen.

Globaler Dienstleistungsintegrations-und Managementmarkt: Trends und Chancen

Die zunehmende Bevorzugung von mittelständischen, kleinen und großen Unternehmen für Multi-Vendor-Service-Sourcing-Strategien ist einer der Schlüsselfaktoren für die zunehmende Akzeptanz von Service-Integration und Management-Lösungen auf der ganzen Welt. Die immer komplexer werdende Technologielandschaft, die steigende Nachfrage nach Geschäftspraktiken mit schnellen Ergebnissen, die Integration von Diensten der nächsten Generation in Geschäftsmodelle und der Kostendruck machen die Implementierung der SIAM-Strategie ebenfalls erfolgskritisch. SIAM-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Skalierbarkeit bei der Bereitstellung zu erreichen, ohne sich mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die Verwaltung des Dienstleistungsportfolios auseinandersetzen zu müssen, insbesondere wenn Unternehmen sich globalisieren und danach streben, unerforschte regionale Gebiete zu erreichen.

Globaler Dienstleistungsintegrations-und Managementmarkt: Marktpotenzial

Service-Integration und Management-Modelle gibt es schon seit langer Zeit, aber gewinnen derzeit immer mehr an Bedeutung, da Unternehmen mit den Herausforderungen der Transformation vom Modell der Beschaffung von Dienstleistungen von einem einzigen oder einer kleinen Anzahl von Anbietern zu Dienstleistungen von einer großen Anzahl kleiner Anbieter umgehen. Wenn die Dienste komplexer oder kritischer werden, vertieft sich auch der Grad der Service-Integration. Die Geschäftswelt setzt derzeit auf Cloud Computing, und da immer mehr Unternehmen auf Cloud-Dienste angewiesen sind, wird die Nachfrage nach Service-Integrations-und Managementlösungen steigen.

Unternehmen geben riesige Summen für interne und externe IT-Dienstleistungen aus. Allerdings beherrscht nur ein kleiner Prozentsatz der Unternehmen ihren Sourcing-Ansatz und ein großer Prozentsatz muss sein Kompetenzniveau verbessern, um Multi-Sourcing erfolgreich zu managen. Somit ist das Szenario für SIAM in naher Zukunft vielversprechend.

Globaler Dienstleistungsintegrations-und Managementmarkt: Regionale Analyse

In den nächsten Jahren dürften Asien-Pazifik und Europa die treibenden Kräfte des globalen Dienstleistungsintegrations-und-managementmarktes sein. Die entwickelten Volkswirtschaften in Nordamerika und Europa sind derzeit die führenden Verbrauchermärkte für Service-Integration und Management-Lösungen und-tools. Das Vorhandensein technologisch fortschrittlicher IT-Infrastrukturen und solide Finanzen sind einige der Schlüsselfaktoren, die es Unternehmen in diesen Regionen ermöglichen, in die Implementierung fortschrittlicher Service-Integrations-und Managementlösungen zu investieren.

Der asiatisch-pazifische Raum spielt aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von IT-Unternehmen und einer gut entwickelten IT-Outsourcing-Branche eine Schlüsselrolle im globalen Markt für Serviceintegration und-management. Die Präsenz einiger der weltweit führenden Dienstleistungsintegrations-und-managementunternehmen in der Region verschafft der Region auch im Vergleich zu Nordamerika und Europa die Oberhand.

Globaler Dienstleistungsintegrations-und Managementmarkt: Wettbewerbsüberblick

Die Anbieterlandschaft des globalen Dienstleistungsintegrations-und-managementmarktes ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl regionaler und multinationaler Anbieter weitgehend fragmentiert. Der starke Preisdruck und die Notwendigkeit ständiger qualitativer und funktionaler Verbesserungen der Leistungen verschärfen den Wettbewerb auf dem Markt weiter. Einige der führenden Akteure auf dem globalen Markt für Serviceintegration und-management sind Wipro Limited, Fujitsu Ltd., Hewlett-Packard Enterprise, Oracle Corporation, Atos SE, Accenture, Tata Consultancy Services, und HCL Technologies Limited.

